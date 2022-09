Evan McMullin de l’Utah renverse la lutte bipartite pour le Sénat américain

PROVO, Utah (AP) – En campagne dans un parc rempli de charrettes à bras du XIXe siècle lors d’un jour férié en l’honneur des premiers pionniers mormons de l’Utah, Evan McMullin se réjouit de tendre la main aux électeurs alors qu’il se promène devant des courses de sacs de pommes de terre et des stands de boissons vendant des boissons froides et sucrées sous une étouffante Soleil.

Le candidat indépendant au Sénat américain qui a obtenu le soutien officiel du Parti démocrate de l’Utah lors des élections de mi-mandat de cette année revient sur l’époque des pionniers de l’Utah alors qu’il explique sa quête pour renverser le sénateur républicain à deux mandats Mike Lee.

“Lorsque nos ancêtres sont arrivés, la seule façon de faire fonctionner cet endroit dur mais très beau pour qu’ils survivent et prospèrent était de travailler ensemble”, a déclaré McMullin, qui présente sa candidature comme une opportunité “d’unir les Américains à travers les lignes de parti pour protéger la démocratie.

Pour vaincre Lee, l’appel idéalisé de McMullin à l’unité entre les partis devra faire bien plus que simplement gagner les démocrates et quelques conservateurs mécontents. Les républicains ont remporté toutes les courses au Sénat américain dans l’Utah depuis 1976.

Cela fait six ans que McMullin, un ancien membre du personnel du Congrès républicain à la voix douce, est devenu un candidat tiers comme alternative conservatrice à Donald Trump. McMullin a remporté 21,5% des voix dans l’Utah en 2016, le plus de tous les candidats tiers du pays. Trump a tout de même remporté la victoire.

McMullin a averti dans un éditorial du New York Times après l’élection de Trump qu’il était un autoritaire qui “a sapé les normes démocratiques critiques, y compris les débats pacifiques et les transitions de pouvoir”. Cette année, McMullin frappe encore plus fort ce message, dénonçant son rôle dans l’insurrection du Capitole du 6 janvier, ses tentatives d’annuler les élections de 2020 et sa gestion de documents classifiés.

McMullin a qualifié Trump et Lee de menaces pour la démocratie, notant les SMS obtenus par le comité de la Chambre du 6 janvier qui montrent Lee discutant de plans légalement douteux pour maintenir Trump au pouvoir, avant de changer de cap, de reculer et de voter pour certifier les résultats des élections.

“Les autoritaires se servent eux-mêmes et les petits cadres qui les entourent”, a déclaré McMullin, un ancien officier de la CIA. “Ils ne résolvent jamais les problèmes.”

Alors que les deux partis se disputent le contrôle du Sénat également divisé, le concours particulier républicain contre indépendant a transformé l’Utah d’une réflexion électorale après coup en un possible spoiler. Des groupes conservateurs comme Club for Growth dépensent des millions pour défendre Lee.

Si McMullin gagnait en novembre, il deviendrait le troisième indépendant du Sénat, rejoignant Angus King du Maine et Bernie Sanders du Vermont. Les deux caucus avec les démocrates, bien que McMullin ait déclaré qu’il ne caucuserait avec aucun des deux partis.

Lee et McMullin se disputent des électeurs comme Cindy Kemp de Lehi, qui attribue à Trump la prospérité de l’économie pré-pandémique du pays, mais en avait souvent marre de sa personnalité publique.

“Avec Trump et tout, nous nous disions:” Que faisons-nous? “”, A déclaré Kemp après avoir parlé à McMullin à Provo. “Mais il a fait du bien au pays.”

Elle prévoit de voter pour McMullin.

80 miles (129 kilomètres) au nord lors d’une vente aux enchères de bétail junior à Ogden, Lee porte des bottes de cow-boy en peau d’autruche et est assis les jambes croisées sur une chaise pliante. Se mêlant aux électeurs au milieu du bruit des porcs qui couinent après avoir acheté un mouton aux enchères, il reconnaît que la course défie la dynamique bipartite traditionnelle tout en restant proche des points de discussion républicains conventionnels : dépenses gouvernementales, inflation et sondages montrant une désapprobation généralisée du président Joe Biden .

En réponse à des questions sur les principaux problèmes des élections de mi-mandat, Lee préface à plusieurs reprises ses réponses en rappelant que McMullin a été “embrassé, approuvé et financé par le Parti démocrate”.

Lee, un ancien critique de l’ancien président qui a même voté pour McMullin pour protester contre Trump lors des élections de 2016, rejette les sonnettes d’alarme de McMullin sur l’extrémisme et dit que leur race a moins à voir avec Trump qu’avec Biden.

“Trump n’est pas sur le bulletin de vote. Celui-ci ne le concerne pas », a déclaré Lee en traversant un corral de bétail en parlant des effets de l’inflation sur les prix des aliments pour animaux et du carburant.

“Les gens de l’Utah sont très attachés à l’horrible situation que Joe Biden a apportée et aux conditions horribles auxquelles nous sommes maintenant confrontés avec l’inflation et tout ce qui va avec.”

McMullin reconnaît que des questions telles que l’inflation et le droit à l’avortement sont au cœur des courses au Sénat à l’échelle nationale. Pourtant, sa campagne est centrée sur ce qu’il considère comme des menaces croissantes pour la démocratie de la part d’extrémistes avides de pouvoir prêts à l’abandonner. Il est difficile de résoudre des problèmes tels que la qualité de l’air près du Grand Lac Salé ou de soutenir les villes charbonnières économiquement déprimées du comté de Carbon, a-t-il déclaré, sans une démocratie fonctionnelle et représentative.

« C’est la démocratie. Et c’est ce que la démocratie nous permet de faire », explique McMullin.

Bien qu’il affirme que les électeurs à qui il s’adresse sont largement d’accord pour dire qu’il est important d’avoir un gouvernement fonctionnel à Washington, McMullin est conscient que les opinions s’affrontent au sein de la coalition qu’il espère réunir derrière lui.

Il insiste sur le fait que les électeurs sont moins polarisés que les gens ne le pensent, mais malgré cette conviction, il propose des réponses soigneusement calibrées sur des sujets polarisants tels que l’avortement. Il parle de “se dresser contre les extrêmes qui veulent criminaliser les femmes” et rejette les interdictions d’avortement qui n’ont pas d’exceptions pour le viol, mais dit qu’il “n’a pas toutes les réponses” plutôt que de dire quand il pense que l’avortement devrait être légal et quand ça ne devrait pas.

Tout comme Lee fait référence à plusieurs reprises au soutien du Parti démocrate de McMullin, McMullin préface à plusieurs reprises des explications sur sa position sur les questions en faisant référence à « notre coalition » – un groupe qui, selon lui, est le même que celui qui soutient le sénateur Mitt Romney et comprend des démocrates, des républicains modérés et des indépendants.

La “coalition”, a-t-il dit, soutient également l’investissement dans des infrastructures plus modernes, mais il ne clarifie pas sa position sur les milliards de dépenses d’infrastructure approuvées depuis que les démocrates ont pris le contrôle de Washington.

De retour à la foire du comté de Weber, Lee a déclaré que les dépenses récemment approuvées exacerberaient l’inflation et élargiraient le rôle du gouvernement dans la vie quotidienne.

“C’est assez pertinent si le parti qui vous a soutenu et vous finance et vous soutient est derrière un gâchis de dépenses de 750 milliards de dollars à un moment où nous sommes en récession et à un moment où nous connaissons une inflation galopante”, a déclaré Lee à propos de McMullin.

Bien que les fréquents votes « non » de Lee sur la législation bipartite suscitent des critiques, ils le font aimer des légions de républicains de l’Utah qui l’appellent « un combattant » et comme ça, il n’a pas peur de perturber Washington.

«Il se bat pour nous et prend ce que nous disons et le prend à cœur. Pas comme les autres politiciens, qui nous mentent et font des choses différentes, comme Mitt Romney », a déclaré Heidi Hadley de Plain City après avoir rencontré Lee à la foire.

Sam Metz, Associated Press