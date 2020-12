Evan Fournier a donné l’avance à Orlando avec un retard de 3 points, a converti un jeu de trois points dans la dernière minute et a marqué 25 points lors de la victoire 113-107 du Magic sur le Miami Heat mercredi soir dans le match d’ouverture des deux équipes.

Le pointeur à 3 points de l’aile gauche de Fournier a donné au Magic une avance d’un point avec 4:17 à jouer. Après un coureur difficile dans la voie, Fournier a converti un autre lay-up de coupe et a été victime d’une faute d’André Iguodala pour mettre le Magic devant 108-101.

Aaron Gordon avait 20 points et sept rebonds, Terrence Ross avait 19 points, Nikola Vucevic a ajouté 15 points et 11 rebonds, et Markelle Fultz avait 15 points et a fait deux lancers francs avec 1:11 à jouer.

Bam Adebayo a mené Miami avec 25 points et 11 rebonds, Goran Dragic a ajouté 20 points et Jimmy Butler a récolté 19 points et sept passes.

Miami a semblé prendre le contrôle au troisième quart quand il a battu Orlando 30-23 pour prendre une avance de 83-79. Butler a réussi ses trois tirs et a marqué neuf points dans la période.

Orlando s’est rallié derrière Fournier. Il a marqué 15 de ses 25 points en seconde période.

Les rivaux de Sunshine State ont ouvert la saison régulière l’un contre l’autre pour la sixième fois. Curieusement, ils ont ouvert leur saison à Orlando quatre fois au cours des cinq dernières saisons. Le Magic a une fiche de 5-1 dans ses six premiers matchs contre le Heat.

TIP-INS

Heat: L’entraîneur Erik Spoelstra a déjà commencé à avertir son équipe des dangers de comparer cette saison touchée par une pandémie à des saisons plus traditionnelles du passé. Spoelstra a déclaré: «Dans chaque organisation, il suffit de s’attendre à l’inattendu et de se préparer à de nombreuses choses imprévisibles. Je pense que nous sommes tous très conscients du fait que le virus existe toujours. Parfois, lorsque vous êtes dans ce monde de la NBA et que vous êtes en mesure de continuer à faire ce que nous aimons faire, pendant un bref instant, vous pouvez presque perdre la trace de (le virus).

Magic: The Magic a gardé un moment de silence avant la révélation pour le co-fondateur de la franchise Jimmy Hewitt. Il est décédé le mois dernier à l’âge de 79 ans. Hewitt, avec Pat Williams, a aidé à amener la NBA à Orlando et le Magic a finalement commencé à jouer dans la saison 1989-90.

SUIVANT

Heat: Accueillez la Nouvelle-Orléans vendredi.

Magic: A Washington samedi soir.