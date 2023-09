Evan Ferguson : l’attaquant de Brighton peut devenir le meilleur buteur d’Europe, déclare le patron Roberto De Zerbi | Actualités footballistiques

Evan Ferguson peut devenir « le meilleur buteur d’Europe » selon le patron de Brighton, Roberto De Zerbi, qui admet qu’il serait « normal » que le club finisse par le vendre.

Ferguson n’est devenu que le quatrième adolescent à marquer un triplé en Premier League en démantelant Newcastle lors de la victoire 3-1 de Brighton. Le joueur de 18 ans a désormais marqué huit buts lors de ses huit derniers départs alors que Brighton semblait avoir déniché un autre joyau de joueur.

De Zerbi a déclaré : « Je suis content pour lui [Ferguson] aujourd’hui, pas seulement pour les objectifs. Satisfait de sa prestation, notamment en première mi-temps. Il a trouvé les bons postes. Newcastle a défendu en 4-4-1 et il y avait de la place pour lui. Il a compris où se trouvait l’espace. Il travaille pour compléter ses qualités.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Roberto De Zerbi a déclaré que Brighton méritait à juste titre de battre Newcastle 3-1 et a salué cette victoire comme l’une des meilleures de sa carrière.



« Il peut devenir grand, grand, grand. Ses qualités suffisent pour devenir un grand joueur. Il peut devenir l’un des meilleurs, le meilleur buteur d’Europe. Il est né en 2004, il a 18 ans. Je ne sais pas combien les joueurs sont jeunes, ils marquent comme lui. »

Les joueurs sortants ont généré à Brighton 198,7 millions de livres sterling de frais de transfert dans cette fenêtre de transfert, avec trois joueurs partant pour des frais de plus de 25 millions de livres sterling – Moises Caicedo (115 millions de livres sterling), Alexis Mac Allister (55 millions de livres sterling) et Robert Sanchez (25 millions de livres sterling).

Lorsqu’on lui a demandé si les grands clubs envisageraient Ferguson, De Zerbi a déclaré : « Il est normal que Brighton vende des joueurs. L’important pour Brighton n’est pas de garder mais de trouver le remplaçant. C’est un bon travail que nous devons faire. »

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



GRATUIT À REGARDER : les moments forts de la victoire de Brighton contre Newcastle en Premier League



Ferguson : C’est une bonne journée !

Evan Ferguson s’adressant à Sky Sports :

« C’est frais, donc il est difficile d’accepter qu’un enfant veuille marquer autant de buts en Premier League, donc quand vous marquez un triplé, c’est une bonne journée.

« C’est bon [result]mauvais résultat la semaine dernière [loss against West Ham] et nous avions besoin de rebondir, nous sommes sortis en avion cette semaine et nous avons finalement eu cette chance.

« Je ne savais pas si j’allais être hors-jeu ou pas, il faut juste essayer d’en finir.

« Je pense que c’est difficile quand on s’entraîne de se positionner, parfois il faut essayer de le renifler.

« C’est l’un d’entre eux auquel vous devez vous préparer à tout moment. Dans la première mi-temps, j’aurais pu me retourner et conduire un peu plus, alors le premier que j’ai eu, j’ai essayé de leur courir dessus et de tirer. »

Howe : Il est important de ne pas réagir de manière excessive en cas de perte de point

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Eddie Howe a réagi à la défaite 3-1 de Newcastle contre Brighton et a estimé que le score ne reflétait pas la performance de ses joueurs, mais a admis qu’ils n’étaient pas assez cliniques devant le but.



Entraîneur de Newcastle Eddie Howe a déclaré : « C’est un résultat difficile pour nous. Cela aurait pu être très différent.

« Au début du match, nous avons eu quelques occasions, nous avons également eu d’autres bonnes occasions.

« Le premier but est toujours un moment clé dans tout match de Premier League et cela a probablement entamé notre confiance, surtout après la semaine dernière.

« Pas seulement le but mais la manière de le marquer, c’était compliqué de notre point de vue et à partir de ce moment-là, le match n’était probablement pas celui que nous voulions qu’il soit.

« Vous pouvez perdre n’importe quel match en Premier League – nous en avons perdu trois de suite et nous devons prendre nos responsabilités. Le match contre Man City était serré même si nous n’étions pas géniaux, Liverpool nous avons été excellents pendant une mi-temps et aurions dû gagner et « La journée d’aujourd’hui dépendait de moments. Il est important que je n’exagère pas et le soutien compte tellement.

« Je n’ai jamais oublié à quel point la Premier League est difficile – elle est impitoyable. Si vous détournez votre concentration, vous avez de gros problèmes. Notre concentration n’a pas été influencée, déterminée à réussir en championnat. Mais nous connaissons les exigences qui nous sont imposées. sera extrême – c’est un avertissement que nous ne pouvons pas nous laisser influencer dans un championnat aussi difficile. »