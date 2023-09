Evan Ferguson : l’attaquant de Brighton exclu des éliminatoires de la République d’Irlande pour l’Euro 2024 | Actualités footballistiques

Evan Ferguson a été exclu des prochains éliminatoires de la République d’Irlande pour l’Euro 2024 en raison d’une blessure.

L’attaquant de Brighton, 18 ans, s’est blessé au genou lors de la victoire 3-1 des Seagulls contre Newcastle, au cours de laquelle il est devenu le quatrième adolescent à marquer un triplé en Premier League.

Après avoir été évalué par le staff médical de l’équipe nationale, il a été décidé qu’il ne participerait pas au match contre la France à Paris jeudi ou contre les Pays-Bas à Dublin dimanche.

L’équipe de Stephen Kenny occupe la troisième place du groupe B avec trois points en trois matches, derrière la France, leader actuel, et la Grèce, deuxième.

Ferguson a remporté six sélections seniors depuis ses débuts contre la Norvège en novembre 2022.

De Zerbi : Ferguson peut devenir meilleur buteur d’Europe

GRATUIT À REGARDER : les moments forts de la victoire de Brighton contre Newcastle en Premier League



L’entraîneur-chef de Brighton, Roberto De Zerbi, s’exprimant après la victoire 3-1 contre Newcastle :

« Je suis content pour lui [Ferguson] aujourd’hui, pas seulement pour les objectifs. Satisfait de sa prestation, notamment en première mi-temps. Il a trouvé les bons postes. Newcastle a défendu en 4-4-1-1 et il y avait de la place pour lui. Il a compris où se trouvait l’espace. Il travaille pour compléter ses qualités.

« Il peut devenir grand, grand, grand. Ses qualités suffisent pour devenir un grand joueur. Il peut devenir l’un des meilleurs, le meilleur buteur d’Europe. Il est né en 2004, il a 18 ans. Je ne sais pas combien les joueurs sont jeunes, ils marquent comme lui. »

Lorsqu’on lui a demandé si les grands clubs envisageraient Ferguson, De Zerbi a déclaré : « Il est normal que Brighton vende des joueurs. L’important pour Brighton n’est pas de garder mais de trouver le remplaçant. C’est un bon travail que nous devons faire. »

La réalisation d’Evan Ferguson : un joueur de 100 millions de livres sterling en attente ?

Melissa Reddy, journaliste principale de Sky Sports :

Il y avait la puissance du premier, l’audace et la précision du second et une touche de fortune pour le troisième. Evan Ferguson a marqué sa deuxième titularisation dans cette campagne de championnat avec un triplé lors de la victoire 3-1 contre Newcastle.

L’international irlandais a désormais marqué quatre buts en championnat en seulement 206 minutes cette saison, contre six en 951 minutes la saison dernière. Aucun adolescent n’a été plus prolifique dans les cinq meilleures ligues européennes depuis le début de la dernière campagne.

Alors que Brighton a assuré le football européen pour la première fois dans l’histoire du club grâce à deux buts de Ferguson contre Southampton en mai, il y a eu une célébration pour ce qui sera, mais aussi une teinte de regret pour ce qui aurait pu être.

Si l’enfant qui pourrait devenir roi n’avait pas été indisponible pendant près d’un mois en raison d’une blessure à la cheville, le club de la côte sud est convaincu qu’il aurait fait s’inquiéter Newcastle et Manchester United pour une place en Ligue des champions, tout en atteignant la finale de la FA Cup au aux dépens de ce dernier.

À seulement 18 ans, l’impact que Ferguson a eu au cours de sa saison décisive, à la fois sur l’attaque de Brighton et sur les défenses adverses, a été suffisamment prononcé pour que certains esprits aiguisés du football déclarent qu’il pourrait devenir un joueur de 100 millions de livres sterling.

Personne impliqué dans les années de formation de l’international de la République d’Irlande ne qualifierait cela d’hyperbole. Ceux qui travaillent avec Ferguson pensent maintenant que nous avons droit à une vitrine en direct d’un grand de la Premier League en devenir.

Est-ce trop d’attentes et de pression pour un adolescent ? Un « non » sans équivoque est la réponse de ceux qui le connaissent le mieux.