Evan Ferguson: La création de l’attaquant de Brighton qui pourrait devenir un joueur de 100 millions de livres sterling | Nouvelles du football

Il y avait la puissance pure du premier, puis la vitesse et la précision du second.

Alors que Brighton a assuré le football européen pour la première fois de l’histoire du club avec l’aide de deux buts d’Evan Ferguson contre Southampton dimanche, il y a eu une célébration de ce qui sera, mais aussi une pointe de regret pour ce qui aurait pu être.

Si l’enfant qui pourrait devenir roi n’avait pas été indisponible pendant près d’un mois en raison d’une blessure à la cheville, le club de la côte sud est convaincu qu’il aurait eu Newcastle et Manchester United s’inquiétant d’une place en Ligue des champions, tout en atteignant la finale de la FA Cup au détriment. du dernier.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



GRATUIT À REGARDER: Faits saillants de l’affrontement entre Brighton et Southampton en Premier League



À seulement 18 ans, l’impact que Ferguson a eu au cours de sa saison décisive à la fois sur l’attaque de Brighton et sur les défenses adverses a été suffisamment prononcé pour que certains esprits vifs du football déclarent qu’il pourrait devenir un joueur de 100 millions de livres sterling.

Personne impliqué dans les années de formation de l’international de la République d’Irlande ne considérerait cela comme une hyperbole. Ceux qui travaillent avec Ferguson pensent maintenant que nous avons droit à une vitrine en direct d’un grand joueur de Premier League en devenir.

Est-ce trop d’attentes et de pression pour un adolescent ? Un « non » sans équivoque est la réponse de ceux qui le connaissent le mieux.

Les jeunes années

Karl Lambe a rencontré Ferguson pour la première fois à l’âge de six ans au prestigieux St Kevin’s Football Club de Dublin. « Il m’a dit pour la première fois à huit ans qu’il voulait jouer en Premier League, et il l’a dit avec conviction », a déclaré Lambe. Sky Sports Nouvelles.

« A partir de là, il a franchi chaque étape avec une telle concentration, comme s’il était sur ce voyage pour y arriver, une carte qu’il avait dessinée dans sa tête.

« Ils semblent probablement assez insignifiants maintenant quand vous parlez du schéma plus large de marquer et de jouer en Premier League ou de représenter l’Irlande, mais par exemple : quand nous étions U8, il a marqué cinq buts pour gagner la ligue.

« Il y avait un en-tête de journal ‘Evan envoyé’ et il a continué à livrer. Il y avait une finale de coupe U11 qui était son match préféré où il a marqué quatre buts et en a organisé un. Nous allions en tournée et affronterions des gens comme Barcelone qui avait des joueurs qui avaient déjà des millions d’abonnés sur les réseaux sociaux et une énorme réputation, mais il s’est démarqué. Il n’a jamais été à sa place sur un terrain de football.

Neil Fox, qui a travaillé avec Ferguson à St Kevin’s et au niveau des jeunes pour l’Irlande, intervient: « Je ne me souviens pas depuis combien de temps nous disions » il est autre chose. Il est vraiment spécial « . »

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Ferguson a lancé un joli premier match pour les Seagulls lors de leur victoire 2-0 sur Bournemouth



Quand ce sentiment a-t-il atteint le monde extérieur ? « Nous avons joué à Barcelone à domicile et à l’extérieur, ainsi qu’un groupe de meilleurs Européens, donc dans la bulle du football scolaire avec les dépisteurs de l’académie, l’ampleur du potentiel n’était pas un secret », a déclaré Lambe.

« Nous avons joué contre Manchester United à Carrington et il a marqué deux fois pour les U10. Ils nous ont martelés mais il a marqué les deux buts et les gens commençaient à lui prêter pleinement attention lorsque nous sommes revenus à Dublin. Quelques mois plus tard, les scouts du les grands clubs anglais assistaient régulièrement à nos matchs.

« Mais à 14 ans, alors qu’il était encore ici en tant qu’écolier, les Bohemians l’ont appelé pour représenter leur première équipe contre Chelsea et c’est à ce moment-là que ça a vraiment décollé. Défenseurs de la ligue.

« Je suppose que Chelsea ne savait pas qu’il n’avait que 14 ans quand il est arrivé et ils l’ont traité comme n’importe quel joueur normal. »

Image:

Ferguson (à gauche) célèbre avec ses coéquipiers après avoir marqué





Ferguson avait montré des traits qui démentaient son âge bien avant d’être exposé à un plus grand regard médiatique lors de ce match amical, qui était le premier match de Frank Lampard à la tête de Chelsea.

« Je reviens aux U8 où la plupart des enfants reçoivent un ballon et veulent juste courir vers le but et marquer », a déclaré Lambe. « Et évidemment, Evan était vraiment bon pour pouvoir le faire, mais il avait une excellente prise de décision, même à un jeune âge. Vous le voyez maintenant avec Brighton et comment il est parfois en retard, parfois il tombe dans l’espace. Il avait ça l’intelligence du jeu et la compréhension du jeu depuis aussi jeune que je me souvienne. Il n’était pas comme un enfant normal qui se contentait de courir sans but avec le ballon.

Un joueur complet

L’une des grandes forces de Ferguson a été la variété de son jeu, résultant de l’apprentissage de différentes positions au cours de ses années de formation avec un accent particulier sur le milieu de terrain.

« Nous perdions 5-0 contre le Barça une fois après 10 minutes et je l’ai mis en défense centrale pour arrêter les buts et il l’a fait », a déclaré Lambe. « Nous ne voulions pas en faire une habitude et je dirais qu’à partir de 12 ans environ, il a commencé à devenir un attaquant qui pourrait également travailler comme meneur de jeu.

« Nous avons disputé une finale 100% irlandaise chez les moins de 14 ans, et alors que les équipes se dirigeaient vers le terrain, l’un des gars s’est arrêté. J’ai dit à Evan, ‘tu joues au milieu de terrain’ alors qu’il s’apprêtait à entrer sur le terrain. et il était l’homme du match ! »

Image:

Ferguson célèbre le but de la République d’Irlande contre la Lettonie



Le jeu de liaison et la vision de passe de Ferguson crient certainement de quelqu’un qui a la capacité de lire le jeu en tant que milieu de terrain

« Je pense que cela m’a aidé à être plus naturel en tant qu’attaquant moderne », a déclaré l’adolescent. Sky Sports Nouvelles. « Vous voyez des attaquants maintenant, comme Harry Kane, la façon dont ils arrivent… Je ne serais pas surpris s’il jouait au milieu de terrain quand il était enfant.

« Je peux comprendre le type de course à faire ou quand retarder une passe. Cela m’a aidé à être plus complet. »

Le manager de Brighton, Roberto De Zerbi, souligne que Ferguson n’est « pas un jeune de 18 ans normal » compte tenu de son développement physique, mais aussi de son génie technique.

« C’est déjà un grand joueur », déclare l’Italien. « Je pense qu’il deviendra l’un des meilleurs joueurs, les meilleurs attaquants de la Premier League. »

De Zerbi a été impressionné par la rapidité avec laquelle Ferguson absorbe ses exigences tactiques et l’efficacité avec laquelle il a été en mesure de les mettre en œuvre.

Il n’y a pas un but qu’il ne peut pas marquer: dépasser et intimider William Saliba avant d’attendre qu’Aaron Ramsdale plonge et se glisse sous lui, le toucher, tourner et terminer contre Grimsby en FA Cup, des têtes imposantes et des finitions basses précises.

Image:

Ferguson marque le deuxième but de Brighton contre Grimsby





« C’est un footballeur », dit Lambe. « Il est assez grand, grand et fort, mais ce n’est pas un type de flick-it-on ou un homme cible traditionnel. Il ne manque rien techniquement dans son jeu. Il peut jouer! »

En dépit d’être physiquement supérieur à ses adversaires dans son enfance, Ferguson a choisi d’utiliser ses compétences plutôt que sa taille. « Le match d’Everton en janvier, il a reçu un carton jaune pour une faute pour arrêter le jeu. C’est la première fois que je vois Evan s’impliquer dans quelque chose comme ça », a déclaré Lambe.

« Donc, même s’il était grand, il ne s’est jamais impliqué dans l’intimidation des gens ou dans l’utilisation de ce physique. En fait, nous avions l’habitude de lui dire que vous » pourriez utiliser cela un peu plus « , mais il ne l’a jamais fait.

« Il s’est constamment appuyé sur son jeu et ses capacités de footballeur », ajoute Cox. « Il n’a jamais été du genre à voler dans les tacles et à dominer physiquement les matchs, il serait le meilleur joueur sur le terrain en lisant le jeu mieux que tout le monde. »

Brighton remporte l’or

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Kylian Mbappe dit que Ferguson est un « bon attaquant » après avoir regardé des clips de lui avant le match de qualification de la France à l’Euro 2024 contre la République d’Irlande



Ferguson avait été jugé avec Liverpool, Manchester United, Everton et Celtic, mais c’est Brighton qui a détaillé une voie claire vers la première équipe. Leur directeur d’académie, John Morling, avait la piste intérieure sur Ferguson, ayant travaillé pour la FAI avec son père Barry avant de rejoindre les Seagulls.

Ayant suivi les développements à St Kevin’s et Bohemians, il était convaincu que le garçon pouvait briller parmi les hommes.

Mark Beard, l’entraîneur des U18 de Brighton à l’époque, pensait qu’il était idiot d’envoyer un joueur de 14 ans à l’entraînement avec son groupe, mais il a déclaré : « Evan a rapidement été le joueur le plus remarquable à chaque séance. La première équipe aurait des aperçus et demande de lui. »

Brighton a conclu un gentleman’s agreement avec la famille de Ferguson selon lequel il les rejoindrait quand il le pourrait officiellement à 16 ans – en raison de l’héritage anglais de sa mère Sarah qui a contourné les règles du Brexit.

« Quand vous regardez l’image globale, quand vous êtes invité à aller à Liverpool et à Man Utd, c’est tellement énorme. Ces clubs sont aussi grands que possible en Irlande », déclare Cox. « Mais je pense que cela montre où était sa tête qu’il ne se souciait pas du statut ou des gros titres ou de l’argent qui vient de faire ce genre de mouvement.

« Il a signé pour Brighton parce qu’il regardait sa carrière et disait » Je vais travailler mon chemin ici et je vais être vu et j’aurai une chance « . Et sans manquer de respect aux plus grands clubs, évidemment, mais nous sommes tous d’accord pour dire qu’il a pris la bonne décision d’aller à Brighton.

« Il réalisera tout ce qu’il est destiné à faire parce que sa tête et son cœur sont au bon endroit pour devenir le meilleur footballeur possible.

« Evan a été exposé au battage médiatique, à la responsabilité et aux attentes avant d’avoir 10 ans et il prend tout dans sa foulée parce qu’il a un système de soutien incroyable chez ses parents. Ils ne l’ont jamais poussé ou forcé à faire quoi que ce soit ou se sont trop impliqués ou mis sous pression son développement.

« Il y a des parents cauchemardesques dans le football des écoliers, mais c’était un rêve. Il tire ce sentiment calme d’eux. Evan peut continuer et devenir ce joueur de 100 millions de livres dont on parle, mais cela ne changera pas qui et comment il est – c’est un crédit à lui et à sa famille. »