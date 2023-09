Evan Ferguson est-il éligible pour l’Angleterre ? L’attaquant de Brighton peut-il changer d’allégeance à l’Irlande ?

Evan Ferguson est-il éligible pour l’Angleterre ? C’est une question qui a été sur toutes les lèvres depuis le triplé de l’attaquant de 18 ans pour Brighton contre Newcastle le week-end dernier avant la trêve internationale.

International à part entière pour la République d’Irlande depuis novembre dernier, Ferguson a été nommé dans la dernière équipe de son pays pour les éliminatoires de l’Euro 2024 contre la France et les Pays-Bas.

Cependant, il a été exclu après avoir aggravé un problème au genou lors de cette victoire contre Newcastle, ce qui a fait craindre à certains fans irlandais de ne plus jamais le revoir en action pour la nation…

Ferguson a marqué deux fois pour la République d’Irlande (Crédit image : Getty Images)

Alors, Evan Ferguson peut-il réellement jouer pour l’Angleterre ?

De nombreux joueurs ont changé d’allégeance internationale au fil des ans – et il n’y a peut-être pas d’exemple plus pertinent dans ce cas que celui de Declan Rice, qui a remporté trois sélections seniors pour la République d’Irlande avant de choisir de représenter l’Angleterre.

Ferguson a joué pour l’Irlande dans trois matchs internationaux compétitifs, faisant craindre qu’il puisse suivre les traces de Rice et se présenter pour l’Angleterre.

Cependant, le fait que l’ancien joueur des Bohemians ait également participé à trois matches amicaux internationaux seniors avec les Boys in Green dissipe toute confusion.

Selon les règles de la FIFA approuvées en septembre 2020, un joueur ne peut pas changer d’association internationale une fois qu’il a disputé quatre apparitions internationales seniors ou plus, « que ce soit dans une compétition officielle ou non officielle ». [which includes friendlies] ».

C’est officiel : après avoir dépassé le seuil ci-dessus, Ferguson n’est pas éligible pour l’Angleterre.

Evan Ferguson voulait-il au moins jouer pour l’Angleterre ?

Ferguson a déjà adopté une position ferme lorsqu’on lui a demandé s’il envisagerait de passer en Angleterre au niveau international. En mai, il a dit Sports aériens:

« Évidemment, ma mère est anglaise, donc c’est là que la cravate entre en jeu. J’en ai vu quelques-uns dire : ‘Oh, le fera-t-il ? Le fera-t-il ?’. Je peux vous le dire maintenant, c’est non. »

