Evan Ferguson a peut-être sauvé une fortune à Brighton dans la fenêtre de transfert

Evan Ferguson a le potentiel de sauver Brighton et Hove Albion une fortune sur le marché des transferts.

“Il pourrait devenir un grand joueur car il a toutes les qualités pour devenir un très grand attaquant”, a déclaré l’entraîneur-chef Roberto De Zerbi après le rôle principal du joueur de 18 ans lors de la victoire 4-1 d’hier soir contre Everton à Goodison Park.

Ferguson a montré exactement ce que l’Italien voulait dire pendant les 71 minutes qu’il était sur le terrain pour ses débuts complets en Premier League.

En marquant le deuxième but – son deuxième en autant de matchs – et en fournissant la passe décisive pour le troisième pour Solly March, Ferguson, à 18 ans et 76 jours, est devenu le deuxième plus jeune joueur de l’histoire de la Premier League à marquer et à aider dans un match. , après Michael Owen en 1997 (17 ans et 364 jours contre Crystal Palace).

La perspective de la République d’Irlande a un peu de tout, toutes les qualités nécessaires pour devenir le type de N0 9 que Brighton aurait besoin de casser sa tirelire pour acheter à l’extérieur.

Ce n’est pas ainsi qu’ils font les choses. Ils s’en tiennent aux frais de transfert et aux salaires qu’ils peuvent se permettre, développant des joueurs plutôt que de rechercher des solutions rapides et coûteuses sans garanties.

De Zerbi n’a pas beaucoup d’options à l’avant pour le moment. Danny Welbeck a subi une autre d’une longue série de blessures frustrantes qui ont tourmenté sa carrière, la dernière d’un match amical contre Aston Villa à Dubaï en novembre pendant la pause de la Coupe du monde.

Leandro Trossard, utilisé comme un faux neuf lors de la victoire 3-1 à Southampton le lendemain de Noël et de la défaite 4-2 à domicile de samedi contre Arsenal, a ressemblé à l’ombre du joueur qui était en pleine forme avant une décevante campagne de Coupe du monde. avec la Belgique, où il était sous-utilisé par le défunt Roberto Martinez.

Deniz Undav, qui a eu du mal à s’adapter depuis l’élite en Belgique avec l’Union Saint-Gilloise, est actuellement indisponible pour des raisons personnelles.

Ainsi, De Zerbi s’est tourné vers Ferguson après être devenu le plus jeune buteur de Brighton en Premier League en tant que remplaçant en seconde période contre Arsenal.

La manière de ce but a démontré qu’il avait un cerveau à la hauteur de son talent. Incapable de monter sur le ballon lors d’une chute profonde, il a plutôt décidé de tourner derrière, poursuivant une passe du skipper Lewis Dunk et forçant William Saliba à une erreur qu’il a punie.

Ce n’était qu’un avant-goût de ce qui a suivi contre Everton. Il a donné à la formidable équipe de Conor Coady, membre de l’équipe de la Coupe du monde d’Angleterre, et James Tarkowski un moment torride.

Kaoru Mitoma avait déjà conduit Brighton à la 14e minute lorsque l’ailier qui a impressionné pour le Japon au Qatar a croisé Ferguson pour pivoter et frapper une demi-volée du pied gauche contre un poteau.

Ferguson peut également tirer avec son pied droit, comme il l’a démontré en tirant juste au-dessus de la barre de Jordan Pickford à 20 mètres peu de temps après.

Il y a eu une autre démonstration vers la fin de la première mi-temps que Ferguson a une tête intelligente sur de jeunes épaules. Mitoma gisait blessé dans la surface de réparation à domicile après une lourde chute lorsque l’arbitre Andre Marriner a permis à Everton de continuer à jouer.

Ferguson s’est assuré, à leur grand mécontentement, de ne pas prendre l’avantage sur dix hommes en faisant une faute sur Idrissa Gueye sur la ligne médiane. La réservation en valait la peine pour arrêter l’attaque d’Everton et permettre à Mitoma de se faire soigner.



Kaoru Mitoma célèbre avec ses coéquipiers après avoir marqué le premier but de l’équipe contre Everton (Photo : Gareth Copley/Getty Images)

Il n’y a pas eu de répit dans la contribution de Ferguson. Physiquement fort et mature pour son âge à 6 pieds 2 pouces de hauteur, il a écarté Dwight McNeil avec facilité lorsqu’il a de nouveau tiré de justesse au début de la seconde mi-temps.

Ferguson a à la fois la présence et le toucher pour tenir le ballon dos au but et le rythme pour être une menace, courant derrière.

Il a été dûment récompensé à la 51e minute, repoussant le revers de Jeremy Sarmiento à bout portant, avant de montrer sa conscience trois minutes plus tard avec la passe à partir de laquelle March a sauté à l’intérieur pour placer Brighton dans une avance de 3-0.

Pascal Gross a profité de la terrible passe arrière de Gueye pour ajouter le troisième but de Brighton en l’espace de six minutes avant que Ferguson ne soit remplacé.

Il y avait des poignées de main et des gifles dans le dos de l’équipe de coulisses de De Zerbi en reconnaissance du rôle important qu’il avait joué, alors que Brighton marquait quatre buts pour la première fois dans un match de haut vol.

L’entraîneur d’Everton, Frank Lampard, ne se souvient probablement pas du rôle de Ferguson lors d’un match amical lors de son premier match à la tête de Chelsea en juillet 2019.

Ferguson n’avait que 14 ans lorsqu’il est sorti du banc pour jouer un rôle dans l’égalisation des Bohemians lors d’un match nul 1-1. Bohemians l’a signé dans le cadre d’un accord avec les voisins de Dublin St Kevin’s Boys pour développer de jeunes joueurs.

Brighton était alors sur ses traces. Il s’entraînait avec les moins de 18 ans pendant les vacances scolaires.

Ils pensaient qu’il était un talent spécial et l’ont signé il y a deux ans, ironiquement face à la concurrence d’Everton et aussi de Liverpool.

Ferguson a eu des essais avec les deux clubs du Merseyside. Il a pris la décision mûre de rejoindre Brighton, où il pouvait voir une voie claire vers la première équipe et où il était plus susceptible de percer.

Son père Barry, ancien défenseur central de la “vieille école” de Colchester United, Hartlepool United, Northampton Town et Coventry City, s’assure que ses pieds restent fermement sur le sol.

Bien sûr, il est encore très tôt pour Ferguson, on attendait de grandes choses de son petit compatriote Aaron Connolly à Brighton après avoir marqué deux fois contre Tottenham lors de ses débuts en Premier League à 19 ans lors d’une victoire 3-0 à domicile en octobre. 2019.

La carrière de Connolly s’est inversée depuis lors. Il est sur le point de rejoindre Hull City en prêt dans le championnat, après des déménagements temporaires infructueux à Middlesbrough en deuxième division la saison dernière et à Venezia en Serie B italienne cette saison.

Ferguson a été hanté par un penalty manqué lors de la défaite en fusillade de la République d’Irlande des moins de 21 ans contre Israël lors des barrages pour les Championnats d’Europe en septembre, après avoir remplacé Connolly dans la deuxième période de prolongation.

Il a mis cela derrière lui en marquant son penalty lors de la défaite de Brighton en fusillade lors de la Coupe Carabao face à Charlton, le mois dernier.

Ferguson, qui a signé un nouveau contrat jusqu’en juin 2026 pour son 18e anniversaire, possède les attributs polyvalents en tant que joueur et la mentalité pour éviter le même sort que Connolly.

Brighton a un autre jeune joyau entre les mains.

(Photo du haut : Jan Kruger/Getty Images)