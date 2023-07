Evan Evola frappe le grand chelem pour aider Pistol Shrimp à dépasser CornBelters – Shaw Local

Evan Evola, originaire d’Ottawa, a réussi un tournoi du Grand Chelem lors de la troisième manche samedi pour aider les Pistol Shrimp de l’Illinois à remporter une victoire de 11-2 sur les Normal CornBelters en Normal.

Les CornBelters ont marqué deux points en fin de deuxième manche avant que les Shrimp ne prennent définitivement les devants en troisième.

Avec un retrait dans le troisième, Tobey Jackson et Logan Delgado ont frappé des simples consécutifs et Justin Rios a marché pour charger les buts avant qu’Evola ne livre son premier circuit de l’été.

Le Shrimp a marqué quatre autres points dans la septième manche lorsque Delgado a frappé un double RBI, Nico Azpilcueta a frappé un double RBI et Isaiah Hart a déchiré un double de deux points.

Cody Kashimoto a inscrit un circuit de trois points en début de neuvième pour couronner le score des Shrimp.

Kendren Kinzie est allé 3 en 4 avec une course pour la crevette, tandis que Jackson et Delgado ont eu deux coups sûrs et deux points chacun.

Daniel Vogt a remporté la victoire des Shrimp (11-15), accordant deux points non mérités sur quatre coups sûrs avec quatre retraits au bâton et un but sur balles en cinq manches.

Daniel Strohm, River Scott et Jason Shanner ont combiné pendant quatre manches sans but.

Strohm a accordé un coup sûr avec trois retraits au bâton et aucune marche en une manche, Scott a accordé deux coups sûrs avec un retrait au bâton et deux marches en deux manches et Shanner a accordé deux coups sûrs avec deux retraits au bâton et aucune marche en une manche.