Evan Entrican aide St. Bede à repousser Tuscola – Shaw Local

BLOOMINGTON – Evan Entrican a été le premier à réaliser le jeu défensif qui a sauvé la partie.

Il a ensuite réalisé la plus grosse prise du match.

Lors du match d’ouverture de la saison de vendredi pour l’équipe de football de St. Bede contre Tuscola, les Bruins et les Warriors ont été enfermés dans une rencontre offensive sur piste, les équipes échangeant des scores et prenant la tête.

C’était jusqu’à ce qu’Entrican intervienne.

Avec SBA en avance d’un point à la fin du quatrième quart, l’Entrican de 6 pieds 3 pouces a effectué une déviation du bout du doigt vers le quatrième vers le bas pour donner à SBA l’arrêt défensif dont il avait besoin, puis a effectué une réception de 31 verges aux troisième et 12e pour presque sceller une éventuelle victoire des Bruins 34-25.

« C’était incroyable et c’était une sensation tellement formidable », a déclaré Entrican à propos de sa grosse prise. « J’ai fait semblant de bloquer, puis je suis monté au milieu alors que le jeu était conçu pour me parvenir. (Après la capture), j’ai juste regardé les fans et j’ai célébré.

Alex Ankiewitz de St. Bede bras raides Tavi Neamtu de Tuscola lors d’un transport le vendredi 25 août 2023 au stade Tucci à Bloomington. (Scott Anderson)

La rupture de la passe d’Entrican est survenue alors que SBA s’accrochait à une avance de 26-25 et que Tuscola conduisait.

Les Bruins ont repris l’avantage sur une passe de 12 verges du quart-arrière senior Max Bray au receveur senior Alex Ankiewicz – qui disputait son premier match de football – pour donner à SBA l’avance d’un point avec 8:15 à jouer.

Tout comme il l’a fait pendant tout le match, Tuscola a eu une réponse, puisqu’il a parcouru 39 verges en sept jeux avant d’affronter un quatrième et un 4 sur la ligne des 32 verges de la SBA. Au quatrième essai, Entrican a interrompu une première passe sûre du quart-arrière de Tuscola Jordan Quinn.

L’arrêt défensif a non seulement mis fin à l’entraînement, mais a changé l’élan pour de bon.

« Le quart-arrière se déplaçait et je savais qu’il y avait un receveur derrière moi, alors j’ai reculé, je l’ai battu et j’ai célébré », a déclaré Entrican. « Le meilleur sentiment de tous les temps. »

Chargés de manquer de temps, Bray et l’offensive des Bruin ont pris un peu de temps libre, mais ont fait face à un troisième et 12 avec 2:21 à jouer. C’est à ce moment-là que Bray a trouvé Entrican pour une connexion de 31 verges.

N’ayant besoin que d’un premier essai pour assurer la victoire, Bray a marqué sur un touché de 22 verges pour couronner la victoire.

Bray a mené l’offensive de la SBA toute la nuit alors que le transfert senior a totalisé 215 verges et trois touchés en 22 courses, tout en complétant 15 des 22 passes pour 158 verges avec un touché et une interception.

« Max est un tel talent », a déclaré l’entraîneur de la SBA, Jim Eustice. « Il a la taille, la force et juste assez de vitesse. Son QI footballistique est hors du commun et il comprend les choses si vite. Il a fait un excellent travail en nous dirigeant ce soir.

Vendredi n’a pas toujours été facile pour SBA, car il s’agissait non seulement de Tuscola, mais également d’un retard éclair d’une heure et 44 minutes à la sortie de la mi-temps.

« Après environ 15 minutes, nous avons réalisé que nous allions rester là-dedans pendant un moment, alors nous avons enlevé les serviettes et nous avons regardé un film », a déclaré Eustice. « Ensuite, cela devient un jeu du chat et de la souris, anticipant ce qu’ils allaient faire et ce que nous devrions faire. Nous avons fait quelques ajustements défensifs et les enfants ont répondu.

Après un début de seconde période mouvementé, les deux équipes ont recommencé à marquer.

Halden Hueneburg a marqué sur une course de 10 verges pour donner aux Bruins une avance de 20-19 avec 3:46 à jouer au troisième quart.

Plus tard dans le troisième, Tuscola a récupéré un botté de dégagement étouffé de la SBA et l’a transformé en une course de TD de 9 verges avec 1:38 à jouer dans le troisième.

SBA a pris définitivement les devants lors de la réception TD d’Ankiewicz de Bray, préparant la rupture de la passe d’Entrican lors du prochain entraînement de Tuscola.

« C’est une énorme victoire », a déclaré Entrican. « Nous ne savions rien de leur arrivée, mais le retard dû à la pluie nous a en fait aidés. Nous avons pu entrer et comprendre certaines choses.