Evan Engram prolonge une victoire pour QB Trevor Lawrence, Jaguars en hausse

Ben Arthur Journaliste AFC Sud

L’image qu’Evan Engram a publiée sur Twitter dimanche le montrait les bras tendus, marchant vers les fans en fête dans les tribunes du TIAA Bank Field après la superbe victoire des Jaguars en séries éliminatoires contre les Chargers, le troisième plus grand retour de l’histoire des séries éliminatoires de la NFL. .

C’était une image appropriée pour célébrer la nouvelle de sa prolongation de trois ans avec Jacksonville, qui vaut 41,25 millions de dollars et comprend 24 millions de dollars entièrement garantis, a confirmé une source à FOX Sports.

« Je suis à la maison », a tweeté Engram, avec l’emoji de prière.

L’extension, qui a dépassé la date limite de lundi pour les accords à long terme pour les joueurs étiquetés en franchise, est une victoire pour les deux parties.

Engrams est correctement rémunéré après une saison exceptionnelle, lorsqu’il a enregistré des sommets en carrière en termes de réceptions (73), de verges sur réception (766) et de taux de capture (74,5%). Selon SpoTrac, son nouvel accord se classe au sixième rang des parties serrées en valeur annuelle moyenne et au neuvième en valeur totale. Il avait joué la saison dernière dans le cadre d’un contrat d’un an, qui a fait ses preuves.

Du point de vue des Jaguars, ils enferment l’un de leurs meilleurs joueurs dans un avenir prévisible, celui qui a joué un rôle essentiel dans le revirement culturel de la franchise et le développement de Trevor Lawrence.

Selon Pro Football Focus, Engram a été le plus productif la saison dernière en attrapant des passes à moins de 10 mètres de la ligne de mêlée entre les numéros (31 réceptions sur 39 cibles pour 324 mètres – dont 255 après la capture – et un touché) et extérieur droit (14 réceptions sur 17 cibles pour 115 yards, dont 65 après la réception).

Ces deux zones représentaient deux des trois parties du terrain où Lawrence avait une note de passeur supérieure à la moyenne, selon Next Gen Stats – 103,6 entre les chiffres à 10 mètres de la ligne de mêlée (90,0 était la moyenne de la ligue) et 114,9 sur l’extérieur droit à moins de 10 mètres de la ligne de mêlée (la moyenne de la ligue était de 87,8). Engram était littéralement la couverture de sécurité de Lawrence.

Au niveau macro, l’accord d’Engram est une preuve supplémentaire de l’engagement des Jaguars à gagner maintenant, à concourir aux plus hauts niveaux de l’AFC en 2023 et au-delà.

Cette fois pour Jacksonville, l’un des moments les plus excitants de l’histoire de la franchise, c’est une fenêtre d’opportunité énorme avec Lawrence sur son contrat de recrue. Son plafond atteint un peu plus de 10 millions de dollars l’année prochaine. Il atteint 11,7 millions de dollars en 2024. Même en tenant compte de l’extension probable (ou de l’option de cinquième année pour 2025) au-delà de cela, les succès de Lawrence sont favorables à l’équipe au moins au cours des prochaines années. Cela donne à l’équipe la marge de manœuvre nécessaire pour absorber des contrats de vétérans coûteux, comme celui d’Engram.

La continuité est également importante pour un jeune quart-arrière, et l’accord d’Engram donne à Lawrence un semblant de cela avec ses attrapeurs de passes au-delà de 2023.

Christian Kirk est sous contrat pour les trois prochaines saisons, Zay Jones les deux suivantes. Et Calvin Ridley, qui joue sur l’option de cinquième année pour 2023 après une suspension la saison dernière, a de bonnes chances de gagner une prolongation de plusieurs années s’il joue comme prévu. C’est un noyau de passe-passe qui devrait se classer parmi les meilleurs de la ligue au cours des deux prochaines années, aidant Lawrence à se développer davantage.

[Related: Jaguars receiver Calvin Ridley reinstated, ‘rejuvenated’ and ‘chasing greatness’]

Après la défaite de fin de saison des Jaguars contre les Chiefs lors de la ronde de division en janvier, Engram est devenu ému en discutant de ce que Jacksonville signifiait pour lui après un début de carrière en dents de scie avec les Giants.

Il a parlé de vouloir rester alors que tant de joueurs dans le passé voulaient simplement partir.

« Dieu est apparu en grande partie dans ma vie cette année », a déclaré Engram. « Je ne pense pas que cela se produise ailleurs. »

Maintenant, ce n’est pas nécessaire.

Ben Arthur est le journaliste de l’AFC Sud pour FOX Sports. Il a précédemment travaillé pour The Tennessean/USA TODAY Network, où il a été l’auteur des beats des Titans pendant un an et demi. Il a couvert les Seahawks de Seattle pour SeattlePI.com pendant trois saisons (2018-20) avant de déménager au Tennessee. Vous pouvez suivre Ben sur Twitter à @benyarthur .

SUIVRE Suivez vos favoris pour personnaliser votre expérience FOX Sports Ligue nationale de football Jaguars de Jacksonville Evan Engramme