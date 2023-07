Evan Engram et les Jaguars conviennent d’une prolongation avant la date limite de l’étiquette de franchise

Evan Engram reste à Jacksonville dans un avenir prévisible.

L’ailier serré a accepté un contrat de trois ans avec les Jaguars, a annoncé dimanche son agent Mike McCartney. L’accord vaut 41,25 millions de dollars sur la durée du contrat, avec 24 millions de dollars entièrement garantis, ESPN signalé. L’accord fera d’Engram le sixième bout serré le mieux payé sur une base annuelle et le neuvième le mieux payé parmi tous les bouts serrés en valeur totale, selon Ben Arthur de FOX Sports.

Engram a reçu l’étiquette de franchise des Jaguars plus tôt dans l’intersaison, ce qui lui aurait donné 11,345 millions de dollars garantis pour la saison 2023, mais l’a également laissé sans contrat après l’année. L’extension intervient également juste avant la date limite de lundi pour que les joueurs de la franchise signent des accords pluriannuels avec leurs équipes actuelles. Une fois la date limite de lundi de 16 h HE passée, les joueurs qui sont sur l’étiquette de franchise ne peuvent pas négocier un accord pluriannuel avec leurs équipes jusqu’à la fin de la saison.

Tony Pollard, Saquon Barkley et Josh Jacobs sont les seuls joueurs de la franchise qui restent sans accord.

Engram – un choix de première ronde en 2017 – a connu une année de carrière lors de sa première saison à Jacksonville. Ses 73 réceptions pour 766 verges étaient toutes deux des records personnels, et il a également cloué quatre touchés de réception, aidant Trevor Lawrence à s’évader lors de sa deuxième saison. L’accord gardera Engram, qui aura 29 ans en septembre, avec Lawrence jusqu’à la fin de la saison 2025.

Avant de signer un contrat d’un an de 9 millions de dollars avec les Jaguars lors de la dernière intersaison, Engram a disputé les cinq premières saisons de sa carrière avec les Giants de New York. Engram a connu une solide saison recrue, enregistrant 64 réceptions pour 722 verges et six touchés. Il n’a pu égaler ces chiffres au cours des quatre autres saisons qu’il a disputées à New York, terminant avec seulement 408 verges sur réception lors de sa dernière saison avec l’équipe en 2021.

