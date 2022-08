Evan Dunfee de la Colombie-Britannique remporte l’or aux Jeux du Commonwealth

Le Canadien Evan Dunfee dit qu’il a puisé dans le soutien de ses proches pour le propulser vers une médaille d’or aux Jeux du Commonwealth.

Le joueur de 31 ans de Richmond, en Colombie-Britannique, a remporté le 10 000 mètres dimanche, utilisant un coup de pied fabuleux dans le dernier tour pour ouvrir un écart de 40 mètres sur son concurrent le plus proche.

Il a terminé avec un record du Commonwealth et du Canada de 38 minutes 36,37 secondes, battant sa propre marque nationale précédente de 38: 39,72 établie en juin 2021.

“Croire en moi aujourd’hui autant que mes amis et ma famille à la maison croyaient en moi, c’était l’objectif pour aujourd’hui, simplement venir ici et avoir la même croyance que tout le monde a en moi, et revenir en moi”, a déclaré Dunfee. . “Et c’est ce que j’ai fait et je suis ravi.”

Le relais canadien 4×400 mètres de Natassha McDonald, Aiyanna Stiverne, Micha Powell et Kyra Constantine a couru vers l’or. Après un match nul au coude à coude avec l’Angleterre, les Anglais ont été disqualifiés pour une violation de voie.

Tammara Thibeault, de Montréal, a remporté l’or dans la catégorie féminine des 75 kilogrammes de boxe féminine plus tard dimanche, battant Rady Adosinda Gramane, du Mozambique, par décision unanime.

La victoire de Dunfee survient après une saison difficile qui l’a vu lutter contre une blessure persistante aux ischio-jambiers et un manque de motivation en grande partie autour de l’élimination de l’épreuve de 50 kilomètres, dans laquelle il a remporté le bronze aux Jeux olympiques de Tokyo l’été dernier et aux championnats du monde 2019. Dunfee avait fait pression avec acharnement pour conserver l’événement, mais il a finalement été retiré des programmes mondiaux et olympiques.

“Je vais toujours pleurer la perte du 50K, je pense que c’était juste le meilleur événement en athlétisme, le meilleur événement là-bas met en valeur l’endurance, donc je vais toujours le manquer, je suis toujours Je vais l’encourager, je parlerai toujours de ses avantages et de sa place », a-t-il déclaré. “Mais vous savez, les épreuves de sprint sont aussi amusantes, je suppose.”

La course de dimanche a été un énorme changement de rythme pour Dunfee, puisqu’elle s’est déroulée sur la piste à l’intérieur du stade Alexander. Les marcheurs courent normalement sur des parcours routiers.

“C’était incroyable, venir ici, être dans le stade, nous n’avons jamais rien vécu de tel en tant que marcheurs”, a-t-il déclaré.

Le relais 4 × 400 était une fin idéale pour la compétition d’athlétisme. Constantine a couru une étape d’ancrage grésillante, prenant le relais à la troisième place avant de franchir la ligne d’arrivée lors d’une photo-finish avec l’Angleterre. Les Anglais ont d’abord célébré la victoire avant d’être disqualifiés.

“Tout le monde a très bien fait sa part”, a déclaré Constantine, originaire de Toronto. «J’ai eu le bâton dans une très bonne position et tout ce qui me restait à faire était de me battre, je suppose. Je suis fier, je suis heureux.

Thibeault, quant à lui, a été envoyé en quart de finale aux Jeux olympiques de Tokyo, mais a rebondi pour remporter les championnats du monde en mai.

« C’est plus que les Jeux du Commonwealth, ça a été une année vraiment longue et stimulante, pleine de grands moments… et je suis tellement fier non seulement de ce que j’ai accompli, mais aussi de ce que mon équipe a accompli », a déclaré Thibeault. . “Nous avons traversé des moments difficiles, et nous devenons de plus en plus résistants et nous sortons de ces tournois mieux que nous n’y sommes entrés.”

Thibeault, 25 ans, a contrôlé le combat pratiquement dès le début et a attribué le travail acharné dans le gymnase à l’entraîneur de l’équipe nationale Samir El Mais.

“Aujourd’hui, tout le monde a pu voir le travail que nous avons fait”, a-t-elle déclaré. “Ce sont les grands moments. Les gens voient ces moments. Ils ne voient pas les petits moments dans le gymnase, et c’est ce qui rend cela possible.

Les Canadiens Sam Schacter et Daniel Dearing ont décroché la médaille d’argent au volleyball de plage masculin. Les natifs de Toronto ont perdu 2-1 face aux Australiens Chris McHugh et Paul Bernett lors de la finale de dimanche.

Rylan Wiens, de Calgary, a décroché le bronze au plongeon masculin de 10 mètres, dimanche, tandis que Mia Vallee, de Kirkland, au Québec, a décroché le bronze au tremplin féminin de trois mètres.

La Presse canadienne

Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

CanadaSports