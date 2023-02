Evan Driscoll revient au sol 4 mois après une grave blessure au football – Shaw Local

Evan Driscoll s’est retrouvé au bas d’une pile lors du match de football de Princeton le 7 octobre contre St. Bede, sa jambe s’est froissée sous le poids d’un autre joueur qui est tombé sur lui.

Après avoir été aidé sur la touche, il a dit à un journaliste : “Je pense que c’est cassé.”

C’était cassé – mauvais. Il avait une fracture de Maisonneuve.

Il s’est déchiré les ligaments du pied et de la jambe. La force de la déchirure du ligament a brisé son péroné quand il est sorti, a déclaré son père, Garey.

Quatre mois jour pour jour, le mardi 7 février, une fois de plus contre St. Bede, le junior de Princeton a fait un retour triomphal sur le terrain pour les Tigers, l’équipe de basket-ball alors classée n ° 2. Son apparition est venue avec beaucoup de plaisir de la part de ses coéquipiers, de sa famille et de ses fans qui connaissaient son histoire.

“C’était assez émouvant, mais je pense que j’ai fait du bon travail pour le cacher”, a-t-il déclaré. « Quand je suis arrivé, je n’ai pas regardé en arrière, mais j’ai entendu tout le monde dire mon nom. Parce que j’essayais juste de m’enregistrer comme n’importe quel autre jeu normal, de voir qui je gardais et tout, mais je pouvais entendre tout le monde.

«Ça m’a vraiment manqué, parce que je ne pensais pas que j’allais pouvoir jouer cette saison et si c’était le cas, ça allait être loin dans les séries éliminatoires. C’est ce qu’ils me disaient. Le fait que je puisse revenir pour un match à domicile en saison régulière était cool pour moi.

Sa mère, Courtney, ne pensait pas qu’il reviendrait au basket cette saison. Le diagnostic initial était de s’absenter de la saison de basket-ball et d’utiliser la saison de piste pour se réhabiliter pour l’été.

Mais le voilà mardi soir, prenant la parole avec enthousiasme.

“Garey et moi étions tous les deux inquiets, car il semblait qu’il favorisait toujours son côté gauche. Il a été examiné la semaine dernière et il semble que ce soit davantage un problème de blocage mental et de force, par opposition à la douleur. Il n’a aucune douleur, en fait », a-t-elle déclaré.

La Tiger Mom a déclaré que c’était à la fois “excitant et effrayant” de voir son fils prendre la parole.

“Quand Evan joue, il a une seule vitesse, toujours à plein régime. C’est un joueur intense et je savais qu’il n’allait pas perdre de temps s’il en avait l’occasion », a-t-elle déclaré. “Je pense que j’ai dû détourner le regard plusieurs fois. Lorsque votre enfant se blesse si gravement, le voir revenir jouer vous frappe définitivement différemment.

«Je vais être une épave nerveuse quand le football commencera. Mais nous sommes tellement excités pour lui. Il a été si patient et vraiment un grand témoignage pour notre famille. Je ne pense pas l’avoir entendu se plaindre une seule fois au cours des quatre mois où il a été blessé et guéri.

Le junior de Princeton, Evan Driscoll, a fait ses débuts dans la saison mardi, jouant pour la première fois depuis qu’il s’est cassé la jambe au football. (Kevin Hieronymus)

Evan a plaisanté en disant qu’il avait levé les yeux vers sa mère quand il s’est enregistré et “elle ne regardait même pas”, parce qu’elle était si nerveuse.

L’entraîneur des Tigers, Jason Smith, a déclaré que c’était une évidence de jouer contre Driscoll, qui a parfois été un peu trop actif pour encourager une jambe du banc, lorsqu’il a été autorisé à jouer.

“C’est l’un des enfants les plus travailleurs et le meilleur coéquipier que je connaisse”, a-t-il déclaré. “Il était venu à chaque entraînement et ne s’était jamais plaint une seule fois. Aimez toujours son enthousiasme.

Le retour de Driscoll s’est accompagné d’un problème – ils n’ont pas pu trouver son short d’uniforme dans un délai aussi court lorsqu’il a été autorisé à jouer.

Son coéquipier Grady Thompson est venu à la rescousse, offrant à Driscoll son short après avoir quitté le match. Les garçons ont fait un changement rapide de vêtements dans le vestiaire afin que Driscoll soit entièrement habillé pour jouer.

“Cela vous montre simplement le genre de coéquipier qu’est Grady. Il est venu et me l’a suggéré », a déclaré Smith. “C’est le désintéressement que les gens ne voient pas dans les gradins, mais que nous voyons en tant qu’entraîneurs. Nous rend heureux et joyeux car ils prennent toujours les bonnes décisions. Tout comme lors de Senior Night, Teegan (Davis) a démissionné pour Karter (Patterson).

“Nos enfants sont tous pareils. C’est du bon matériel. Nous avons une bonne chose qui se passe là-bas et j’en suis vraiment fier.