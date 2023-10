Evan Carter, un double jeu étrange et le dernier coup du sort des Rangers

HOUSTON — La veille du début des séries de championnats de la Ligue américaine au Minute Maid Park, la recrue de 21 ans Evan Carter avait des questions.

Il s’agit d’un jeune joueur d’une innocence incroyable, un jeune homme qui a fait ses débuts dans les ligues majeures le 8 septembre et qui se trouve maintenant dans la aventure la plus folle de sa vie. Jamais auparavant il n’avait joué au Minute Maid Park. Ainsi, lors de l’entraînement des Texas Rangers avant le premier match, Carter, Robbie Grossman et Travis Jankowski ont parcouru le champ gauche excentrique du stade. Grossman, un vétéran de 11 ans qui a joué pour les Astros de Houston de 2013 à 2015, a servi de Magellan.

« De toute évidence, Robbie a joué ici pendant un certain temps, donc il le sait, et il a été là-bas », a déclaré Carter. « Je vais faire confiance à ce qu’il a à dire, et cela m’a été d’une grande aide. »

Les coéquipiers lançaient des balles contre le mur, testaient les différents angles, lisaient tous les sauts. Grossman a parlé de positionnement, de la meilleure façon de naviguer dans les caprices du champ gauche. Il y a de la trahison sur toute la ligne devant les Crawford Boxes. Il y a du péril au centre gauche, là où se terminent les caisses et où le mur dépasse. Grossman a dit à Carter de jouer des rebonds sur le mur comme un ballon de sécurité. Il lui a également donné d’autres indications, des leçons tirées de certaines de ses propres erreurs.

« Le mur, on ne sait jamais ce qui va se passer », a déclaré Grossman. « Vous pouvez lancer 10 balles contre le mur, et quelque chose de différent va se produire à chaque fois. J’ai essayé de lui donner (toutes) les informations et toutes mes erreurs que j’ai eues ici auparavant, et il va juste là-bas et joue. Il est extrêmement talentueux et c’est très amusant à regarder.

De tels rituels d’avant-match sont habituels chaque fois qu’une équipe visite un parc adverse. Certainement à chaque fois qu’une recrue joue pour la première fois dans un nouveau terrain.

Il est cependant rare que ces routines se manifestent de manière aussi critique.

Dimanche, lors de la huitième manche, il y avait Carter, flottant autour du mur du champ gauche avec une grâce dansante. Il s’est positionné sous une balle en profondeur d’Alex Bregman, qui aurait pu paraître lancée dès le départ, qui est morte juste devant les chiffres blancs « 366 » collés sur les portes de garage dans le champ gauche. Traversant la crevasse la plus reculée du stade, Carter a bondi en extension complète, a remis sa main droite en arrière pour palper le mur et a saisi le ballon. Ce qui s’est passé ensuite a modifié la donne. C’est devenu le moment le plus excitant à ce jour dans les charmantes séries éliminatoires des Rangers.

Carter a lancé dans le champ intérieur, où le joueur de deuxième but avisé Marcus Semien criait déjà et pointait du doigt. Lorsque Bregman a frappé la balle, Jose Altuve était au premier but. Alors que la balle de Bregman s’envolait, Altuve a atteint le deuxième but et a même fait un petit pas devant le sac. Il se retira en premier alors que Carter réussissait l’attrapé.

Un problème : Altuve n’a plus touché la deuxième place avant de revenir en première position.

Semien a vu l’erreur.

« C’est un jeu où je regarde toujours ce que fait le coureur », a déclaré Semien. « Parfois, les arbitres regardent le ballon, et c’est exactement ce que m’a dit (l’arbitre du deuxième but Doug Eddings). Il a dit qu’il regardait le ballon. Il ne l’a pas vu. J’ai essayé de le lui rappeler. Il l’a toujours qualifié de sûr, mais heureusement, c’est une pièce que nous pouvons revoir.

« J’ai déjà fait cette erreur sur les bases, donc c’est une erreur que nous reprenons un peu à l’entraînement de printemps, et tout d’un coup dans l’ALCS, cela s’est manifesté. »

Dans l’abri des Rangers, il n’y avait guère de doute. Quand Semien dit quelque chose, cela a tendance à avoir du mérite.

« Nous avons le capitaine qui peut tout voir », a déclaré Grossman. « Une fois que j’ai vu qu’il en était presque sûr, je me suis dit : ‘Nous n’avons même pas besoin de le rejouer à ce stade.' »

Le double jeu de la huitième manche a été le moment décisif de la victoire 2-0 du Texas. Et pendant neuf manches, la recrue qui a réussi cet attrapé a été l’étoile la plus brillante.



Evan Carter se glisse avec un doublé devant l’arrêt-court des Astros Jeremy Peña lors de la première manche du premier match de l’ALCS. (Thomas Shea / USA aujourd’hui)

La calamité de Carter avait commencé dès la première manche lorsque Bregman avait frappé un ballon avec une vitesse de sortie de 95,1 mph sur la ligne du champ gauche. Carter glissa pour attraper le ballon en courant et en sautant.

« Le jeu qu’il a réalisé sur toute la ligne, je pense, a été des plus impressionnants », a déclaré Grossman. « Vous devez gérer le coin qui fait saillie après les Crawford Boxes, et pour lui, atteindre ce ballon sur la ligne était un sacré jeu. »

Dans la deuxième manche, Carter a giflé un lancer de Justin Verlander juste après un plongeon José Abreu au premier but. Alors que le ballon pénétrait dans le champ droit, les roues de Carter ont commencé à tourner. Il passa le premier et passa au deuxième, battant juste un lancer qui tombait sur le sac.

« Ils nous prêchent toujours, surtout à ceux qui peuvent courir un peu, en disant simplement: ‘Hé, c’est un double jusqu’à ce que ce ne soit pas le cas' », a déclaré Carter. «C’est donc un peu mon état d’esprit. Je vais réussir un doublé jusqu’à ce que le voltigeur me dise que je dois arrêter. Je n’avais pas l’impression qu’on me disait que je devais arrêter, alors j’ai continué.

Le frappeur suivant, le receveur Jonah Heim, a frappé un simple au champ central. Carter a bien lu le ballon et a marqué facilement pour donner à son équipe un avantage précoce devant une foule hostile de Houston.

Dans la quatrième manche, avec des coureurs aux premier et deuxième rangs, l’arrêt-court de Houston Jeremy Peña a marqué une ligne dans le champ gauche. Il semblait que Chas McCormick, le coureur deuxième, aurait une chance de marquer. Carter, cependant, a eu un saut agressif sur le ballon. Il l’a coupé peu après qu’il ait touché l’herbe et est revenu en tirant. Son lancer a touché l’homme de coupure Josh Jung. L’entraîneur du troisième but de Houston, Gary Pettis, avait déjà donné à McCormick le panneau d’arrêt au troisième but.

Alors que Jordan Montgomery poussait pour 6 1/3 de manches blanchies, une autre performance étrange de Carter a fait la différence dans le premier match d’une série qui pourrait avoir des moments plus étonnants à venir. Dans une équipe avec de grands noms et une grosse masse salariale, ce sont les joueurs locaux – Carter et le voltigeur de centre Leody Taveras, qui a frappé Verlander en cinquième manche – qui ont eu le plus de punch.

Après le match, Carter et deux coéquipiers se tenaient dans le club-house, discutant de la règle et revivant le jeu au deuxième but. Il n’y a pas eu de propos trash ni de railleries, comme ce fut le cas avec les Braves d’Atlanta et Bryce Harper. Au lieu de cela, le club-house des Rangers a surtout exprimé son étonnement devant la façon dont Carter continue d’impressionner et dont les Rangers continuent de gagner.

Ils ont une avance de 1-0 dans l’ALCS, et bien plus encore.

Avant le premier match, Carter a dit à Grossman quelque chose de prémonitoire : « Chaque match auquel j’ai joué », a déclaré Carter, « est plus grand que le précédent. »

(Photo du haut : Erik Williams / USA Today)