Evan Bass chéri tomber amoureux de Carly Waddell sur Licence au paradis tout autant que les fans ont aimé le regarder se produire.

Comme si ce n’était pas assez difficile que le couple ait annoncé sa séparation le mercredi 23 décembre, Evan a publié un commentaire déchirant sur les réseaux sociaux plus tard dans la journée.

En juin, le spécialiste de la dysfonction érectile de 38 ans a partagé une jolie photo de retour à Instagram pour marquer les trois ans de mariage du couple. « Il n’y a jamais eu de meilleure histoire d’amour au paradis », a-t-il légendé la photo qui se montrait et Carly recouvert de peinture corporelle depuis leur époque paradis en 2017.

Le 23 décembre, à la lumière de la triste nouvelle, un fan a commenté le message: « Cela n’a pas bien vieilli », suivi d’un visage fronçant les sourcils.

Evan a répondu succinctement à la remarque du fan avec, « toujours vrai ».

Evan et Carly, qui ont publié une déclaration ce jour-là, qualifiant le choix de se séparer de « difficile », sont les parents d’un fils de 13 mois. Charles « Charlie » Wolf et fille de deux ans Isabella « Bella » Evelyn. De plus, Evan a trois fils d’un précédent mariage.