Évaluer notre retour au bureau et dans les métros, une astuce à la fois

Forrest, qui joue parfois un méchant “Despacito” sur son violoncelle électrique et joue dans le métro depuis 2016, a déclaré qu’il avait été encouragé ces derniers mois par des foules plus importantes qui semblaient plus engagées dans ses performances, chantant et dansant parfois.

“Quand ils arrivent, ils commencent à chanter spontanément, et j’adore ça”, a-t-il déclaré. “Il est difficile de trouver un endroit à New York où les gens ne sont pas enterrés dans leurs téléphones, n’est-ce pas, et en fait concentrés sur le moment.”

Ce fut une période difficile pour les métros de New York, une bouée de sauvetage sous la ville. Certains passagers ont exprimé leur malaise à l’idée de retourner dans le métro après plusieurs attaques violentes, dont une femme qui a été poussée sur les voies, un homme qui a été tué dans un train Q lors d’une fusillade non provoquée et un homme armé qui a ouvert le feu sur un train N à Brooklyn. .