Évaluer les élèves dans des conditions d’examen évite le plagiat à l’âge de l’IA – ministre

Évaluer le travail des élèves « dans des conditions d’examen » résoudrait les problèmes de plagiat suite à l’essor de l’intelligence artificielle générative (IA), a suggéré le ministre de l’Éducation.

Nick Gibb a déclaré que les « dangers » de l’IA dans l’éducation doivent être abordés parallèlement aux avantages qu’elle peut apporter.

ChatGPT est une forme d’IA générative qui peut répondre aux questions d’une manière humaine et comprendre le contexte des requêtes de suivi, un peu comme dans les conversations humaines, tout en étant capable de rédiger des essais si demandé – suscitant des craintes que cela pourrait être utilisé par les élèves pour faire leurs devoirs.

Interrogé sur les outils d’IA comme ChatGPT, M. Gibb a déclaré à l’agence de presse PA : « Nous devons nous assurer que nous profitons des avantages de l’IA dans l’éducation, que cela aide les enseignants à noter le travail, etc.

Il a ajouté : « Mais nous devons également nous méfier des dangers, et le plagiat est une préoccupation sérieuse. Et une façon d’éviter le plagiat est d’avoir des examens dans des conditions d’examen.





Nous devons nous adapter aux nouvelles technologies, reconnaître leurs avantages ainsi que les risques et explorer les possibilités plutôt que de les utiliser comme justification pour continuer et augmenter l’utilisation des examens traditionnels. Sarah Hannafin, syndicat des chefs d’établissement NAHT

En juin, la secrétaire à l’Éducation, Gillian Keegan, a lancé un appel à témoignages sur la manière dont l’IA générative pourrait être utilisée « de manière sûre et sécurisée » dans l’éducation.

Cela est venu après que les principaux comités d’examen du Royaume-Uni aient suggéré que les écoles fassent suivre aux élèves certains de leurs cours «en classe sous supervision directe» au milieu des craintes de tricherie dans le contexte de l’utilisation de l’IA.

Lorsqu’on lui a demandé si les examens traditionnels sur papier et stylo sont là pour rester, M. Gibb a déclaré à PA: «Il existe des moyens de mener des tests sur ordinateur.

«Ainsi, par exemple, la vérification des tables de multiplication pour les élèves de 4e année est effectuée sur un ordinateur et l’IA ne peut pas affecter cela. C’est dans un environnement protégé et les enfants doivent répondre à la question.

«Et de nombreux comités d’examen et Ofqual font beaucoup de recherches sur l’utilisation des tests informatisés, des tests en ligne. Vous devez juste vous assurer qu’il est protégé de la corruption.





Une façon d’éviter le plagiat est d’avoir des examens dans des conditions d’examen Nick Gibb, ministre des Écoles

En mars, le régulateur en chef d’Ofqual, Jo Saxton, a déclaré que ChatGPT avait rendu les conditions examinées traditionnelles « plus importantes que jamais ».

S’adressant aux chefs d’établissement lors d’une conférence, le Dr Saxton a déclaré qu’elle demanderait aux élèves de faire leurs cours et leurs essais dans des conditions d’examen si elle était chef d’établissement après l’émergence des systèmes d’IA.

Sarah Hannafin, responsable de la politique du syndicat des chefs d’établissement NAHT, a déclaré: «Les évaluations des qualifications devraient être conçues et développées pour permettre à tous les élèves d’y accéder et de démontrer leurs connaissances, leurs compétences et leur compréhension – cela devrait être la considération la plus importante.

«Une fois que nous avons cela; alors des garde-fous peuvent être construits autour d’elle. Nous devons nous adapter aux nouvelles technologies, reconnaître leurs avantages ainsi que les risques et explorer les possibilités plutôt que de les utiliser comme justification pour continuer et augmenter l’utilisation des examens traditionnels.