Évaluer les dernières raisons de Danielle Smith pour suspendre l’énergie éolienne et solaire en Alberta, à la lettre

La première ministre Danielle Smith a des griefs quant à la façon dont les médias ont couvert le moratoire de sept mois de son gouvernement sur l’approbation des projets d’énergie éolienne et solaire, a déclaré la première ministre (et ancienne personnalité des médias) aux journalistes lors de sa conférence de presse lundi.

« L’une des choses qui me déçoit et dont je n’ai pas vu la couverture médiatique, c’est que nos régulateurs nous ont demandé de le faire », a-t-elle déclaré. « Nous avons mis les lettres à la disposition de tous les membres des médias à ce sujet … l’Alberta Electric System Operator (AESO) nous a demandé de faire une pause pour nous assurer que nous pouvions résoudre les problèmes de stabilité du réseau. L’Alberta Utilities Commission (AUC ) nous a demandé de faire une pause pendant que nous réfléchissions à la manière dont nous pourrions gérer la récupération en fin de vie. »

Elle a poursuivi: « Je vous encourage donc simplement à déterrer ce communiqué de presse original que nous avons publié et à regarder ce que les deux régulateurs nous ont demandé de faire. »

Aujourd’hui, la plupart des journalistes dignes de ce nom ne laissent pas les politiciens devenir leurs rédacteurs en chef, même pendant ces semaines d’été brumeuses où leurs patrons habituels sont en vacances.

Sur les conseils de Smith, lisons ces lettres et expliquons ce qu’elles disent, et si elles renforcent ou non la décision du gouvernement conservateur uni qui a ravi les dirigeants ruraux, mais a aveuglé et exaspéré les entreprises dont les milliards de dollars de projets d’électricité renouvelable sont maintenant dans les limbes .

Smith voudra peut-être relire les lettres elle-même, car elles ne disent pas ce qu’elle a insisté pour qu’elles disent.

À qui cela peut concerner

Parcourons d’abord la lettre de l’AUC du 21 juillet, disponible ici . Dans ce document, le régulateur s’inquiète du volume massif de nouveaux groupes électrogènes proposés récemment, et de deux problèmes d’intérêt public que le flot de demandes a mis en évidence : « le développement de centrales électriques sur des terres agricoles de grande valeur et le manque des exigences obligatoires en matière de sécurité pour la remise en état des centrales électriques. »

Il est difficile d’aborder ces problèmes dans le cadre d’évaluations de demandes une par une. » Au lieu de cela, une résolution efficace nécessite nécessairement une période d’engagement avec tous les intervenants identifiés ci-dessus, suivie d’une orientation gouvernementale, soit sous la forme d’une politique provinciale ou d’une nouvelle législation, » déclare la présidente de la commission, Carolyn Dahl Rees, dans la lettre.

Cela, conclut-elle, « permettrait d’établir un cadre réglementaire raisonnable et solide, efficace et prévisible tout en protégeant l’intérêt public à long terme de tous les Albertains ».

C’est la lettre. Il demande en effet au ministre des services publics de Smith de concevoir une nouvelle politique qui considère l’utilisation des terres agricoles et le nettoyage en fin de vie de ces énormes éoliennes en béton et en acier, et les champs remplis de panneaux photovoltaïques.

Mais nulle part dans cette lettre l’AUC ne demande un gel de six mois sur l’approbation de la nouvelle production d’énergie renouvelable, ce que Smith avait dit qu’il avait fait. Le régulateur a déjà subi de nombreuses révisions de politique, par lui-même ou par le gouvernement, sans prendre de pause dans l’évaluation des propositions de projets – même lorsque la commission elle-même faisait partie d’une subdivision de l’ancien Energy and Utilities Board en 2008, les régulateurs n’ont pas tellement comme manquer un battement (certainement pas pendant près de sept mois).

Danielle Smith affirme que les énergies renouvelables ne seront jamais la principale source d’énergie en Alberta La première ministre de l’Alberta, Danielle Smith, explique pourquoi son gouvernement ne suivra pas la feuille de route de l’énergie propre d’Ottawa.

C’est la lettre de l’AUC. Qu’en est-il de la lettre de l’autre agence que Smith nous a demandé de lire ? C’est plus court, et nous pouvons lire des lettres plus courtes plus rapidement.

Le lettre de l’AESO fait mentionner une « pause temporaire de six mois ordonnée par le gouvernement » sur les propositions de nouvelle génération. Mais comme son agence sœur, l’opérateur du système électrique ne le demande pas – la lettre de son PDG reconnaît simplement que le gouvernement a informé l’AESO de l’enquête politique et du moratoire.

La lettre de l’AESO ne fait pas non plus référence aux problèmes de fiabilité du réseau que l’augmentation de l’énergie éolienne et solaire apporte, ce que Smith a également affirmé dans sa critique de la compréhension des médias. L’agence a déjà défis admis que la croissance des énergies renouvelables apporte au réseau en raison de la variabilité du vent et du soleil, mais ses solutions proposées n’ont jamais inclus de moratoire – du moins pas publiquement.

« Pour mémoire, ils nous ont demandé de faire une pause sur l’éolien et le solaire », a répondu Smith, lorsque la journaliste du Globe and Mail Emma Graney a défié le premier ministre sur le contenu réel de la lettre.

Non-préavis de deux semaines

En regardant de plus près les lettres que Smith voulait que le public apprécie mieux, l’économiste de l’énergie Andrew Leach a remarqué autre chose.

Ils sont tous les deux datés du 21 juillet, a-t-il souligné dans un fil sur les réseaux sociaux . Cela signifie qu’AESO était au courant du moratoire sur le projet de l’UCP deux semaines avant le 3 août, lorsqu’il a été annoncé aux entreprises d’énergie renouvelable et au public. Vraisemblablement, l’AUC, qui a demandé l’enquête, savait également bien à l’avance, même si elle demandait toujours aux entreprises éoliennes et solaires des informations supplémentaires sur leurs demandes moins de 24 heures avant l’entrée en vigueur de la pause, le Globe a rapporté .

Le secteur renouvelable dit il n’a jamais été consulté sur ce plan et dit qu’il a jeté la confiance des investisseurs et des milliers d’emplois dans le désarroi.

Panneaux solaires près de Drumheller. Les détracteurs ruraux du boom solaire de l’Alberta disent que les projets engloutissent trop de terres agricoles. (Jeff McIntosh/La Presse Canadienne)

Au fur et à mesure que l’histoire de Smith sur cette histoire controversée évolue, elle a ajouté un nouveau point selon lequel une pause de début août à fin février ne devrait pas être considérée comme un problème.

« Écoutez les gars : nous avons eu des entreprises qui ont passé 10 ans dans un processus de réglementation au niveau fédéral, dépensant un milliard de dollars et devant débrancher parce qu’elles ne voyaient pas la fin en vue. Six mois ! Vous aurez vos réponses dans six mois », a déclaré un premier ministre qui a prôné des approbations accélérées et moins de réglementation dans de nombreux domaines.

Au milieu des hurlements des entreprises à propos de l’absence de consultation, elle a également estimé lundi que les entreprises éoliennes et solaires auraient dû voir cela venir.

Elle insiste sur le fait qu’elle l’a annoncé dans un discours lors d’une réunion printanière des municipalités rurales de l’Alberta, un groupe qui avait mis en évidence de nombreux problèmes avec le boom éolien et solaire, et applaudi au moratoire.

« J’ai dit que nous y allions. Je l’ai mentionné en avril », a déclaré Smith aux journalistes. « Donc, que vous ne l’ayez pas couvert ou qu’ils n’aient pas prêté attention à ce que la RMA demandait, cela aurait dû être très clair. »

À ce Discours du 22 mars Smith a critiqué le manque de fiabilité de l’énergie renouvelable et son impact sur les terres agricoles, tout en soulignant la nécessité de davantage de centrales électriques au gaz dans ce qu’elle a appelé une « province de gaz naturel ».

Le secteur des énergies renouvelables est devenu l’employeur à la croissance la plus rapide de l’énergie en Alberta, bien que l’industrie pétrolière et gazière demeure plusieurs fois plus importante. (Jeff McIntosh/La Presse Canadienne)

Elle a discuté du potentiel pour les entreprises solaires et éoliennes de payer pour la remise en état des terres.

Mais il n’y avait aucune mention de l’arrêt des approbations pendant plus de six mois, voire pas du tout.

S’il y en avait eu, une promesse (ou une suggestion) du Parti conservateur uni d’un gel prolongé de toute croissance dans les secteurs éolien et solaire aurait pu devenir un sujet plus important lors des élections de mai.

Mais Smith et son équipe n’en ont plus parlé pendant encore trois mois, jusqu’à ce qu’ils déclarent la pause ce mois-ci.

On se demande comment les électeurs et le milieu des affaires, dans les circonscriptions urbaines et rurales, auraient pensé à un parti qui entendait interdire temporairement un type particulier de projets énergétiques qu’il considérait comme problématiques.