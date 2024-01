Évaluer la chance que Brian Kelly part pour le Michigan si Jim Harbaugh rejoint la NFL

Même avant Jim Harbaugh feuilles Michigan En faveur de la NFL, des rumeurs courent quant à savoir qui pourrait le remplacer après un championnat national. Si vous avez demandé à On3 Andy Staplescoordinateur offensif Sherrone Moore est le sélection facilesurtout après avoir vu ce qui est arrivé à Alabamala liste de suit Nick SabanC’est la retraite.

Un nom extérieur a cependant fait l’objet de rumeurs, avec Brian Kelly retournant potentiellement dans le Midwest. Kelly a commencé sa carrière chez Grand Valley State et a obtenu son premier emploi FBS chez Centre du Michigan.

Si les Wolverines venaient nous appeler, Kelly serait-elle intéressée ?

“Je ne pense pas que Brian Kelly ira quelque part”, a déclaré Staples lors de l’épisode de lundi. Andy Agrafes Sur3. « Les trucs du Michigan m’ont tout simplement dérouté. Je ne sais même pas d’où ça vient. Je ne sais pas si le Michigan ferait définitivement la promotion de Sherrone Moore. Il y a toujours une chance qu’ils puissent sortir si Harbaugh part.

“Mais je ne pense pas que Kelly partirait LSU pour le Michigan à ce stade. Même si c’était ouvert et qu’ils regardaient dehors. Cela n’aurait aucun sens pour moi.

Kelly est arrivée à Baton Rouge il y a seulement deux saisons, effectuant un déménagement choc dans le Sud après avoir passé 12 ans à notre Dame. Gagner la SEC West en 2022 et produire un vainqueur du Trophée Heisman en 2023 a fourni un succès beaucoup plus immédiat que quiconque aurait pu le deviner.

LSU ressentait toujours le besoin de réorganiser le personnel d’entraîneurs, en retravaillant l’équipe défensive. Des embauches importantes ont été effectuées, soulignées par DC Blake Baker. Bo Davis, Corey Raymondet Kévin Peoples sont également tous considérés comme d’incroyables assistants.

Personne n’a non plus mieux recruté au cours du cycle 2025, LSU ayant le Classe n°1 à ce stade. Le meilleur quart-arrière, le porteur de ballon et le receveur large se sont tous engagés à jouer pour les Tigres – le tout sans qu’un coordinateur offensif ne fasse partie du personnel. Le succès de Kelly sur le terrain en 2023 s’est traduit de manière considérable par les perspectives d’avenir au lycée.

Combinez ces deux aspects et voir Kelly s’éloigner de ce qu’il construit avec LSU serait un peu un casse-tête.

“Ce serait très particulier avec ce qu’il a fait”, déclare On3. Jesse Simonton dit. « Tant du point de vue du personnel que de la gestion de la liste. Donc, je suis d’accord. Ce serait assez étrange.

À ce stade, il n’y a que des hypothèses à discuter. Harbaugh va avoir une deuxième entrevue avec les Chargers de Los Angeles, étant apparemment le favori pour être le prochain entraîneur-chef de la franchise. Mais les récentes évolutions du football universitaire nous ont appris que le Michigan doit agir rapidement si/quand Harbaugh part.

Kelly pourrait certainement être candidate si le Michigan regarde à l’extérieur mais quitte un emploi à la SEC – après la retraite de Saban, potentiellement ouvrir les portes aux autres à la conférence – n’aurait pas beaucoup de sens pour Simonton et Staples.