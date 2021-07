Évaluations des joueurs des Lions britanniques et irlandais : Hamish Watson et Josh Adams se sont illustrés lors de la victoire 56-14 contre Sigma Lions | Nouvelles du rugby à XV

Hamish Watson a été nommé joueur du match contre les Sigma Lions, après une brillante performance du flanker openside

Choisissez parmi les notes des joueurs de la victoire complète de 56-14 des Lions britanniques et irlandais contre les Lions Sigma à Johannesburg…

15. Stuart Hogg : Était impressionnant sous le ballon haut et a judicieusement choisi ses moments pour courir depuis les profondeurs. Chassé pour faire un tacle impressionnant pour sauver un certain essai d’échappée. 8/10

14. Louis Rees-Zammit : Toujours un danger avec son rythme explosif et croisé pour un premier essai relativement simple dès le début. 7/10

13. Chris Harris : Attiré l’attention avec sa lecture du jeu et était toujours disponible pour le ballon. Son attaquant a fait l’essai pour Rees-Zammit. Seuls Hogg et Adams ont fait plus de mètres pour les Lions. 8/10

Chris Harris impressionné dans le maillot 13 pour les touristes samedi

12. Owen Farrell : Coup de pied sans faute avec huit sur huit du tee, mais son partenariat avec Finn Russell nécessitera un peu de travail. 7/10

11. Josh Adams : Finisher suprême avec quatre essais. A exploité un grand écart dans la ligne défensive des Sigma Lions pour battre trois plaqués et s’écraser, puis a obtenu un score simple à partir d’une puce précise de Finn Russell. A terminé son triplé après avoir couru dans un déchargement intelligent de Jonny Hill avant une autre finition simple. 9/10

Josh Adams a marqué quatre essais alors que les Lions britanniques et irlandais ont enregistré 56 points

10. Finn Russell : Sa vision a brillé et ses mains rapides ont créé de nombreuses ouvertures pour les Lions. Il joue le jeu à une telle vitesse. Un coup de puce brillant a fait un essai simple pour Adams. A pris des risques et fait des erreurs aussi. 7/10

9. Ali Prix: Livewire en demi de mêlée et était partout sur le terrain. J’ai eu un essai lorsque la défense de l’équipe locale a été prise de court sur une longue ligne. 7/10

Le demi de mêlée Ali Price a inscrit l’un des huit essais des Lions britanniques et irlandais

1. Wyn Jones : A eu un essai à la craie pour un dégagement dangereux par Courtney Lawes et a tourné dans un affichage solide. 7/10

2. Jamie George : A remporté 17 de ses 18 alignements et seul Hamish Watson a réussi plus de plaqués. 8/10

3. Kyle Sinckler : Tout attaqué et un transporteur volontaire. 7/10

4. Maro Itoje : Comme toujours, il était au cœur de l’action et l’un des meilleurs porteurs des Lions. 7/10

5. Jonny Hill : Toujours disponible à transporter en cas de panne et son déchargement intelligent tardif ont permis à Adams de compléter son triplé. 7/10

6. Courtney Lawes : Faisant partie d’un groupe impressionnant d’attaquants en défense et offrant une option de coup franc. 8/10

Courtney Lawes a été déployée sur le flanc aveugle et a fait une bonne démonstration

7. Hamish Watson : Reprise là où il s’était arrêté dans les Six Nations. Alimenté pour un essai précoce, bien porté, était dangereux à la panne et a fait plus de tacles que quiconque. N’était jamais loin de l’action. 9/10

La rangée arrière Watson a marqué un essai et a été superbe au contact et à la panne

8. Taulupe Faletau : Ses 25 mètres portés étaient plus que n’importe quel autre attaquant et 12 plaqués n’ont été améliorés que par Watson. 8/10

Remplaçants: Les Lions ont été rafraîchis depuis le banc au milieu de la seconde mi-temps, et ils ont fourni un impact considérable, Gareth Davies passant un essai dans les 15 dernières minutes. 8/10