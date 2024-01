Évaluation par Dricus Du Plessis du tableau de bord de White à l’UFC 297 : « Bullsh*t »

TORONTO – Le nouveau champion des poids moyens, Dricus Du Plessis, n’a pas mâché ses mots lorsqu’il a entendu que son patron pensait qu’il avait perdu le main event de l’UFC 297.

Du Plessis (21-2 MMA, 7-0 UFC) a pris une décision partagée de Sean Strickland (28-6 MMA, 15-6 UFC) en tête d’affiche à Toronto pour remporter la ceinture. Il s’agissait de la première tentative de Strickland de défendre son titre après avoir battu Israel Adesanya pour remporter la ceinture en 2023. Du Plessis est devenu le premier champion sud-africain de l’histoire de l’UFC.

Mais le PDG de l’UFC, Dana White, a déclaré qu’il avait combattu même avant le cinquième tour, puis a marqué ce dernier cadre pour Strickland. Les trois juges en cage avaient deux cartes 48-47 pour Du Plessis ; un juge dissident l’a donné 48-47 pour Strickland.

Les trois juges ont cependant été unanimes dans quatre des cinq tours : tous les trois ont donné les tours 1 et 5 à Strickland, et tous les trois ont donné les tours 2 et 4 à Du Plessis. Cela a laissé le tour du milieu comme décisif, et Du Plessis l’a pris à deux des trois juges.

Interrogé lors de sa conférence de presse d’après-combat au Scotiabank Arena sur l’intensité du combat et sur le fait que certains pensaient que c’était l’inverse, Du Plessis a semblé plus que perturbé, White pensant avoir perdu.

“Juste pour information, y a-t-il des gens qui pensent que j’ai perdu le combat ?” Du Plessis a demandé à la salle des membres des médias. « Dana l’a dit ? Eh bien, conneries.

White a cependant déclaré que le combat était serré et que autant de personnes assises près de lui à Toronto semblaient l’avoir pour Du Plessis que ceux qui ont marqué le combat pour Strickland.

White a également déclaré que le nouveau statut de Du Plessis en tant que champion pourrait accélérer l’ambition de l’UFC d’organiser un combat sur le continent africain pour la première fois. Avec Du Plessis dans le mix, ce serait selon toute vraisemblance dans la capitale sud-africaine, Johannesburg.

C’est une bonne nouvelle pour Du Plessis – même s’il a également déclaré qu’il souhaitait se battre à l’UFC 300 en avril dans un délai rapide. Son intention, a-t-il déclaré, est de conserver le titre des poids moyens suffisamment longtemps pour pouvoir éventuellement combattre à nouveau dans son pays d’origine.

Le plaisir de sa victoire contre Strickland devra peut-être être de courte durée s’il veut revenir dans moins de trois mois. Mais Du Plessis a reconnu qu’il avait remporté un combat serré et qu’il savourerait un peu la victoire.

“C’était un combat serré, ne vous y trompez pas, mais je pensais l’avoir”, a déclaré Du Plessis. «Lorsque cette décision partagée est arrivée, je me suis dit: ‘C’est 100 pour cent, 50-50 (si je gagne ou perds).’ Quand ils disaient « Et nouveau… », c’était comme 15 ans de travail et de sacrifices ensemble en une seule phrase. Cela semble surréaliste. C’est incroyable.

«Je pensais en avoir fait assez pour gagner le combat. C’était définitivement un combat serré. Il a gagné le premier tour et j’ai fait les ajustements nécessaires. … En fin de compte, j’ai affronté le meilleur boxeur autoproclamé de l’UFC.

