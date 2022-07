Évaluation mentale pour l’homme qui a menacé de tirer sur Memphis

MEMPHIS, Tennessee (AP) – Un juge du Tennessee a ordonné lundi une évaluation mentale d’un homme qui, selon la police, avait planifié une fusillade massive de personnes quittant un concert de rap au centre-ville de Memphis.

Elijah Hyman a comparu devant un juge du comté de Shelby pour 30 chefs d’accusation de tentative de meurtre et 30 autres chefs d’accusation de possession d’une arme à feu dans la commission d’un crime dangereux, selon des documents judiciaires.

Le juge des sessions générales S. Ronald Lucchesi a ordonné la détention d’Hyman sans caution. Lucchesi a également ordonné une évaluation pour déterminer son état mental au moment du crime présumé et si Hyman peut participer à sa propre défense, a déclaré le bureau du procureur du comté de Shelby dans un communiqué.

Un affidavit de la police a déclaré que Hyman avait été arrêté tôt samedi lorsqu’il avait déclaré à la police qu’il prévoyait de tirer sur des spectateurs quittant le FedExForum, situé dans le quartier historique des divertissements de Beale Street à Memphis. Le Yo Gotti and Friends : Birthday Bash y avait eu lieu vendredi soir.

La police a déclaré que Hyman était bouleversé par sa rupture avec sa petite amie. Dans son appartement, les agents ont découvert qu’une fenêtre donnant sur l’arène avait été brisée et qu’il y avait des jumelles et un fusil chargé de 30 cartouches à proximité, selon l’affidavit. Le fusil avait une lunette grossissante et un suppresseur attaché, a indiqué la police.

Hyman a déclaré à la police qu’il voulait « tirer sur autant de personnes que possible. Tout comme à la télévision », indique l’affidavit.

Leslie Ballin, l’avocate de Hyman, a déclaré que Hyman avait contacté la police pour obtenir de l’aide.

“Il était en crise”, a déclaré Ballin, selon WREG-TV.

La prochaine audience de Hyman était prévue pour le 8 août.

“Il va rester en détention, il ne va pas demander à être libéré sous caution”, a déclaré Ballin. “C’est pour sa sécurité et surtout la sécurité de la communauté.”

Adrian Sainz, Associated Press