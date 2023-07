Évaluation finale de l’équipe de lutte pour les Jeux asiatiques à faire avant le départ: IOA

L’Association olympique indienne (IOA) a déclaré mercredi que l’évaluation finale du contingent de lutte du pays pour les prochains Jeux asiatiques sera faite avant le départ des joueurs pour la Chine afin de « maximiser les chances d’envoyer l’équipe la plus compétitive ».

L’AIO a déclaré dans un communiqué que « le processus de sélection des lutteurs pour participer aux Jeux asiatiques est conçu pour être équitable, transparent et conforme aux directives établies par la Fédération internationale (UWW) ».

La déclaration de l’IOA est intervenue après que les lutteurs juniors prometteurs du pays ont transféré la Haute Cour de Delhi, exigeant un procès équitable alors qu’un panel ad hoc a exempté Bajrang Punia et Vinesh Phogat des procès des Jeux asiatiques.

Cependant, les responsables de l’IOA n’ont pas précisé si l’évaluation sera pertinente après l’envoi des candidatures.

Plusieurs appels aux responsables de l’IOA sont restés sans réponse.

« Le comité de sélection, composé d’officiels expérimentés et d’experts, a récemment publié les normes de sélection des lutteurs, afin que le processus d’inscription de l’équipe, y compris les réserves, puisse être achevé avant le 23 juillet 2023.

« Pour maximiser les chances d’envoyer l’équipe de lutte la plus compétitive aux Jeux asiatiques 2022, l’évaluation finale de l’équipe de lutte sera faite avant le départ de l’équipe pour la compétition », indique le communiqué de l’IOA.

« Cette approche nous permettra d’évaluer la forme actuelle des athlètes, d’examiner leurs performances récentes et de prendre en compte tout développement de dernière minute qui aurait pu avoir un impact sur le processus de sélection. » Vinesh (53 kg) et Bajrang Punia (65 kg) ont été directement inscrits pour les Jeux asiatiques par le comité ad hoc de l’Association olympique indienne mardi, tandis que d’autres lutteurs devront réserver leur place dans l’équipe indienne lors d’essais de sélection les 22 et 23 juillet.

En outre, l’AIO a déclaré qu’elle s’engageait à envoyer un contingent propre et sans dopage aux Jeux asiatiques qui se tiendront à Hangzhou du 23 septembre au 8 octobre.

« De plus, conformément à notre engagement inébranlable à défendre les principes d’une compétition propre et sans drogue, nous sommes résolus à garantir que seuls les athlètes qui respectent les normes éthiques les plus élevées aient la possibilité de participer.

« Notre processus de sélection pour les Jeux asiatiques implique des dépistages et des tests antidopage rigoureux, respectant les directives établies par l’Agence mondiale antidopage (AMA) », a déclaré l’organisme olympique national.

« Nous continuerons à collaborer étroitement avec l’Agence nationale antidopage (NADA) pour effectuer des tests approfondis et surprenants afin de garantir que tous les participants potentiels sont exempts de toute substance améliorant la performance. » Parlant du processus de sélection, le président de l’IOA, PT Usha, a déclaré : « Nous croyons qu’il est important de favoriser une culture d’excellence et de fair-play dans les sports indiens. Les Jeux asiatiques offrent une opportunité fantastique à nos athlètes de concourir sur une grande scène et de rendre la nation fière.

« En alignant nos critères de sélection sur les directives du gouvernement indien, nous visons à présenter un contingent qui incarne le véritable esprit sportif et de dévouement. »

