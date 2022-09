En un coup d’œil Note d’expert Avantages Excellentes vitesses de lecture/écriture

Jusqu’à 4 To de capacité

Option dissipateur thermique Les inconvénients Pas de cryptage matériel

Peut se réchauffer sans ventilation

Pas de dissipateur thermique sur le disque de 4 To Notre avis Une amélioration notable des performances par rapport au WD Black SN850 avec l’avantage supplémentaire de s’intégrer dans une PlayStation 5. WD n’inclut toujours pas le cryptage matériel et le modèle 4 To n’a pas d’option de dissipateur thermique, mais à d’autres égards, il s’agit d’une bonne mise à niveau.

Prix ​​lors de l’examen

159 $ pour 1 To I 289 $ pour 2 To I 699 $ pour 4 To

Meilleurs prix aujourd’hui : WD Black SN850X

134,99 $ Libre

Lorsque j’ai passé en revue le WD Black SN850 l’année dernière, j’ai aimé les performances de lecture du titre et les options pour un dissipateur thermique monté en usine, mais j’ai été moins impressionné par le prix étrangement variable de cette amélioration.

La faiblesse évidente de cette conception était des vitesses d’écriture inférieures à la moyenne et une tendance sans dissipateur thermique pour que le module devienne chaud lorsqu’il est travaillé dur.

Western Digital s’est efforcé d’avoir une seconde bouchée de cette cerise avec le SN850X. Résout-il les problèmes avec son prédécesseur et en fait-il le lecteur PCIe 4.0 NVMe parfait dans un PC ou une console de jeux ?

Conception et construction

Lorsque le premier matériel WD Black est apparu, il avait ce motif visuel de boîtes de style militaire avec des tôles pressées pour en faire des boîtiers robustes.

Le SN850X adhère à ce style avec son dissipateur thermique à motif ‘BLACK’. Cependant, il convient de noter que le matériel de refroidissement n’est qu’une option sur les disques 1 To et 2 To. Sur le modèle 4 To, le dissipateur thermique n’est pas une option, ce qui est décevant.

En ce qui concerne les conceptions de dissipateurs thermiques, celle du SN850X est intéressante. Ce n’est pas seulement le bloc métallique conventionnel avec des ailerons auquel nous nous attendons. Au lieu de cela, des trous ont été découpés sur les côtés permettant à l’air de circuler et augmentant considérablement la surface.

Il arbore une couche supérieure de trous triangulaires, puis le dissipateur thermique n’est pas uniforme sur sa surface de contact, créant d’autres vides entre le module et le dissipateur thermique. Un processus de conception et de test élaboré a permis de fabriquer le dissipateur thermique pour le rendre aussi efficace que possible, et il fournit également un petit évidement pour une LED RVB qui clignote pour indiquer une activité.

Marque Pickavance / Fonderie

La couleur exacte du clignotement peut être définie par l’outil WD Dashboard que vous souhaitez sans doute installer si vous possédez ce lecteur, ne serait-ce que pour conserver son firmware concurrent.

Le module 2280 unilatéral et son dissipateur thermique ont une épaisseur inférieure à 10 mm, ce qui est essentiel pour ceux qui montent le lecteur là où il y a relativement peu d’espace, comme à l’intérieur d’une console de jeux Sony PS5.

Il est ironique qu’un lecteur avec une telle apparence industrielle soit livré dans certains des meilleurs emballages de protection que j’ai vus entrer un SSD NVMe, mais j’apprécie l’effort.

Contrairement au Crucial P3, WD n’inclut pas de vis de rechange pour ceux qui ont la malchance de les égarer pendant le processus d’installation.

Spécifications et fonctionnalités

L’un des principaux changements par rapport au SN850 d’origine est que le modèle de 500 Go a été supprimé et qu’une nouvelle option de 4 To a été ajoutée à la place.

Ces changements sont parfaitement logiques. Le 500 Go n’a pas fonctionné aussi bien que les capacités plus grandes, et la demande de plus grandes tailles est une chose que WD ne pouvait pas continuer à ignorer.

Sa suppression élimine “l’enfant maladif” de cette plage, car toutes les capacités sont citées comme atteignant les mêmes performances de lecture de 7 300 Mo/s et seulement légèrement plus lentes de 6 300 Mo/s en écriture.

Les seules différences significatives sont la réduction des IOPS en lecture à seulement 800K sur le disque de 1 To, alors que vous pouvez vous attendre à 1 200K sur les modèles de 2 To et 4 To. Les IOPS en écriture sont les mêmes 1 100 000 à tous les niveaux.

Si l’on compare les performances séquentielles du SN850X avec son prédécesseur, alors que l’augmentation de la vitesse de lecture de seulement 300 Mo/s semble modeste, les performances d’écriture sont passées à 6 600 Mo/s ou 6 300 Mo/s par rapport à un maximum de 5 300 Mo. /s sur le SN850.

Ces vitesses se traduisent par 1 000 Mo/s supplémentaires sur la capacité de 1 To et 1 500 Mo/s sur le 2 To, qui sur le SN850 avait des performances d’écriture inférieures à celles du modèle 1 To. C’est une augmentation impressionnante d’environ 30 % par rapport aux performances du disque de 2 To par rapport à son prédécesseur.

DEO Inc.

L’une des forces des SSD WD Black est qu’ils ont généralement de bonnes valeurs TBW (total d’octets écrits), et le SN850X ne fait pas exception. Il doit correspondre aux valeurs de 600 To et 1200 To pour les disques 1 To et 2 To avec ses frères SN850, mais inclut désormais la capacité énorme de 2400 To du disque 4 To.

Nous avons vu une augmentation générale des nombres de TBW au cours de la dernière année, donc ces valeurs ne sont pas exceptionnelles, mais ce sont des nombres énormes.

Si vous n’éditez pas de vidéo 4K ou ne travaillez pas avec des données JWT, l’idée que vous épuiserez le TBW du lecteur 4 To dans quelques années semble une possibilité lointaine.

Alors, quelle est la particularité du WD Black SN850X à part les ajustements techniques qui ont extrait des performances supplémentaires de cette combinaison contrôleur et NAND ? Quelques choses.

L’un est une nouvelle capacité Game Mode 2.0, un contrôle logiciel flexible qui permet au lecteur d’être spécifiquement adapté pour des vitesses de lecture améliorées. Plus à ce sujet ci-dessous.

Performances et repères

Comme j’utilise le même banc d’essai, il est intéressant de revoir les performances du SN850 avec d’autres disques compatibles PCIe 4.0 pour voir précisément comment le WD Black SN850X se compare.

Tous les tests ont été effectués à l’aide d’un SN850X d’une capacité de 2 To fourni par Western Digital.

En utilisant le mode par défaut de CrystalDiskMark 8.0.4 comme ligne de base, le nouveau SN850X a atteint 7 377 Mo/s en lecture et 6 673 Mo/s en écriture, tandis que l’ancien SN850 n’a fourni que 6 974 Mo/s en lecture et 5 194 Mo/s en écriture. Ces chiffres se traduisent par une augmentation de 5 % des lectures et une amélioration de 28 % des écritures.

Marque Pickavance / Fonderie

Il est généralement admis que le paramètre par défaut de CrystalDiskMark est trop optimiste, mais l’utilisation d’AS SSS a révélé à la place 6 110 Mo/s de lectures et 5 861 Mo/s contre 5 781 Mo/s de lectures et 4 865 Mo/s d’écritures.

Alors que les performances d’écriture ne sont que 20% plus rapides sur ce test, l’amélioration globale est cohérente, presque sans rapport avec la référence que j’ai utilisée.

Pour des tests complets, j’ai également joué avec le tableau de bord WD qui active le “Game Mode 2.0” sur le SN850X. L’intention de ce mode est d’améliorer le temps de chargement des titres de jeu, même si l’impact dans la plupart des benchmarks était minime.

Si ce module a une faiblesse, c’est celle que de nombreux lecteurs partagent en ayant des performances d’écriture aléatoire 4K médiocres, mais ce n’est pas un écart par rapport à son prédécesseur. Ceux qui veulent des IOPS plus aléatoires doivent envisager le Seagate Firecuda 530 ou le Sabrent Rocket Plus.

Dans l’ensemble, le SN850X est une amélioration sans équivoque par rapport au SN850, une conception très respectée et vaut facilement le petit supplément de prix demandé par WD.

Prix ​​et disponibilité

Le WD Black SN850 avait un système de tarification dingue où l’inclusion du dissipateur thermique augmentait les coûts sur les disques plus gros sans raison logique apparente.

Au Royaume-Uni, directement de Western Digitial, le SN850X a un PDSF de 153,99 £, 300,99 £ et 701,99 £ pour les modèles 1 To, 2 To et 4 To sans le dissipateur thermique. Le dissipateur thermique augmente le coût du modèle 1 To à 176,99 £ (23 £ supplémentaires) et la conception 2 To à 324,99 £ (24 £ supplémentaires).

Et, pour les acheteurs américains, ces coûts se traduisent par 159,99 $, 289,99 $ et 699,99 $ pour les mêmes capacités sans dissipateur thermique et 179,99 $ et 309,99 $ avec un. C’est une augmentation de 20 $ pour le dissipateur thermique, ce qui ne semble pas déraisonnable.

Si vous choisissez d’acheter auprès des détaillants en ligne les plus importants, les prix apparaissent généralement en ligne avec ceux de WD ou même légèrement plus élevés. Vous pouvez l’acheter de Amazone et BestBuy aux États-Unis et ceux du Royaume-Uni peuvent se diriger vers amazon Royaume-Unis et Acheteur.

En comparant cela à d’autres SSD NVMe pouvant être utilisés dans la PS5, le Seagate FireCuda 530 avec dissipateur thermique peut être trouvé environ 50 $ moins cher à 1 To, la lame ADATA XPG Gammix S70 est tout aussi bon marché et le kit de jeu SSD PNY XLR8 1 To est d’environ 10 $ moins cher.

Mais, le lecteur qui mine entièrement le coût du SN850X est son prédécesseur, depuis l’arrivée du SN850X, le SN850 a chuté à moins de 110 £ pour le modèle 1 To au Royaume-Uni. Et il peut être trouvé sur Newegg.com pour 139,99 $ aux États-Unis.

Si vous voulez juste plus d’espace pour une PS5, le SN850 semble un meilleur rapport qualité-prix. Mais il est probable qu’une fois que les stocks de ce lecteur dans le canal auront diminué, cela pourrait sembler moins une bonne affaire.

Consultez notre tableau des meilleurs SSD pour voir tous les meilleurs disques.

Marque Pickavance / Fonderie

Verdict

Il est facile de conclure que le SN850X est ce que le SN850 était initialement prévu, mais pour une raison quelconque, les ingénieurs responsables ont plutôt livré un appareil moins ambitieux.

Il y a beaucoup de choses à aimer ici en termes de meilleures vitesses de lecture et d’écriture, et le dissipateur thermique est inestimable si vous souhaitez améliorer une Sony PS5 à l’aide de ce lecteur. Cependant, le modèle 4 To n’a pas d’option de dissipateur thermique, et WD ne recommande pas d’utiliser le SN850X dans cette console sans un.

C’est une ride mineure dans la spécification généralement bien réfléchie de cette conception.

Qu’est-ce que je pense du mode Game 2.0 ? Pas grand-chose, si je suis honnête. Oui, il apporte quelques modifications temporaires au cache pour améliorer les temps de chargement, mais l’impact sur les performances d’écriture peut le rendre contre-productif pour ceux dont la VRAM est limitée.

Ce lecteur manque toujours de cryptage, ce qui le rend moins attrayant pour ceux qui recherchent un stockage de station de travail hautes performances. Espérons que WD répondra bientôt à ces besoins.

Un problème plus important ici est le prix de lancement, qui semble élevé. Il est discutable si un joueur remarquerait la différence entre cela et un Seagate FireCuda 530 ou WD Black SN850 s’il était monté dans la PS5, mais il apprécierait l’argent que le choix d’un pourrait laisser sur son compte bancaire.

Avec l’extraction de crypto dévastant efficacement le marché des GPU pour PC, les joueurs rechercheront des options moins coûteuses, et le SN850X pourrait s’avérer sensible au prix. Une fois la phase de lancement terminée et le prix devenant plus axé sur la demande, il semble probable que le SN850X s’ajustera à la baisse, le rendant beaucoup plus désirable.

Cela ne veut pas dire que ce n’est pas une excellente option pour PC ou PS5, mais il existe des alternatives moins chères qui offrent actuellement un meilleur retour sur investissement.

Spécifications