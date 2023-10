Couverture 7 | Lundi Une destination quotidienne de la NFL qui fournit une analyse approfondie des plus grandes histoires du football. Chaque lundi, Mike Sando détaille les six points à retenir les plus marquants de la semaine.

Un ensemble de circonstances déjà précaires au poste de quart-arrière a dégénéré en chaos lors de la semaine 8 de la NFL.

La déchirure du tendon d’Achille de Kirk Cousins ​​​​a mis fin à l’une de ses saisons les plus impressionnantes, neuf matchs avant d’être éligible au libre arbitre, plongeant dans l’incertitude son avenir et celui des Vikings du Minnesota. Les blessures ont éliminé Matthew Stafford des Rams de Los Angeles, Kenny Pickett des Steelers de Pittsburgh et Tyrod Taylor des Giants de New York. Les Falcons d’Atlanta ont semblé mettre Desmond Ridder au banc, seulement pour suggérer que ce n’était pas le cas.

Ajoutez à cela une longue liste d’énigmes existantes – de Justin Fields à Chicago à Deshaun Watson à Cleveland en passant par Russell Wilson à Denver et Kyler Murray en Arizona – et nous avons besoin d’un « indice de crise QB » pour tout trier.

La colonne Pick Six commence là. Nous passerons en revue les situations QB les plus chaotiques avant de plonger dans le menu complet :

• Indice de crise QB : le chaos prolifère

• L’échéance commerciale approche, mais de quelle ampleur ?

• Les factures ne peuvent pas combler ce besoin par le commerce

• Revirement défensif des Ravens en 17 matchs

• Donnez à une rue le nom de Sean Payton

• Exercice de deux minutes : réflexions de deux géants

1. La déchirure du tendon d’Achille de Kirk Cousins ​​​​a marqué une journée difficile pour les quarts. Faisons le tri dans le carnage.

Avant d’en venir aux Cousins ​​et aux autres, quelques qualificatifs :

Les Titans du Tennessee bénéficient d’une exemption d’une semaine (et peut-être plus) après les débuts productifs de Will Levis. Je laisse également de côté Sam Howell des Commanders de Washington – non seulement parce qu’il a réussi 397 yards et quatre touchés contre Philadelphie au cours de la semaine 8, mais parce que l’organisation a tellement de choses à régler après cette saison, sans parler du sort. d’un quart-arrière de deuxième année surpassant un pedigree de cinquième ronde.

Également exemptés ici : Baltimore, Buffalo, Carolina, Cincinnati, Dallas, Detroit, Houston, Jacksonville, Kansas City, les Chargers de Los Angeles, Miami, Philadelphie, Seattle et Tampa Bay.

Le service des blessés

Kirk Cousins, Vikings du Minnesota : Il y a quelques jours à peine, nous envisageions la place de Cousins ​​sur le marché des agents libres après ce qui s’annonçait comme l’une de ses meilleures saisons. Puis, d’un seul geste, le gentil Cousins ​​a pris des milliers de fois sans incident, sa saison était terminée, son avenir professionnel moins assuré.

Dans un passé récent, les Vikings ont donné la priorité à leur retrait du contrat de Cousins. Ce faisant, ils ont renoncé à leur droit d’utiliser l’étiquette de franchise sur lui après la saison. Il sera temps de déterminer la place de Cousins ​​dans tout cela, mais la blessure ouvre la voie à l’organisation pour faire ce qu’elle semblait vouloir faire : envisager des alternatives moins chères et plus rentables.

La blessure de Cousins ​​​​pourrait pousser les Vikings plus haut dans l’ordre de repêchage de la NFL, mais à 4-4 après avoir battu Green Bay dimanche, ils pourraient finir juste hors de la course pour les meilleurs quarts.

“C’est intéressant parce que maintenant il faut évaluer les Cousins ​​qui reviennent de blessure par rapport au peloton des vétérans, qui fonctionne si rarement, par rapport au repêchage, qui est totalement spéculatif”, a déclaré un dirigeant d’une autre équipe. « Le quart-arrière ne vous place pas au sommet à moins que vous n’obteniez l’un des cinq que vous n’obtenez presque jamais. C’est votre travail de constituer l’équipe gagnante autour de lui. Pensez-y de cette façon : remplacez Cousins ​​par cette équipe de Baltimore (2012). Gagnent-ils les quatre matchs (éliminatoires) comme ils l’ont fait avec Flacco ? Je pense que oui.

Matthieu Stafford, Rams de Los Angeles : Stafford a gardé les Rams compétitifs au cours d’une année de transition, mais la question était toujours de savoir s’il pouvait tenir le coup physiquement. L’absurdité de Stafford se blessant au pouce sur sa main de lanceur alors qu’il se préparait à une conversion de deux points lors d’un Philly Special contre Dallas est difficile à comprendre.

Stafford a continué à jouer après avoir cogné le pouce sur un casque plus tôt dans le match. Il est inquiétant que les médecins de l’équipe l’aient empêché de continuer après ce qui semblait être un jeu plutôt anodin. Stafford a subi de nombreux coups durs au fil des ans.

Aaron Rodgers, Jets de New York : Cette situation semble beaucoup moins stressante après que trois victoires consécutives ont poussé les Jets à 4-3. Rodgers sait déjà que l’équipe attendra qu’il se remette de la déchirure d’Achille qu’il a subie lors de la première semaine. C’est un gros avantage qu’il a sur Cousins. Entre-temps, les Jets ont accepté leur sort de quart-arrière en 2023. Ils roulent avec Zach Wilson, pour le meilleur ou pour le pire.

Anthony Richardson, Colts d’Indianapolis : L’opération de fin de saison sur l’épaule de lancement d’un quart-arrière est toujours préoccupante. Richardson pourrait au moins être prêt pour le camp d’entraînement.

Trifecta blessure/contrat/performance

Deshaun Watson, Browns de Cleveland : Le contrat de 230 millions de dollars entièrement garanti de Watson comporte un salaire de base de 46 millions de dollars la saison prochaine. Une suspension de 11 matchs pour débuter la saison dernière, suivie d’une blessure à l’épaule qui a limité Watson à cinq tentatives de passes depuis la troisième semaine, a empêché les Browns d’obtenir un retour sur investissement. À ce rythme, les Browns pourraient vraisemblablement disputer deux saisons complètes sans que Watson ne fasse un quelconque pas en avant.

Daniel Jones, Giants de New York : Les Giants disposent de 81 millions de dollars d’engagements entièrement garantis destinés à un quart-arrière qui se débattait sans soutien suffisant avant de subir une blessure au cou. Le remplaçant Tyrod Taylor a passé dimanche soir dans un hôpital avec des côtes endommagées. C’est une situation difficile, surtout avec la blessure au cou de Jones qui créerait toujours une faiblesse dans son bras gauche.

Kyler Murray, Cardinaux de l’Arizona : Cette situation semble plus optimiste compte tenu de la performance de l’offensive des Cardinals avec Joshua Dobbs. L’Arizona se classe 21e en EPA offensif par jeu. C’est une hausse par rapport à la 26e place la saison dernière, lorsque Murray avait débuté 11 matchs. Les Cardinals pourraient bientôt avoir Murray de retour dans l’alignement. Ce sera amusant de voir ce que le coordinateur offensif Drew Petzing peut faire avec lui, mais la situation du contrat à long terme reste problématique jusqu’à ce que Murray se rétablisse.

Jimmy Garoppolo, Raiders de Las Vegas : Garoppolo est de retour dans l’alignement contre Détroit lundi soir, mais il a déjà raté des matchs en raison de deux blessures différentes. Les Raiders lui doivent 11,3 millions de dollars en salaire l’année prochaine, ce qui rend ce contrat de loin préférable à certains autres…

Désalignement contrat/performance

Russell Wilson, Broncos de Denver : L’entraîneur Sean Payton a pris le ballon des mains de Wilson, s’appuyant sur le jeu de course et sur une défense améliorée. Cela devra changer pour que les Broncos se sentent mieux face à une prolongation de contrat de 243 millions de dollars qui n’entrera en vigueur qu’en 2024. L’accord comporte 124 millions de dollars entièrement garantis. Il y a une fenêtre après la saison où Denver pourrait vraisemblablement s’échapper, poussant un peu de douleur dans le futur. C’est là que je pense que cela se dirige à moins que Payton ne montre plus de confiance en Wilson à mesure que la saison avance.

Derek Carr, Saints de la Nouvelle-Orléans : Un match productif contre Indianapolis lors de la semaine 8 apaise une partie de la tension. C’est encore le début de la relation. Le salaire de 30 millions de dollars de Carr pour 2024 est entièrement garanti.

Dilemmes liés aux accords de recrue

Justin Fields, ours de Chicago : Chaque match manqué par Fields en raison d’une blessure au pouce prive Chicago d’une opportunité de l’évaluer. C’est problématique à l’approche d’une date limite hors saison pour exercer une option coûteuse sur son salaire 2025. Les Bears devraient être en mesure de recruter un autre quart-arrière en 2024. Cela pourrait être la meilleure option, mais plus il y aura de matchs avec Fields, plus l’équipe pourra faire une évaluation complète.

Jordan Love, Packers de Green Bay : Les Packers ont passé trois saisons à préparer Love pour ce qui a été une saison colossalement décevante. Green Bay a Love sous contrat pour seulement 5,5 millions de dollars de salaire la saison prochaine, réduisant dans une certaine mesure les enjeux.

Kenny Pickett, Steelers de Pittsburgh : Pickett a dû renoncer à quatre de ses 20 départs en raison d’une blessure, y compris la défaite 20-10 à domicile des Steelers contre Jacksonville dimanche. L’offensive de son équipe se classe au 28e rang de l’EPA par jeu.

Mac Jones, Patriots de la Nouvelle-Angleterre : Treize premiers essais et 218 verges offensives contre les Dolphins dimanche n’étaient pas une journée particulièrement terrible selon les normes des Patriots de 2023. La situation de Daniel Jones avec les Giants pourrait être instructive. New York a décidé de ne pas exercer l’option de cinquième année sur lui, ce qui a accéléré les négociations sur un accord à long terme plus coûteux après que le quart-arrière ait dépassé les attentes lors de sa quatrième saison.

Desmond Ridder, Falcons d’Atlanta : Ridder n’est pas revenu contre le Tennessee après avoir été contrôlé pour une commotion cérébrale. L’entraîneur Arthur Smith a déclaré que la décision n’était pas liée à la performance, mais qu’il n’était pas particulièrement convaincant. Quoi qu’il en soit, Ridder a enregistré sept revirements au cours de ses deux derniers matchs. L’équipe n’a investi en lui qu’un choix de troisième ronde en 2022. D’où le placement inférieur ici.

Brock Purdy, 49ers de San Francisco : L’angoisse de Purdy culmine après trois défaites consécutives des 49ers et deux autres interceptions de Purdy contre Cincinnati dimanche. Il y a quelques semaines, lorsque j’ai suggéré que le brûlant Purdy pourrait avoir plus en commun avec Dak Prescott qu’avec Joe Montana, le fait était simplement que beaucoup au sein de la NFL remettaient en question sa capacité à lancer efficacement lorsqu’il était contraint de se retrouver dans des situations plus difficiles.

L’une des citations que je n’ai pas incluses dans cette histoire semble maintenant un peu prémonitoire.

“Ils sont limités, et s’ils restent coincés derrière les bâtons, ils ont des ennuis, à cause de lui”, a déclaré l’exécutif avant la séquence de défaites, “mais ils ne semblent jamais rester coincés là-bas.”

Purdy a été moins efficace ces dernières semaines, mais il n’a pas réalisé beaucoup de jeux « derrière les bâtons », pour ainsi dire. Il a récolté en moyenne 11,8 verges par tentative avec neuf passes explosives (plus de 16 verges) contre les Bengals. La semaine de congé semble arriver à point nommé.

La plupart des équipes énumérées ci-dessus adoreraient avoir les problèmes des 49ers.

2. Alors que les transactions sont conclues avant les échanges…