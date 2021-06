Évaluation de l’état de la rivalité

Cela fait près de deux ans que les géants de la CONCACAF, les États-Unis et le Mexique, se sont rencontrés lors d’un match de compétition, lorsque El Tri a triomphé 1-0 en finale de la Gold Cup, mais ils renouvellent leur rivalité dimanche lors de la finale de la Ligue des nations de la CONCACAF.

Les États-Unis ont intégré une flopée de stars basées en Europe, mais leurs éternels rivaux restent forts malgré l’absence de certains noms clés. Avec un trophée en jeu à Denver, Jeff Carlisle (États-Unis) et Eric Gomez (Mexique) évaluent l’évolution des deux équipes au cours des deux dernières années.

Qu’est-ce qui a changé depuis la dernière compétition entre les États-Unis et le Mexique ?

Carlisle : Revenez à l’alignement contre le Mexique en finale de la Gold Cup et seuls trois titulaires – le gardien Zack Steffen, le milieu de terrain Weston McKennie et l’attaquant Christian Pulisic – devraient reprendre leurs rôles dimanche. Quant aux huit autres ? Leurs absences sont dues au triumvirat habituel forme, santé ou temps paternel.

Les pertes sur blessure du défenseur Aaron Long et de l’ailier Jordan Morris sont de lourds revers, alors qu’il est possible que nous ayons vu le dernier de Michael Bradley et Jozy Altidore en uniforme de l’équipe nationale. Matt Miazga reste dans le mix, bien qu’il semble être le deuxième choix derrière Mark McKenzie et John Brooks.

Une nouvelle génération est également apparue ces deux dernières années. Sergino Dest et Gio Reyna sont des allumeurs sûrs, tandis que Josh Sargent est l’option préférée à l’avant. Yunus Musah, Brenden Aaronson, Antonee Robinson et le héros de la demi-finale de jeudi Jordan Siebatcheu frappent également à la porte du onze de départ.

Pour tout le roulement du personnel, cependant, des préoccupations familières demeurent. Tyler Adams serait un verrou à la position n ° 6, mais le milieu de terrain n’a pas été disponible en raison d’une blessure pendant la majeure partie du mandat de Gregg Berhalter. Et il est peu probable qu’il débute contre le Mexique. Jackson Yueill et, dans une moindre mesure, Kellyn Acosta ont remplacé, mais aucun des deux joueurs n’est aussi complet qu’Adams.

La position avant est également en l’air. Sargent a généralement fait les yards durs, mais n’a pas réussi à marquer des buts, tandis qu’Altidore est dans les limbes avec le club du Toronto FC et n’a pas encore convaincu Berhalter qu’il peut être l’homme de prédilection. Siebatcheu et Daryl Dike, quant à eux, font partie de ceux qui tentent de se frayer un chemin dans le compte.

Le pedigree du club, pour lequel jouent des artistes américains, a renforcé l’espoir des fans que cette génération puisse avoir du succès. Faire partie d’une équipe qui devrait se battre pour l’argenterie devient plus la norme que l’exception et la saison qui vient de s’achever a vu 10 joueurs remporter un total de 13 trophées, couronnés par le triomphe de Pulisic avec Chelsea en UEFA Champions League.

Mais avec une excitation accrue vient une attente accrue et il y a presque une demande que les Américains non seulement gagnent, mais gagnent bien. Une série de bons résultats au cours des 18 derniers mois – bien que généralement en matchs amicaux contre des équipes expérimentales – ont contribué à cela, mais un match compétitif comme la demi-finale de jeudi contre le Honduras a rappelé que la CONCACAF n’est pas une promenade dans le parc.

Le dernier chapitre de la rivalité de football entre les États-Unis et le Mexique se jouera dimanche à Denver. Robin Alam/Icon Sportswire via Getty Images

Gomez : Bien que 14 des joueurs impliqués à Soldier Field il y a deux ans soient disponibles pour la sélection dimanche, deux absents sont parmi les plus importants du bassin de joueurs mexicains. Jonathan dos Santos, qui a marqué le vainqueur en 2019, a abandonné la finale de la Ligue des Nations avec une blessure à la jambe, tandis que Raul Jimenez n’a plus joué au football depuis qu’il s’est fracturé le crâne alors qu’il jouait pour les Wolves en novembre.

Dos Santos a été vital lorsqu’il était associé à Hector Herrera au centre du milieu de terrain et est particulièrement apprécié pour sa capacité à organiser des attaques et à se replier sur une position défensive en transition. En demi-finale de jeudi contre le Costa Rica, cette couverture a été cruellement manquée, avec Andres Guardado, 34 ans, exposé au comptoir.

Les États-Unis tenteront sûrement d’exploiter la même faiblesse avec des joueurs comme Reyna et Sargent au milieu, Pulisic coupant l’aile. L’entraîneur mexicain Gerardo « Tata » Martino a tenté de limiter les dégâts jeudi en plaçant Edson Alvarez entre Hector Moreno et Nestor Araujo en défense et la ligne arrière renforcée a réduit la puissance d’attaque du Costa Rica, mais un coût.

L’effet d’entraînement de l’ajustement était sa limite à la capacité du Mexique à lancer des attaques au milieu du terrain, avec une dépendance croissante à Gerardo Arteaga et Uriel Antuna sur les ailes. Et aggravant ce problème est l’incapacité de remplacer leur attaquant le plus meurtrier, Jimenez.

Sans sa présence, El Tri les adversaires ont fini par comprendre que leur seul objectif devrait être Hirving Lozano. Le Costa Rica a physiquement harcelé l’ailier de Naples, pariant à juste titre que les avant-centres Henry Martin et Alan Pulido ne les battraient pas. La tentative de Martino de rediriger le flux du jeu à travers le centre – en remplaçant un joueur large comme Diego Lainez en faveur de Luis Romo – a eu peu d’impact.

Bien que les États-Unis aient parfois eu du mal avec un attaquant rapide comme Alberth Elis contre le Honduras, Lozano ne les surprendra pas. Ainsi, le défi pour Martino sera de construire un line-up qui reproduise la production des étoiles manquantes et minimise l’impact du jeune talent électrisant de son adversaire. À en juger par ce que nous disons contre le Costa Rica, ce n’est peut-être pas une tâche facile.

Compte tenu de la familiarité que les joueurs ont les uns avec les autres, il semblerait que Martino et Berhalter – qui étaient tous deux également en marge de la finale de la Gold Cup 2019 – ne pourront pas garder de secrets l’un pour l’autre.

jouer 2:04 Herculez Gomez réagit à la victoire 1-0 des États-Unis sur le Honduras en demi-finale de la Ligue des Nations de la CONCACAF.

Que signifie la finale de la Ligue des Nations pour chaque équipe ?

Carlisle : Compte tenu du calendrier international à venir – la Gold Cup de cet été devrait comporter moins d’équipes à pleine puissance – la Ligue des Nations représente la dernière chance pour les États-Unis de se réaffirmer dans la rivalité avec le Mexique.

Bien sûr, il y a eu une étrange victoire amicale ces dernières années, mais il faut revenir à un match de qualification pour la Coupe du monde du 10 septembre 2013 pour trouver la dernière fois qu’il a prévalu sur El Tri dans un match de compétition. Depuis lors, le record du Mexique dans de telles rencontres est de 3-0-1, tandis que l’échec des États-Unis à se qualifier pour la Coupe du monde 2018 ne fait qu’ajouter au sentiment de distance entre les deux équipes.

Les nouveaux visages sont censés combler cet écart et, étant donné que 10 joueurs figuraient dans des clubs évoluant en phase de groupes de la Ligue des champions la saison dernière, la montée en puissance de la compétition est de bon augure. Mais une supposée « Golden Generation » a besoin de trophées, surtout au détriment de ses plus grands rivaux. De plus, tout manager a besoin de victoires emblématiques pour créer un élan, en particulier avec les qualifications pour la Coupe du monde qui débuteront en septembre. Le dimanche offre une opportunité sur les deux plans.

Gomez : Le célèbre manager mexicain Ignacio Trelles a déclaré que les matchs de rivalité « devraient être joués avec la tête froide et les pieds chauds » et cela résume le sentiment d’une nation, dont l’identité et la fierté sont si ancrées dans son équipe nationale : C’est donc tout simplement inacceptable pour le Mexique de perdre tout match significatif contre les États-Unis.

Alors que ces dernières années ont vu les États-Unis profiter d’un âge d’or pour le développement des joueurs dans certains des plus grands clubs d’Europe, le désir de Martino de voir les joueurs mexicains faire de même a été largement étouffé, plusieurs choisissant des contrats plus importants en Liga MX ou MLS au lieu de se diriger outre-atlantique.

Cependant, El Tri a surtout fait face à la notoriété croissante de son rival et si, comme il l’a fait il y a deux ans, le Mexique continue de prendre le dessus, ce sera le statu quo. Sinon, une partie non négligeable des fans se transformera probablement en Chicken Little et exigera un changement, mettant une pression sans précédent sur Martino, qui a relevé tous ses défis précédents.

L’heure des pronostics !

Carlisle : États-Unis 0-1 Mexique

Les États-Unis auront plus de ballon que d’habitude contre le Mexique, mais El Tri sera un peu plus clinique devant le but et obtiendra la percée dont il a besoin grâce à Lozano.

Gomez : US 1-1 Mexique (Mexique gagne 5-4 aux tirs au but)

Malgré l’obsession de Martino et Berhalter d’annuler la plus grande star de l’autre, Lozano et Pulisic marqueront. Ensuite, cependant, le gardien de but vétéran rusé Guillermo Ochoa répète ses exploits en demi-finale en arrêtant le coup de pied décisif.