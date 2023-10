Évaluation de la station d’accueil HDMI enfichable Thunderbolt 4 et USB4 (TBT4-UDX1)

En un coup d’oeil Note d’expert Avantages 11 ports rapides, dont 4 ports USB-A 10 Gbit/s

Alimentation intégrée de 135 W

Ethernet 2,5 Go Les inconvénients HDMI 2.0 et non 2.1

Pas de ports USB-C

Il existe de nombreuses stations d’accueil Thunderbolt 4 parmi lesquelles choisir, et ce choix se résume souvent aux options de port exactes sur chacune, qui varient considérablement.

La station d’accueil HDMI Plugable Thunderbolt 4 et USB4 (TBT4-UDX1) dispose de 11 ports haut de gamme et se différencie de ses concurrents par ses deux ports Thunderbolt 4 (TB4) en aval et un port HDMI parmi quatre USB, Ethernet 2,5 Go, SD. lecteur de carte et ports audio.

C’est une solution abordable si vous avez besoin d’un ou deux écrans externes 4K/60 Hz ainsi que de ports TB4 ultra-rapides.

Spécifications et fonctionnalités

La station d’accueil HDMI Plugable Thunderbolt 4 & USB4 dispose de 11 ports, dont le port TB4 en amont qui se connecte à votre ordinateur portable.

Enfichable

Un port Thunderbolt 4 en amont (40 Gbit/s, 100 W)

Deux ports Thunderbolt 4 en aval (40 Gbit/s, 15 W)

Un port vidéo HDMI 2.0

Quatre ports USB-A (10 Gbit/s, un à 7,5 W)

Ethernet 2,5 Gigabits

Lecteur de carte SD UHS-II (312 Mo/s)

Prise audio combo 3,5 mm (avant)

Alimentation 135 W

D’autres stations d’accueil ont plus de ports, mais cette combinaison particulière offre une flexibilité d’affichage via deux types de ports différents. Lisez notre tour d’horizon plus complet de nos autres recommandations pour les meilleures stations d’accueil Thunderbolt 4.

Enfichable

En utilisant le port HDMI et l’un des ports TB4 (avec l’adaptateur USB-C vers HDMI inclus), vous pouvez connecter deux écrans 4K à 60 Hz, ce qui est idéal pour tous, sauf pour les joueurs qui préfèrent des taux de rafraîchissement encore plus rapides.

Si vous avez besoin d’un écran 8K (à 30 Hz), vous n’utilisez qu’un seul des ports TB4. Certaines stations d’accueil récentes sont dotées du HDMI 2.1, qui est plus performant et prend en charge un écran 8K à 60 Hz. Comme la station d’accueil USB4 Dual HDMI de Plugable (UD-4VPD) est équipée du HDMI 2.1, il est dommage que le TBT4-UDX1 s’en tienne à la version 2.0. L’autre station d’accueil enfichable peut également gérer deux écrans 4K à 120 Hz, mais ne dispose pas des deux ports TB4 en aval (et n’est pas recommandé pour les Mac).

Tous les ports USB du TBT4-UDX1 sont à 10 Gbit/s (deux fois la bande passante des ports USB de nombreuses stations d’accueil), mais tous sont USB-A à l’ancienne plutôt qu’USB-C. Alors que de nombreux appareils utilisent encore l’USB-A comme connecteur, l’USB-C est plus performant : par exemple, le chargement rapide d’un téléphone nécessite souvent l’USB-C au niveau de l’alimentation.

Le port USB-A monté à l’avant de cette station d’accueil peut charger un appareil connecté à 7,5 W, ce qui convient pour une charge lente mais insuffisant pour les appareils plus gourmands. Si vous disposez d’un port TB4 de rechange, vous pouvez l’utiliser pour charger un appareil à une puissance plus utile de 15 W, mais 20 W est le minimum pour une charge rapide du téléphone.

Le Plugable USB4 UD-4VPD dispose d’un port USB-C 20 W monté à l’avant, tout comme le Caldigit TS4.

L’Echo 20 SuperDock de Sonnet est le rival le plus proche en termes de ports, avec un nombre similaire de ports TB4 en aval et un HDMI comme le TBT4-UDX1, bien qu’il s’agisse du HDMI 2.1 plus performant. En termes de puissance de port, l’Echo 20 bat le TBT4-UDX1 sur plusieurs points.

Avec son HDMI rattaché à la version 2.0, le TBT4-UDX1 est plutôt une station d’accueil intermédiaire qui conviendra aux utilisateurs qui souhaitent connecter deux écrans 4K à 60 Hz tout en disposant d’un port TB4 en aval libre.

Bien que nous préférions l’UD-4VPD moins cher de Plugable au TBT4-UDX1 sur quelques fronts, il convient de noter qu’en plus de ne pas disposer d’un port descendant de 40 Gbit/s, il n’est pas recommandé aux utilisateurs de Mac.

Stockage portable

Vous pouvez acheter une carte de 512 Go de qualité pour environ 75 $ / 75 £, et elle offre un moyen peu coûteux d’augmenter le stockage de votre ordinateur portable et est également très portable.

Le TBT4-UDX1 ne comporte qu’un seul lecteur de carte SD pour le stockage portable, tandis que l’UD-4VPD offre plus de flexibilité avec les lecteurs SD et MicroSD. Cependant, un emplacement pour carte SD devrait convenir à la plupart des utilisateurs, car la plupart des cartes plus petites et moins chères sont livrées avec un adaptateur SD.

Il est classé UHS-II (312 Mo/s), donc plus rapide que les lecteurs de cartes UHS-I (104 Mo/s) sur certaines stations d’accueil.

Ethernet ultra-rapide

Comme l’UD-4VPD et d’autres stations d’accueil Thunderbolt 4 récentes, le TBT4-UDX1 est doté d’un Gigabit Ethernet ultra-rapide de 2,5 Go, qui a le potentiel d’être 2,5 fois plus rapide que le Gigabit Ethernet standard.

Le port Ethernet 2,5 Gb est compatible en amont et en aval avec d’autres vitesses Ethernet, il fonctionnera donc avec un réseau Gigabit Ethernet standard, mais pour profiter de la vitesse 2,5 GbE, vous avez besoin d’un périphérique connecté, tel qu’un routeur/commutateur réseau. soit 2,5 GbE ou plus. Ce n’est pas courant à l’heure actuelle mais devrait devenir la norme dans les prochaines années.

Fonderie

Puissance d’accueil

Avec une puissance de 100 W (PD), l’UD-4VPD peut maintenir sous tension même le plus grand ordinateur portable connecté en pleine utilisation.

Conception

L’UD-4VPD est une station d’accueil horizontale compacte et légère. N’oubliez pas qu’il est livré avec un bloc d’alimentation et qu’il n’est donc pas aussi portable qu’une station d’accueil alimentée par USB-C. Cependant, disposer de sa propre alimentation signifie qu’il est plus puissant, avec une puissance totale de 135 W.

Comme de nombreuses stations d’accueil, le port Thunderbolt 4 en amont (vers l’ordinateur portable hôte) se trouve à l’avant, ce qui signifie qu’un câble traînant gâchera votre bureau.

Il possède cependant quelque chose qui manque à de nombreuses stations d’accueil : un bouton d’alimentation marche/arrêt, qui permet de se rappeler plus facilement d’arrêter de charger votre ordinateur portable lorsque vous le quittez en fin de journée.

Prix

La station d’accueil HDMI Plugable Thunderbolt 4 & USB4 (TBT4-UDX1) coûte 289,95 $, ce qui est moins cher que d’autres stations d’accueil haut de gamme telles que Caldigit TS4 (399,99 $) et d’autres stations d’accueil Thunderbolt 4 telles que la SD5700T de Kensington (369,99 $).

Le UD-4VPD de Plugable est nettement moins cher à 199,95 $ et plus performant à certains égards : 2x HDMI 2.1 contre 1x HDMI 2.0, lecteurs de cartes SD et MicroSD et chargement USB-C 20 W. Le TBT4-UDX1 l’emporte avec ses deux ports TB4 en aval, sa compatibilité Ethernet plus rapide et Mac. S’il se connecte à des appareils Thunderbolt, le TBT4-UDX1 gagne certainement dans les enjeux de la station d’accueil enfichable, mais nous pensons que le Sonnet Echo 20 offre plus pour le même prix.

Verdict

La station d’accueil HDMI enfichable Thunderbolt 4 et USB4 (TBT4-UDX1) ne dispose pas d’un port USB-C à chargement rapide, mais offre à la fois deux ports Thunderbolt 4 de 40 Gbit/s et un port HDMI 2.0, offrant une flexibilité lors du choix de vos options d’affichage externe. Si vous avez besoin d’un écran 8K à 60 Hz, recherchez une station d’accueil avec HDMI 2.1 ou DisplayPort 1.4, mais le TBT4-UDX1 est un bon choix pour deux écrans 4K à 60 Hz.

Nous aurions préféré au moins un port USB-C, de préférence avec une charge de 20 W, mais l’Ethernet 2,5 Go offre désormais un accès filaire rapide si vous faites partie d’un tel réseau ou d’un niveau de réseau à l’épreuve du temps.