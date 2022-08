Évaluation de la machine à expresso KitchenAid Artisan

En un coup d’œil Note d’expert Avantages Chauffe-tasses

Buse vapeur pour mousser le lait et eau chaude

Opération à une touche

Élégant Les inconvénients Chere

Lourd

Plus grand qu’une machine à dosettes moyenne Notre avis La machine à expresso Artisan de KitchenAid est destinée aux buveurs de café dévoués. Conçu pour offrir l’expérience de créer votre propre boisson sans la déception d’une infusion moins que savoureuse, il met à portée de main des lattes, des mokas et des Americanos de style café. En tant que machine pratique, elle excelle, mais vous devrez réserver du temps et un peu d’attention pour votre infusion du matin.

Prix ​​lors de l’examen

449 $

Meilleurs prix aujourd’hui: Machine à expresso KitchenAid Artisan

449 $ 449,00 $ Libre

Les machines à expresso manuelles peuvent être difficiles à utiliser, surtout si vous êtes débutant. En termes simples, il est facile de passer beaucoup de temps à tasser et de se retrouver avec un café au lait terne. Cependant, la machine à expresso Artisan rend le processus presque infaillible.

En utilisant des capteurs pour surveiller et contrôler la température de l’eau pendant que votre café infuse, des paniers à double paroi pour la cohérence (ou simple lorsque vous êtes plus confiant), et une pré-infusion à basse pression suivie de la pression d’une pompe italienne de 15 bars. , il produit un expresso authentique et irréprochable, à chaque fois.

Essentiellement, il y a juste assez d’automatisation pour garantir que votre expresso est toujours bon, mais pas au point de compromettre la créativité de votre café.

Concevoir et construire

Choix de quatre couleurs : pomme bonbon, acier inoxydable, crème d’amande et fonte noire

Réservoir d’eau de 1,4 litre

Porte-filtre, tamper, pot à lait, cuillère à café et quatre paniers inclus

La machine à expresso Artisan suit le style des autres appareils de la gamme Artisan, avec une marque distinctive, des lignes épurées et une palette coordonnée de quatre couleurs pour son corps en métal (qui pèse plus de 5 kg). Un réservoir d’eau de 1,4 litre à l’arrière augmente son encombrement : bien qu’il ne soit pas trop haut à 28,6 cm, il mesure 41 cm de profondeur, ce qui signifie que vous devrez peut-être le faire pivoter de 90 degrés pour vous asseoir à l’arrière d’un plan de travail si vous manquez d’espace .

Rachel Ogden / Fonderie

D’un côté se trouve une buse à vapeur qui peut être tournée vers le bac d’égouttement, de sorte qu’elle peut être utilisée pour distribuer de l’eau chaude, ou pivotée loin de la machine, ce qui facilite le réchauffement et la mousse de lait.

Le porte-filtre lui-même est magnifiquement conçu. Il est plus lourd que la plupart des autres et a une base plate, plutôt que des becs saillants qui font basculer la plupart des porte-filtres d’un côté à l’autre sur le plan de travail lorsque le café est tassé dans une rondelle.

Au lieu de cela, les becs du porte-filtre de l’Artisan sont encastrés, ce qui facilite le tassement du sol en une forme uniforme et de niveau. Il se tord facilement dans la machine, avec un guide pour montrer à quel point il est correctement verrouillé.

Rachel Ogden / Fonderie

Un pichet à lait en acier inoxydable, un pilon en métal solide et une cuillère à café sont inclus, ainsi que deux paniers à simple et deux doubles parois : le premier est conçu pour créer des espressos corsés tandis que le second est meilleur pour les débutants. Bien que les paniers soient étiquetés pour indiquer s’ils sont destinés à un expresso simple ou double, il peut être facile de confondre qui est à simple et à double paroi, surtout à la première heure du matin.

Performances et fonctionnalités

Fonctionnement à un seul bouton pour choisir le niveau de distribution

Assez grand pour servir dans une tasse

Appuyez sur un seul bouton pour créer de la vapeur

Nous avons trouvé la machine à expresso Artisan assez intuitive à utiliser grâce à un ensemble de boutons minces avec des LED à l’avant qui basculent entre ses fonctions. Une fois que le porte-filtre a été tordu en place et que l’espresso a été sélectionné, tout ce que vous avez à faire est de choisir un coup ou deux, de démarrer et la machine fait le reste.

Rachel Ogden / Fonderie

Un problème que nous avons trouvé avec cela est que même si la distance entre le porte-filtre et les tasses était sans problème, l’infusion dans des tasses à expresso provoquait des éclaboussures. En effet, le bac d’égouttage n’a qu’une seule position, plutôt qu’un choix de deux ou trois comme le font certaines machines à café.

Cependant, l’espresso qu’il a fait était très bon : doux, aromatique et, peut-être le plus important, constant. La crème était moins cohérente : un double coup infusé dans une tasse comportait une couche épaisse, tandis qu’un seul coup dans une tasse à expresso n’avait qu’un léger anneau de crème autour du bord. Les coups d’espresso suivants ont conservé leur couche de crème afin qu’ils puissent être aléatoires.

Vider le porte-filtre était en grande partie sans gâchis – comme le café pouvait être tassé fermement, le marc est sorti en un seul morceau, vous n’aurez donc pas à retirer les rondelles bâclées.

La mousse de lait est également semi-automatisée. Vous devrez toujours tenir le pichet et choisir le mouvement et la durée pour créer du lait mousseux chaud, mais la machine crée de la vapeur en appuyant sur un seul bouton.

Rachel Ogden / Fonderie

Cela prend du temps par rapport à un mousseur à lait automatique, mais étonnamment facile, même si vous n’avez jamais utilisé de lance à vapeur auparavant. Nous avons également apprécié le fait que vous puissiez distribuer de l’eau chaude directement après pour garder la baguette propre.

Prix ​​et disponibilité

Aux États-Unis, la machine à expresso Artisan est disponible pour 449 $, chez Walmart et Amazone, même si vous devrez peut-être magasiner pour obtenir la couleur que vous voulez. Au moment d’écrire ces lignes, il n’est pas en stock chez KitchenAid.

Si vous êtes au Royaume-Uni, vous n’aurez pas à dépenser le RRP complet. Vous pouvez l’acheter directement auprès de KitchenAid pour 381,65 £, tandis que Amazon l’a pour 389,95 £. Encore une fois, vous devrez rechercher la couleur que vous voulez.

Verdict

Bien qu’il soit indéniable que la machine à expresso KitchenAid Artisan est un appareil d’investissement – ​​étant donné qu’il est possible d’acheter une machine à expresso pour environ 100 $ / 100 £ – sa semi-automatisation et son ensemble de fonctionnalités en font un achat attrayant.

Les débutants apprécieront ses boutons simples et son porte-filtre plat, et ceux qui sont plus expérimentés peuvent basculer le volume d’espresso, le volume d’eau et la température de l’eau, ainsi que le lait vapeur exactement comme ils l’aiment.

Dans l’ensemble, il y a beaucoup à recommander la machine à expresso Artisan au-delà de son apparence élégante. Que vous appréciiez un expresso ou un latte fait à la perfection, ou que vous souhaitiez élargir vos horizons de café au-delà de ceux offerts par une machine à dosettes ou un bean-to-cup entièrement automatisé, ce fabricant traditionnel utilise de nombreuses technologies pour offrir exactement cela.

Pour voir comment la machine à expresso de KitchenAid se compare à la concurrence, jetez un œil à notre tour d’horizon des meilleures machines à expresso. Et pour plus d’options de préparation du café, y compris les machines à filtre, à grains et à dosettes, jetez un coup d’œil aux meilleures cafetières que nous avons testées.