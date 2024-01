Évaluation de la condition physique et entraînement de force par ToneHouse Trainer

Bienvenue pour commencer AUJOURD’HUI. Inscrivez-vous à notre Commencez la newsletter AUJOURD’HUI pour recevoir de l’inspiration quotidienne envoyée dans votre boîte de réception – et rejoignez-nous sur Instagram!

L’entraînement en force était l’une des tendances fitness les plus populaires de l’année dernière, selon le Collège américain de médecine du sport. En fait, une application de fitness par abonnement ClassPass signalé les inscriptions aux cours de musculation ont augmenté de 94 % en 2023.

Et il existe des raisons convaincantes d’ajouter du travail de musculation à votre routine de remise en forme. L’Association américaine du cœur recommande faire de la musculation au moins deux fois par semaine. Un étude ont découvert que la musculation, même une fois par semaine, peut réduire le risque de crise cardiaque ou d’accident vasculaire cérébral. De plus, la construction d’une masse musculaire maigre augmente votre métabolisme, ce qui aide le corps à brûler plus de calories, ce qui facilite le maintien d’un poids santé, a rapporté TODAY précédemment.

L’entraînement en force offre également des avantages spécifiquement aux femmes.

“L’entraînement en force peut renforcer la confiance des femmes et briser les stéréotypes sociétaux sur les femmes et la force”, entraîneur personnel certifié NASM et directeur de l’innovation chez Maison de ton, a déclaré James McMillian à TODAY.com. “L’entraînement en force présente également de grands avantages pour la santé physique, comme la santé des os. — augmenter la densité osseuse et réduire le risque d’ostéoporose et de fractures. À mesure que les femmes vieillissent, leur taux métabolique a également tendance à diminuer, ce qui entraîne une prise de poids. L’entraînement en force peut aider à contrecarrer ce phénomène en augmentant la masse musculaire et en stimulant le métabolisme.

Mais savoir par où commencer peut être difficile : quel poids devriez-vous utiliser ? Et quels exercices sont les meilleurs ?

McMillian s’est arrêté à l’émission TODAY le 15 janvier pour partager une feuille de route simple que vous pouvez suivre pour vous y mettre facilement – ​​il a même inclus une évaluation des forces pour savoir par où commencer.

Une feuille de route pré-entraînement en 4 étapes

Avant de prendre un haltère, McMillian suggère de prendre le temps de vous préparer au succès en parcourant cette liste de contrôle rapide :

Définissez vos objectifs. Fixez-vous des objectifs à court et à long terme, dit-il.

Fixez-vous des objectifs à court et à long terme, dit-il. Fixez des délais réalistes. Construire sa force et voir des résultats prend du temps. Donnez-vous une piste suffisamment longue pour réellement franchir des étapes importantes.

Construire sa force et voir des résultats prend du temps. Donnez-vous une piste suffisamment longue pour réellement franchir des étapes importantes. Évaluer les capacités actuelles. Utilisez l’évaluation de la force ci-dessous pour déterminer votre point de départ, y compris le meilleur équipement à utiliser.

Utilisez l’évaluation de la force ci-dessous pour déterminer votre point de départ, y compris le meilleur équipement à utiliser. Créez un horaire équilibré. Cela inclut les jours de repos ! “Les muscles ont besoin de temps pour se réparer et se développer après avoir été exercés”, explique McMillian. “Intégrez des jours de repos à votre routine pour éviter le surentraînement et permettre une bonne récupération.”

Dans quelle condition physique êtes-vous? Découvrez-le grâce à cette évaluation de la condition physique de tout le corps

Utilisez cette évaluation de la force pour comprendre votre corps et votre condition physique et déterminer votre base de référence.

Des pompes (Haut du corps): Autant de répétitions que possible en une minute, avec une option de modification à genoux si nécessaire. Enregistrez le nombre de répétitions réalisées. Poids s’accroupit (Bas du corps): Effectuez 15 à 20 répétitions en mettant l’accent sur la profondeur et le contrôle du mouvement. Évaluez la qualité du mouvement et l’amplitude du mouvement lors de l’exécution du mouvement sans utiliser de résistance. Planche (cœur): Tenez pendant une minute ou aussi longtemps que possible jusqu’à ce que la forme se brise. Chronométrez la durée pendant laquelle vous pouvez maintenir une position de planche appropriée sans permettre aux hanches de s’affaisser ou de se soulever. Flexibilité et mobilité : Effectuez des étirements dynamiques et statiques ciblant les principaux groupes musculaires, en mettant l’accent sur l’amplitude des mouvements de vos hanches, de vos épaules, des ischio-jambiers et du bas du dos. Un exemple simple : essayez de toucher vos orteils.

Faites attention à ce que ressent votre corps pendant chaque partie du test. Une fois que vous avez terminé le tout, évaluez :

Si cette évaluation était difficile : Commencez par des bandes de poids corporel ou de résistance, qui respectent les articulations.

Commencez par des bandes de poids corporel ou de résistance, qui respectent les articulations. Si l’évaluation était facile/réalisable : Commencez avec des haltères (et éventuellement passez aux haltères).

Entraînement de base de force pour tout le corps :

Maintenant que vous connaissez votre point de départ, voici une routine de musculation simple qui peut être adaptée à tout niveau de forme physique. Pour les débutants qui ont trouvé le test de condition physique difficile, commencez par utiliser votre poids corporel et vos bandes de résistance pour les exercices du haut du corps. Si vous trouvez le test de condition physique réalisable, prenez un jeu d’haltères.

8 squats

8 rangées

8 rebondissements assis

8 presses pectorales

Effectuez pendant 3 tours au total.