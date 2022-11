Évadez-vous vers le Dick Strawbridge du château “blessé et surpris” par une sombre découverte dans la maison de Channel 4

DICK Strawbridge a révélé de sombres détails sur le Château de la Motte-Husson après le retour de l’émission de Channel 4 sur nos écrans dimanche soir.

La dernière série d’Escape to the Chateau suit le duo mari et femme Dick et Angel Strawbridge qui ont passé des années à transformer leur château en France.

Canal 4

Angel était horrifié par l’extérieur du château[/caption]

Canal 4

Le duo a fait face à plus d’obstacles[/caption]

Mais le couple avait plus de travail à faire alors qu’il se préparait pour la saison des mariages.

Ils ont dû faire face à de nombreux obstacles difficiles, notamment une tempête lors de la construction de leur atelier de mariage Atelier de Mariage.

Un designer a proposé à Dick et Angel d’avoir une “nuit de rendez-vous” dans l’une des quatre nouvelles chambres d’hôtes.

Mais Dick ne pouvait pas cacher sa déception à propos d’une caractéristique notable dans l’une des pièces – la douche.

Dick a déclaré: «Nous avons tout essayé lorsque nous étions dans les chambres.

En savoir plus sur le soleil BETTY DUPE J’ai essayé les dupes vestimentaires virales Zara de Primark, voici comment ça s’est passé MES REGRETS Je me suis retrouvé avec un trou dans la hanche après de gros coups bâclés – ne faites pas mon erreur

“Une chose qui m’a complètement surpris, c’est ceci. La douche m’a fait mal. C’est comme des petites aiguilles.

“Peut-être que c’est ce que les gens aiment, je vais le réparer car je n’aime pas ça.”

Les problèmes ne se sont pas arrêtés là car il a ajouté: “Vous pouvez entendre cette pompe à l’étage.”

« Ça ne marche pas. Je vois tout de suite que ce n’est pas du tout isolé du sol.

« Cela signifie que lorsque les pompes tournent, elles vibrent directement dans ce morceau de contreplaqué, directement dans la planche.





“Il y a une solive qui a fait vibrer le plafond en dessous, et je vais réparer ça en isolant ça.”

Angel a été stupéfait après que Dick lui ait montré le travail qui devait être fait.

Elle a demandé à son mari : « Est-ce que ça a toujours été aussi mauvais ? Il nous reste un mois et c’est un peu serré pour moi.

Mais Dick pense : « Théoriquement, il y a assez de temps.

Escape to the Chateau est diffusé le dimanche à 20h sur Channel 4.

Canal 4

Dick n’a pas été impressionné par la douche[/caption]