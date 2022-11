Évadez-vous vers l’ange Adoree du château horrifié après une sombre découverte à la maison de Channel 4

ESCAPE to the Chateau’s Angel Adoree a été horrifié après avoir découvert un problème majeur dans leur maison française.

Angel Adoree et son mari Dick Strawbridge sont de retour avec leur dernière série Escape to the Chateau alors qu’ils continuent de rénover leur maison familiale et leur entreprise de mariage.

Canal 4

Angel a été horrifié par les problèmes qu’ils avaient dans leur maison française[/caption]

Canal 4

Dick a rassuré sa femme qu’ils avaient encore le temps de tout réparer[/caption]

Lors du dernier épisode d’Escape to the Chateau, le couple a relevé de nouveaux défis en rénovant leur maison.

Dick et Angel se préparaient à rouvrir leur entreprise de mariage après qu’elle ait été suspendue pendant deux ans en raison de la pandémie de coronavirus.

Angel semblait assez stressée alors qu’elle se précipitait pour que tout soit fait à temps pour leur premier mariage.

En plus d’ouvrir un nouvel Atelier de Mariage, Angel avait également prévu de faire rendre l’extérieur du Château.

En savoir plus sur ETTC CHEF ÉTOILE Le fils de Dick Strawbridge révèle pourquoi il est nerveux à propos de la nouvelle émission Changez-le Les fans d’Escape to the Chateau suggèrent de changer pour la chambre préférée de Dick et Angel

Alors que le couple se tenait à l’extérieur de la propriété, Angel avait l’air horrifié par la découverte désagréable de son apparence alors qu’elle demandait à Dick: “Est-ce que ça a toujours été aussi mauvais?”

“Il nous reste un mois et ça me semble un peu serré”, a poursuivi Angel.

Remarquant que sa femme était inquiète, Dick a répondu de manière rassurante: “Théoriquement, il y a assez de temps.”

“Alors nous n’avons pas de problèmes ?” Ange a demandé. « Et le temps étant clément…





“C’est ça”, a rassuré Dick à sa femme. “Rappelons que le rendu est glacial et qu’il y a du gel la semaine prochaine.”

Angel et Dick ont ​​tous deux accepté en réalisant qu’ils avaient du pain sur la planche et qu’ils devaient faire un sérieux nettoyage avant le mariage.

Pendant ce temps, dans l’épisode, Angel avait d’autres choses en tête, admettant à Dick qu’ils avaient une “grande année devant”.

Canal 4

Le couple a beaucoup de ménage à faire avant le jour du mariage[/caption]

Escape to the Chateau est diffusé le dimanche à 21h sur Channel 4.