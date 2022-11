Évadez-vous du blues de l’hiver – Shaw Local

Vous ne croyez peut-être pas que vous pourriez vivre votre vie sans votre téléphone portable, mais pensez-vous que vous pourriez survivre sans lui pendant au moins une heure ?

C’est souvent le premier défi pour ceux qui s’immergent dans la tendance croissante du divertissement des salles d’évasion : oser faire quelque chose sans la béquille d’avoir un téléphone dans sa poche arrière ainsi que l’accès à d’autres appareils et ordinateurs pour recueillir des informations.

Dans cette activité de groupe largement répandue, les gens paient pour être enfermés dans une pièce où ils doivent résoudre des énigmes et découvrir des indices afin de trouver la clé pour s’échapper. Ces jeux offrent une pause bien méritée par rapport au stress du monde réel – une activité de loisir sans électronique pour la population accro à la technologie, bien que brève, pour que les joueurs tentent de résoudre des énigmes élaborées, généralement avant une heure.

Le ciel est la limite en ce qui concerne les thèmes de ces salles d’évasion avec des scientifiques maléfiques, des ravisseurs, des voleurs de banque, des meurtriers, des pirates et des zombies ne sont que quelques-uns des nombreux méchants que l’on peut rencontrer alors qu’ils entreprennent la tâche ardue d’essayer de résoudre différentes énigmes, déverrouillez des boîtes, découvrez des portes cachées et trouvez des indices qui détiennent finalement la clé qui ouvrira la porte et leur permettra de s’échapper avant que leur temps ne soit écoulé.

Les gens apprécient indéniablement l’expérience, car les salles d’évasion continuent de gagner en popularité dans la région. Brian Sommer, propriétaire de CluedIn Escape Rooms à Glen Ellyn, a tout de suite été séduit.

“C’était il y a environ deux ans et demi que j’ai joué pour la première fois et ça s’appelait simplement ‘Piégé dans une pièce avec un zombie'”, dit-il. “J’ai joué quelques fois après cela et juste à travers une séquence d’événements étranges, j’ai décidé de changer de carrière, j’ai quitté mon emploi à temps plein et nous venons de fêter notre premier anniversaire ici en novembre.”

Cluedin Escape Rooms propose “The Asylum” pour un à six joueurs et “The Game Master” pour deux à huit joueurs.

“C’est une expérience tellement unique et les gens de nos jours recherchent davantage cette expérience que des choses physiques”, déclare Sommer. “Ils ont un sentiment d’accomplissement même avec les petits petits puzzles que vous n’obtenez tout simplement pas en faisant du sport ou en regardant un film.”

Et ils peuvent jouer avec à peu près n’importe qui.

«Nous avons vu toutes sortes de personnes différentes», dit Sommer. «Les scouts et les éclaireuses sont passés, des soirées avec trois ou quatre couples et des enterrements de vie de garçon et surtout des enterrements de vie de jeune fille. J’ai été étonnée du nombre de femmes qui planifient cela et profitent d’une telle expérience.

Et une fois qu’ils ont fait l’expérience d’une salle d’évasion, ils ont tendance à revenir.

“Quand j’ai ouvert pour la première fois, je dirais que 75% des personnes qui sont venues n’avaient jamais fait d’escape room auparavant”, déclare Sommer. “Après un an, je dirais qu’au moins la moitié d’entre eux sont revenus et plus récemment, je pense que nous avons vu une baisse du nombre de nouveaux joueurs avec seulement environ 30 % n’ayant jamais joué auparavant, tandis que 70 %, plus ou moins, ont réellement joué. un avant, donc la popularité augmente définitivement.

Les frais d’entrée se situent généralement entre 24 $ et 30 $ pour les salles d’évasion de 60 heures, tandis que les sites ont des jours et des heures d’ouverture sélectionnés, bien que la plupart offrent la possibilité de faire des réservations en ligne.

Défi accepté 314 Stratford Drive, Bloomingdale www.challengeacceptedescape.com

Les débutants se retrouvent souvent à penser : “Pourquoi payer pour entrer dans une pièce et ensuite devoir trouver un moyen de s’échapper ?” Par la suite, cependant, beaucoup se demandent : « Pourquoi ne l’ai-je pas fait plus tôt ? Rendez-vous dans “The Office” pour essayer de trouver Kelly ou au moins les milliers qu’elle a détournés. Enregistrez-vous dans “The Lab” pour être piégé et coincé en essayant de désarmer une bombe et de sauver le monde. Ou, si votre temps est limité ou si votre groupe est petit, visitez le “Polar Express : The Living Room” et essayez de trouver un cadeau caché spécial en 20 minutes.

CluedineEscape Rooms 440 Roosevelt Road, Glen Ellyn www.cluedinescaperooms.com

La plupart des gens ont vu d’innombrables films d’aventure et joué à une variété de jeux vidéo au cours de leur vie. Vous êtes-vous déjà demandé ce que ce serait d’être la star de certains de ces films et personnages de ces jeux vidéo ? Vous pouvez maintenant le faire en relevant le défi des salles d’évasion CluedIn, qui offrent une forme vraiment unique de divertissement interactif. Il y a l’étude psychologique de “The Asylum” avec une difficulté facile/moyenne et “The Game Master”, où vous devez tenter de sauver la vie du maire kidnappé, qui est considéré comme plus difficile que “The Asylum”.

Escape for Fun 314 S. Main Street, Wheaton www.escapeforfun.com

L’horloge tourne. Heureusement, vous et votre équipe pouvez trouver des indices, résoudre des énigmes et déchiffrer des codes, mais vous n’avez que 60 minutes pour le faire et battre le chrono. Escape for Fun propose deux jeux d’escape room. Lorsque vous choisissez d’être “Dans la chambre”, vous devrez déverrouiller toutes les serrures pour trouver le code final pour vous échapper, tandis que dans “Mission Critical”, la pression monte lorsque vous essayez de désactiver une bombe. Si vous cherchez à faire une pause dans le stress de la vie réelle pour vous mettre au défi mentalement pendant une heure et vous amuser beaucoup, alors Escape for Fun est une destination merveilleuse pour faire monter l’adrénaline et vous amuser de manière unique et stimulante.

Escape Quest Salles de jeux interactives 757 McHenry Avenue, Crystal Lake www.escapequestusa.com

Vous choisissez si vous souhaitez être envoyé sur une île isolée du Pacifique Sud ou voyager dans le temps dans le New York des années 1920. La criminalité sévit à New York et les gangs ont pris le dessus. Pour éviter d’être enfermé, vous et votre groupe aurez accès au bar clandestin du chef de la mafia le plus notoire où vous devrez trouver des preuves qui mèneront à son arrestation. Ou dirigez-vous vers le Pacifique Sud où votre professeur a disparu après avoir fait des recherches sur un volcan. Pouvez-vous terminer ses recherches et empêcher l’éruption du volcan ?

Hidden Key Escapes 24W500 Maple Avenue, Suite 108, Naperville www.hiddenkeyescapes.com

Vous aimez les jeux ? Pourquoi ne pas essayer un vrai? Hidden Key Escapes vous invite à éteindre le jeu télévisé sur le téléviseur et à laisser l’ordinateur, la Play Station ou la Xbox se reposer et à défier vos sens, et surtout votre cerveau dans l’une de ses salles d’évasion. Basé sur une histoire vraie sur l’enlèvement de Charlie Ross, “The Hideaway” a plus de 15 serrures à déverrouiller et mettra à l’épreuve les compétences d’observation et d’organisation, la prise de notes est donc nécessaire. Les joueurs plus avancés apprécieront les défis présentés dans “The Storage Room” et “The Victorian Room”.

iPanic Escape Room 1519 E. Main Street, Suite 900, St. Charles 4051 E. Main Street, St. Charles www.ipanicescaperoom.com

Maintenant avec deux emplacements à St. Charles, les clients ont des défis supplémentaires pour s’échapper des chambres avant la fin de leur temps. Êtes-vous prêt à relever un tel défi ou allez-vous paniquer en cherchant nerveusement des indices, en résolvant des énigmes et en utilisant des accessoires mécaniques pour essayer de trouver des réponses ? Pouvez-vous inverser la malédiction dans “VooDoo?” Qu’en est-il de trouver un trésor caché sur “Shipwrecked!” avant d’être donné à manger aux requins ? Il y a de la magie dans “Illusionist”, un pod de vaisseau spatial dans “Alien Encounter”, un art inestimable à voler dans “The Ultimate Heist” et beaucoup de mal dans “The Witching Hour” pour essayer de vous empêcher de sauver votre ami.

Locked In Fun 255 Commonwealth Drive, Carol Stream www.lockedinfun.com

Vous recherchez un plaisir sûr, propre et rempli d’adrénaline qui n’implique pas d’avoir à faire face à quelque chose d’effrayant, de sanglant ou d’horreur ? Il n’y a pas de monstre ou de frayeurs inutiles ici. Et, en tant qu’entreprise de divertissement mobile, Locked In Fun peut vous apporter ses salles d’évasion sur la route, offrant une option unique pour ceux qui cherchent à rassembler les gens pour un événement amusant et communautaire. Les invités peuvent choisir leur niveau de difficulté et leur thème et la durée d’une aventure peut être raccourcie pour s’adapter au nombre de groupes qui souhaitent tenter de s’échapper.

Salles d’évasion Mind Trap 299 Montgomery Road, Montgomery www.mindtrapescaperooms.com

Si vous essayez d'”échapper au Dr. Death”, dans un centre médical abandonné ou de vous éloigner d’un tueur en série dérangé connu sous le nom de Helter Skelter dans “Kidnapped”, ou de passer du temps à essayer de trouver le scarabée sacré et de vous échapper avant que la malédiction du pharaon n’attaque dans “Pharaoh’s Chamber” semble être une façon amusante de passer du temps avec la famille, les amis ou les collègues, alors réservez une soirée aux Mind Trap Escape Rooms. Et, pour ceux qui cherchaient une frayeur supplémentaire à leur défi, un acteur pourrait être ajouté au frisson de la “Chambre du Pharaon” si vous l’osez.

La salle à l’étage 152, rue N. York, Elmhurst www.theroomupstairselmhurst.com

Êtes-vous prêt à sortir des sentiers battus lorsque vous cherchez la signification d’indices ? Si c’est le cas, alors il est temps de faire un pas en avant vers The Room Upstairs où vous pouvez vraiment savoir si vous êtes un mordu des mots. Allez-vous bien? Si c’est le cas, vous devrez lancer un défi à “Word Mania 30/30” ou “Word Mania Extreme” en entrant dans une salle de recherche de mots 4D-LIFESIZE. Et qui n’a jamais rêvé de trouver un trésor caché ? Dans “Captain’s Quarters”, vous devrez résoudre des mystères pour essayer de trouver un trésor caché qui a été planqué sur un bateau pirate.

Twisted Limits 3735 W. Elm Street, McHenry www.twistedlimits.com

Twisted Limits propose désormais trois expériences d’escape room différentes, offrant un défi unique avec des histoires, des décors et des personnages différents. Si vous cherchez à essayer quelque chose de nouveau lors d’une soirée en famille, entre amis ou collègues, ou pour une occasion spéciale, vous pouvez vous amuser beaucoup en essayant d’échapper au “trouble exécutif”, “derrière le rideau” et ” Heure Oméga. Dans ce dernier, vous assisterez à une soirée de réveillon du Nouvel An haut de gamme où un milliardaire excentrique vous séduira, vous et vos amis, avec toute une offre, mais vous apprendrez bientôt les véritables intentions de l’hôte lors de «l’heure Omega».