La 13e édition d’Escape Halloween mettra en vedette des DJ dont Afroki (Afrojack B2B Steve Aoki), Alison Wonderland, deadmau5, Fatboy Slim, Illenium, Ludacris, Martin Garrix, MEDUZA, Nina Kraviz, Seven Lions et bien d’autres sur plus de 5 scènes immersives.