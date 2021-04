Évadez-vous au château, les téléspectateurs ont souvent un aperçu de la relation amoureuse de Dick Strawbridge, 62 ans, et de la relation amoureuse entre Angel, 42 ans, dans l’émission.

Rénover un château en France pourrait voir plusieurs têtes de bout, mais le couple semble prospérer alors qu’ils surmontent les nombreux défis du projet épique et que leur respect et leur admiration les uns pour les autres transparaissent.

Et il n’est pas surprenant que dès que le duo excentrique a été présenté, ils « sont tombés amoureux très rapidement », selon Dick.

L’ingénieur attribue au sourire «phénoménal» d’Angel la capture de son cœur, et après s’être rencontrés par l’intermédiaire de leur agent mutuel, ils savaient qu’ils partageaient une connexion spéciale.

Réfléchissant à poser ses yeux, pour la première fois, sur l’étourdissant Angel aux cheveux roux, Dick a dit: «La première chose que j’ai vue quand j’ai rencontré Angel – je l’appelle Angela – était son sourire.







«C’est phénoménal», a-t-il ajouté dans le chat paru dans The Times l’année dernière.

Partageant plus de détails sur leur première réunion, il a ajouté: « Nous avons été présentés lors d’une fête par notre agent partagé – très médiatique, je sais! »

Dick a dit que malgré le fait que lui et Angle ne parlaient pas beaucoup lors de leur introduction initiale, ils étaient instantanément attirés l’un par l’autre.

«Nous avons à peine parlé cette nuit-là, mais nous savions qu’il y avait quelque chose à première vue.

«Et nous sommes tombés amoureux très rapidement», at-il dit.

Dick et Angel ont pris une décision qui a changé leur vie en 2015 et ont décidé d’acheter un château du XVe siècle dans la campagne française et de quitter le Royaume-Uni.

Leur investissement était le Château de la Motte-Husson, situé à Martigne-sur-Mayenne, en France.

Entre les XIIe et XIVe siècles, elle fut un bastion fortifié de la paroisse de La Motte avant d’être nommée château en 1406.









La propriété a été reconstruite entre 1868 et 1874, avec un fossé carré ajouté et 150 ans plus tard, Dick et Angel ont décidé d’en faire leur maison, leurs épreuves et tribulations étant documentées pour la série télévisée Escape to the Chateau.

Après être tombé amoureux de la propriété, le couple a prévu de lui insuffler une nouvelle vie et d’en faire la maison de ses rêves.

Au moment de l’achat du château, Dick a déclaré que leur décision «pouvait être considérée comme insensée», mais a expliqué pourquoi ils avaient décidé de déraciner des bâtons quand ils l’ont fait.

À l’époque, leurs deux enfants – Arthur et Dorothy – étaient encore jeunes et Dick a dit qu’ils avaient déménagé dans un nouveau pays, avec une langue différente, « en plein hiver, sans électricité, sans égouts ni chauffage. »







Si désespérés de «créer une nouvelle vie» pour eux-mêmes, Dick et Angel pensaient que cela pouvait résoudre tous les problèmes qui se produisaient et résoudre tout ce qui ne fonctionnerait pas.

Depuis, ils ont admis que les dépendances et les douves avaient connu «des années de négligence» et qu’il leur a fallu «un travail acharné et un dévouement» pour restaurer ces zones.





Ils ont eu le défi de transformer 45 pièces à l’intérieur du Château, ainsi que de restaurer ou de convertir les nombreuses dépendances à travers le terrain et les douves qu’ils possédaient et «après des années de négligence», cela leur a pris «un travail acharné et un dévouement».

Six ans après avoir fait le saut de la foi, la propriété est dans un état habitable et ils cherchent maintenant des moyens d’étendre leurs opérations et d’attirer plus de visiteurs.

