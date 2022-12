Évadez-vous dans le manoir du château à vendre – pour le même prix qu’un petit appartement à Londres

Un MANOIR qui est apparu sur Escape to the Chateau est en vente – pour le même prix qu’un petit appartement à Londres.

La série Channel 4 mettant en vedette Dick et Angel Strawbridge s’est terminée plus tôt ce mois-ci après six ans.

Les téléspectateurs ont vu le couple transformer l’immense propriété en une maison et un lieu de mariage époustouflants, tout en aidant d’autres personnes à rénover leurs maisons sur Escape To The Chateau DIY.

Une propriété qui figurait dans l’émission dérivée est maintenant en vente.

Basé à Saint-Maixent-l’École, dans l’ouest de la France, le magnifique château compte neuf chambres, sept salles de bains et même son propre salon de thé vintage.

S’étendant sur 15 000 mètres carrés, la propriété est sur le marché pour 724 916 £.

C’est le même prix qu’un lit à Battersea, Londres.

Le château présente de nombreuses caractéristiques régulières, notamment des poutres apparentes, des murs en pierre et deux grandes caves voûtées.

Il dispose également d’un appartement indépendant, d’un petit lac avec pavillon en bois au bord de l’eau, d’écuries, d’une grande grange et d’un pavillon de chasse.

La liste se lit comme suit : “Récemment restaurée, cette belle résidence est une magnifique maison de famille tout en offrant une multitude d’options pour une activité d’événements spéciaux/d’hébergement.

« Le Château est déjà bien connu localement et plus loin en raison de son rôle principal dans Ch4’s Escape to the Chateau DIY.

“Il a été rénové à un niveau très élevé par les propriétaires actuels, qui ont également travaillé dur pour lui redonner la place qui lui revient dans le cœur et la vie de la communauté locale.”

Il poursuit : « Tout en préservant les éléments d’origine, les travaux de rénovation ont inclus l’isolation, la création d’un appartement indépendant et d’un studio/gîte.

“Avec son élégant salon de thé vintage très apprécié (entièrement sous licence), ses chambres d’hôtes et son très populaire magasin d’alimentation britannique! Les plans architecturaux et les autorisations pour créer 6 gîtes supplémentaires, un restaurant et une grande salle de réception ont déjà été obtenus.

