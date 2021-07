Évadez-vous chez Dick et Angel Strawbridge du château étourdissant les fans avec une rare photo de leur fille «toute adulte»

ESCAPE to the Chateau Les stars Dick et Angel Strawbridge ont partagé une rare photo de leur fille Dorothy ayant l’air toute adulte.

Se rendant sur la page Instagram de leur château, la fière maman Angel a montré à sa fille de sept ans en train de se maquiller et d’avoir l’air très professionnelle.

Instagram

Angel a partagé une douce photo de sa fille Dorothy qui avait l’air adulte[/caption]

INSTAGRAM

Dorothy avait l’air très adulte par rapport aux clichés récents[/caption]

Dans le doux post dédié à Dorothy, Angel, 43 ans, pouvait être vu assis sur le lit les yeux fermés pendant que la jeune se maquillait.

Le couple mère-fille semblait parfait dans la grande et opulente pièce alors qu’elles s’habillaient toutes les deux de caftans aux couleurs vives.

Dorothy avait les cheveux attachés en une tresse française, avec des paillettes partout, tandis que sa mère portait un béret beige et souriait largement.

Angel a légendé le message: « Dimanche, dans le cadre du Salon, Angel était dans la suite Strawbridge nous guidant tout au long de sa routine de coiffure et de maquillage signature.

« Est-ce que cette photo d’Angel avec Dorothy est belle ? Un possible maquilleur en devenir !

Les fans ont été démissionnés pour se diriger vers les commentaires pour faire l’éloge de la douce image et exprimer à quel point ils ne pouvaient pas croire à quel point Dorothy avait « grandi ».

« Comment Dorothy a-t-elle grandi si vite ? » une femme a écrit, tandis qu’une autre intervenait : « Comment Dorothy a-t-elle grandi aussi ! »

« Dorothy a l’air tellement adulte », a déclaré une troisième, tandis qu’une quatrième a raconté comment sa fille avait l’habitude de « jouer » avec le maquillage, pour devenir une artiste.

« Je rentrais à la maison après avoir travaillé à temps plein et j’étais ravie lorsque ma fille Lois s’est transformée en » Patricia l’esthéticienne « , m’allongeant sur mon lit et faisant un nettoyage relaxant, tonifiant et hydratant pour sa mère blasée », a-t-elle écrit.

« Elle est maintenant une maquilleuse à succès, réalisant des séances photo, des éditoriaux et des événements, alors continuez votre bon travail Dorothy ! »

Cela survient peu de temps après qu’Angel a fondu en larmes dans le dernier épisode de Escape to the Chateau: Make and Mend alors qu’elle parlait de sa défunte maman.

Dans la série, ils aident d’autres couples avec des projets de bricolage après avoir transformé un château français en ruine en un château de conte de fées.

Mais la transformation d’un couple a fait pleurer Adoree alors qu’ils discutaient avec Susanne et Luke via un appel vidéo.

« Il y a quelques semaines, Susanne et Luke sont venus nous voir pour transformer l’ancienne garde-robe de sa grand-mère en un meuble de rangement pour chaussures », a expliqué Strawbridge.

« Et maintenant, place à la grande révélation », a ajouté Adoree. « Je suis très excité. »

S’adressant au couple depuis leur impressionnante bibliothèque, Adoree a été stupéfaite par leur projet.

Ils ont vu comment le couple avait peint la garde-robe en bleu à l’intérieur et avait de nombreuses étagères pour montrer les chaussures cool.

« Ça a l’air bien, c’était un effort conjoint », a commenté Luke alors qu’Adoree était submergée par l’émotion.

Adoree a de nouveau fondu en larmes: « C’est si gentil, je suis désolé. »

L’entrepreneure rousse Adoree est connue dans le monde de la décoration d’intérieur et privilégie les imprimés scandaleux et la réutilisation d’objets vintage longtemps négligés.

Elle est surtout connue pour avoir écrit la série de livres Vintage Tea Party, et elle est également consultante en image de formation.

Adoree a épousé Strawbridge – qu’elle a rencontré via leur agent commun – en novembre 2015, et ils ont élevé deux enfants ensemble, Arthur et Dorothy.





Ils ont quitté le Royaume-Uni en 2015 à la recherche d’une vie meilleure en France.

Ils achètent un château du XIXe siècle – Château-de-la-Motte Husson – dans les Pays de la Loire, et commencent à restaurer la propriété.

La propriété, qui est présentée dans l’émission télévisée Escape To The Chateau, dispose de 45 chambres, 78 fenêtres, 12 acres et un fossé.

Ils ont payé 280 000 £ pour le château, mais il est venu sans électricité, chauffage ou eau – et un système d’assainissement qui a été vidé dans les douves.

Canal 4

Dick et Angel ont deux enfants[/caption]