Évadez-vous au château de Dick Strawbridge “a dit de laisser Angel derrière” après leur mariage

ESCAPE to the Chateau’s Dick Strawbridge a révélé qu’on lui avait « dit » de laisser sa femme Angel Adoree derrière lui peu de temps après leur mariage.

Le couple Escape to the Chateau a parcouru le chemin de la mémoire en repensant à tous leurs moments inoubliables dans l’émission Channel 4.

Canal 4

Après 6 ans, Escape to the Chateau a pris fin et la famille a fait ses adieux[/caption] TVI

Dick et Angel sont apparus sur Lorraine d’ITV pour discuter de la fin de l’émission alors qu’ils se souvenaient d’un moment délicat impliquant leur mariage[/caption]

Le couple a documenté le tout début de leur voyage au château de la Motte-Husson, dans les huit séries d’Escape to the Chateau.

La série étant maintenant terminée, Dick, 63 et Angel, 44 sont allés sur Lorraine Kelly pour discuter du vaste projet qu’ils ont entrepris et ont repensé à un moment au tout début où Dick a été contraint d’abandonner sa nouvelle femme.

Lors de leur apparition sur Lorraine d’ITV, ils ont admis qu’une date limite au début de leur mariage était difficile,

Lorraine a demandé au couple: “Y a-t-il eu un moment où vous avez pensé: ‘Uh oh, nous en avons trop pris ici?”

Le couple a tous deux convenu “Jamais”, mais ils ont partagé un moment stressant qui s’est produit avec leur mariage.

Angel se souvient: “Mais je pense qu’il y a eu des délais, certes auto-infligés, vous savez, notre mariage.”

Elle a poursuivi: “Et je voulais entrer et faire du ménage et faire les décorations …”

Dick a ajouté : “On m’a dit deux jours avant de disparaître en Amérique pour travailler qu’Angela voulait être au château…

“Donc c’était maniaque, une heure du matin où nous étions, et cinq heures du matin, je suis parti en Amérique pendant deux semaines et je l’ai laissée là-bas.”

« Tu viens de faire ça ? Peut-être que ce n’était pas une mauvaise chose à certains égards », a demandé Lorraine alors qu’elle avait l’air choquée.

Cela vient après que les Strawbridge aient fait leurs adieux à leur série très appréciée de Channel 4.

Dans le dernier épisode, Angel a organisé une fête de Noël pour célébrer la fin du spectacle.

Les choses sont devenues émouvantes lorsque la famille a fondu en larmes alors qu’elles marquaient la fin d’une époque.

itv

Lorraine a été surprise quand Dick lui a dit qu’il devait laisser Angel après leur mariage pour le travail[/caption] Canal 4

La famille était en larmes en se disant au revoir dans le dernier épisode de l’histoire[/caption]