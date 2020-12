NASHVILLE – Le FBI menait une enquête vendredi sur une explosion qui a éclaté dans le centre-ville tôt le matin de Noël, un incident qui a secoué les habitants sur des kilomètres et qui est qualifié d ‘ »intentionnel » par les autorités.

La police répondait aux informations faisant état de coups de feu tirés près de Second Avenue et de Commerce Street avant 6 heures du matin quand ils ont vu un camping-car suspect à l’extérieur d’un bâtiment AT&T à proximité.

Les agents ont alerté l’équipe anti-bombe du département, qui était en route, lorsqu’une « explosion importante » s’est produite environ 30 minutes plus tard, a déclaré le porte-parole de la police de Metro, Don Aaron. La force de l’explosion a projeté un officier au sol.

Betsy Williams, propriétaire de The Melting Pot, un restaurant en face de l’explosion, a déclaré au Tennessean, qui fait partie du réseau USA TODAY, que des invités ont rapporté que le camping-car était stationné là-bas depuis jeudi soir.

Williams, qui vit dans un loft au troisième étage du bâtiment du restaurant, a déclaré qu’elle avait entendu le bruit de coups de feu bruyants et rapides vers 4h30 du matin.Après plusieurs séries de coups de feu, Williams a dit qu’elle a appelé le 911. Puis, dit-elle, elle a entendu un avertissement répété qui, selon elle, provenait du camping-car garé devant son immeuble.

«Évacuez maintenant. Il y a une bombe. Une bombe est dans ce véhicule et va exploser », se souvient-elle de l’avertissement enregistré. Puis, dit-elle, la voix a lancé un compte à rebours de 15 minutes.

Sa famille s’est rendue au stade Nissan, à environ 800 mètres, et a attendu. Lorsqu’ils n’ont pas entendu d’explosion, ils sont retournés. C’est à ce moment-là qu’ils ont vu une boule de feu voler au-dessus du bâtiment AT&T sur la deuxième avenue.

« Celui qui l’a fait a donné un avertissement juste », a déclaré Williams.

Trois personnes ont été hospitalisées pour blessures, a indiqué la police. Aucun n’est dans un état critique. Au moins 20 bâtiments ont été endommagés, a déclaré le maire de Nashville, John Cooper. On ne savait pas si quelqu’un se trouvait à l’intérieur du VR quand il a explosé.

La police du métro de Nashville faisait du porte-à-porte avec des chiens dans le centre-ville pour fouiller les bâtiments et les automobiles à proximité, bien qu’il n’y ait aucune indication de dispositifs supplémentaires.

Plusieurs personnes ont été emmenées dans l’enceinte centrale du département pour être interrogées, mais les autorités ont refusé de donner plus de détails vendredi matin.

Le FBI prend la tête de l’enquête, a déclaré le porte-parole Joel Siskovic, et travaillera en collaboration avec les autorités étatiques et locales. Des enquêteurs fédéraux du Bureau de l’alcool, du tabac, des armes à feu et des explosifs se trouvaient également à Nashville vendredi matin.

Le bruit de l’explosion pouvait être entendu à des kilomètres de distance, et les gens ont signalé que les fenêtres tremblaient du sud et de l’est de Nashville.

Des panaches de fumée noire remplissaient l’air et plusieurs incendies se sont enflammés le long de ce qui est généralement une rue animée qui croise la célèbre attraction touristique de Nashville, Lower Broadway. Des alarmes à l’intérieur de plusieurs bâtiments ont été entendues et de l’eau s’est déversée dans certains bâtiments, causant des dommages structurels et brisant les fenêtres.

Les arbres bordant la Second Avenue ont été noircis par l’incident.

Le service Internet et téléphonique d’AT & T aurait été interrompu dans tout le pays – mais principalement dans tout le Tennessee – en raison de l’explosion, qui a eu lieu à proximité d’une installation de service AT&T.

Les vols au départ de l’aéroport international de Nashville ont été interrompus vendredi après-midi en raison de problèmes de télécommunications liés à l’incident. L’aéroport a déclaré que les problèmes devraient être résolus et que les services devraient reprendre à 15 heures.

La Nashville Convention & Visitors Corp a annoncé vendredi après-midi une contribution de 10 000 $ pour une récompense dans l’affaire.

Le gouverneur Bill Lee a déclaré dans un communiqué que l’État fournirait les ressources nécessaires pour déterminer ce qui s’est passé et qui était responsable.

Cooper a déclaré qu’il avait visité les dégâts, décrivant du verre brisé et des conduites d’eau avec de l’isolant « gonflé » dans les arbres.

« On dirait qu’une bombe a explosé », a-t-il dit. Le centre-ville sera « bouclé » pour une enquête plus approfondie et pour s’assurer que tout est « complètement sûr », a-t-il dit.

Il a déclaré que la ville avait de la chance que le nombre de blessés causés par l’explosion soit limité.

« Un autre événement à Nashville en 2020 », a déclaré Cooper.

Le président Donald Trump a été informé et continuera de recevoir des mises à jour régulières, selon Judd Deere, attaché de presse adjoint de la Maison Blanche.

« Le président est reconnaissant pour les incroyables premiers intervenants et prie pour ceux qui ont été blessés », a déclaré Deere dans un communiqué.

Andrew Carr, qui séjourne dans les appartements Viridian sur la quatrième avenue et la rue Church, a déclaré au Tennessean qu’il avait sauté du lit en entendant ce qui ressemblait à un «coup de tonnerre géant».

Il a regardé par la fenêtre et a dit qu’il avait vu une « énorme boule de feu » s’élever derrière un immeuble AT&T sur la Second Avenue et Commerce Street – la décrivant presque aussi « large que le bâtiment lui-même ».

Carr a déclaré que pendant l’heure suivante, lui et sa famille avaient regardé les panaches de fumée noire monter dans le ciel et pouvaient plus tard voir des débris au sommet du bâtiment AT&T.

Les résidents de l’immeuble, a-t-il dit, ont été invités à verrouiller.

Le propriétaire de l’auberge de jeunesse du centre-ville de Nashville, à proximité, a déclaré au Tennessean que les invités avaient été évacués vers le stade Nissan pour y trouver un abri. Il a dit avoir reçu un appel tôt vendredi de son personnel qui a signalé avoir entendu un «boom fort» et l’alarme incendie se déclencher.

Il a dit que l’auberge était endommagée mais n’est pas entrée dans les détails.

La Croix-Rouge américaine du Tennessee travaille avec des responsables pour ouvrir un refuge pour les victimes.

« Nous découvrirons qui a fait cela », a déclaré l’agent spécial en charge Matt Foster lors d’une conférence de presse vendredi après-midi. « C’est aussi notre ville. Nous mettons tout ce que nous avons pour trouver qui était responsable de ce qui s’est passé ici aujourd’hui. »

Contribuer: The Associated Press