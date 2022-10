Évacuation urgente des maisons et avertissement de rester à l’écart alors que les flics enquêtent sur les «colis suspects» laissés au pub

Les COPS ont évacué un pub et des maisons voisines après qu’un “colis suspect” ait été laissé sur le site.

La police a enregistré le pub The Three Lions à Bristol et a averti les gens de rester à l’écart de la zone après avoir déclaré un “incident majeur”.

Les policiers ont évacué le pub The Three Lions à Bristol

Les agents se sont précipités au pub de Bedminster vers 12 h 40 après que l’alarme a été déclenchée au sujet du colis “suspect”.

Le pub et les bâtiments à proximité ont été évacués et la police procède à des perquisitions.

West Street a été fermée dans les deux sens pendant que les flics enquêtent.

Avon et Somerset Police ont tweeté: “Les services d’urgence assistent à un incident dans un pub de West Street, Bedminster.

“La police a été appelée aux Trois Lions à 12h40 après avoir reçu des informations faisant état de colis suspects laissés sur le site.

“Par mesure de précaution, les gens ont été évacués du pub et de certaines propriétés à proximité.

“Un cordon de 50 m a été mis en place et nous demandons aux membres du public d’éviter la zone pour le moment.

“Un incident majeur a été déclaré alors que des recherches sont en cours.

“Nous tenons à rassurer les gens sur le fait que nous avons des plans bien rodés pour faire face à de tels incidents.”

Les services d’autobus sont déviés via Bedminster Road.

Les arrêts sur West Street et Parson Street Station sont hors service tandis que la zone est bouclée.

La police d’Avon et du Somerset a ajouté: “Il y a des fermetures de routes dans les environs pendant que les services d’urgence sont sur les lieux, veuillez donc demander aux automobilistes d’envisager des itinéraires alternatifs.

“Un cordon reste en place par mesure de précaution suite à l’appel passé à la police en début d’après-midi.”

CECI EST UNE HISTOIRE EN DÉVELOPPEMENT…

