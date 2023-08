Evacuation massive ordonnée alors que les forces russes intensifient leur offensive en Ukraine

Les autorités ukrainiennes ont ordonné l’évacuation de près de 12 000 civils de 37 villes et villages de la région de Kharkiv, car des informations indiquent que les forces russes intensifient leurs efforts pour percer les lignes de front.

Les habitants de la région de Kharkiv ont été invités à respecter l’ordre d’évacuation ou à signer un document reconnaissant qu’ils resteront à leurs risques et périls.

Le conflit en cours a fait des ravages parmi les civils, le bureau présidentiel ukrainien faisant état de victimes et de blessés ces derniers jours.

Les autorités ukrainiennes ont ordonné jeudi l’évacuation obligatoire de près de 12 000 civils de 37 villes et villages de la région orientale de Kharkiv, où les forces russes auraient déployé des efforts concertés pour percer la ligne de front.

L’administration militaire locale du district de Kupiansk à Kharkiv a déclaré que les habitants devaient se conformer à l’ordre d’évacuation ou signer un document indiquant qu’ils resteraient à leurs risques et périls. La vice-ministre ukrainienne de la Défense Hanna Maliar avait déclaré la veille que « l’intensité des combats et des bombardements ennemis est élevée » dans la zone.

La ville de Koupiansk et les territoires qui l’entourent étaient sous occupation russe jusqu’en septembre 2022, lorsque les forces ukrainiennes ont mené une opération offensive rapide qui a délogé les forces du Kremlin de presque toute la région de Kharkiv.

La reprise de ces zones a renforcé les arguments de l’Ukraine selon lesquels ses troupes pourraient infliger des défaites plus cuisantes à la Russie avec des livraisons d’armement supplémentaires, dûment fournies par ses alliés occidentaux. Mais alors que l’Ukraine a poursuivi une contre-offensive lente ces dernières semaines, les forces russes ont riposté dans certaines régions.

Maliar a déclaré que la Russie « a formé un groupe offensif et tente d’avancer » dans la région dans le but d’avancer vers la ville ukrainienne de Kupiansk, un important nœud ferroviaire.

L’EUROPE COMMENCE LA RÉPRESSION CONTRE LES MANIFESTANTS DU CLIMAT ‘DIRECT ACTION’ QUI DÉFACE L’ART ET BLOQUE LE TRAFIC

Il n’a pas été possible de vérifier de manière indépendante les affirmations de chaque camp sur le champ de bataille.

Plus tôt jeudi, les systèmes de défense aérienne russes ont abattu jeudi deux drones se dirigeant vers Moscou pour une deuxième journée consécutive, ont indiqué des responsables. L’attaque signalée a interrompu les vols dans deux aéroports internationaux alors que l’Ukraine semblait intensifier son assaut sur le sol russe.

Un drone a été abattu dans la région de Kaluga au sud-ouest de Moscou et un autre près d’un important périphérique de Moscou, selon le maire de Moscou, Sergey Sobianine, et le ministère russe de la Défense, qui ont imputé l’attaque à l’Ukraine.

Aucune victime ou dégât n’a été signalé dans l’immédiat.

L’aéroport de Domodedovo, au sud de la ville, a interrompu les vols pendant plus de deux heures et l’aéroport de Vnukovo, au sud-ouest de la ville, a interrompu les vols pendant plus de deux heures et demie, selon les agences de presse russes. Dix vols ont été détournés, a indiqué l’Agence fédérale russe des transports aériens.

Tirer des drones sur Moscou après plus de 17 mois de guerre a peu de valeur militaire apparente pour l’Ukraine, mais la stratégie a servi à déstabiliser les Russes et à leur faire comprendre les conséquences du conflit.

Les responsables de Kiev, comme d’habitude, n’ont ni confirmé ni nié l’éventuelle implication de l’Ukraine dans les frappes de drones, bien que le porte-parole de l’armée de l’air Yurii Ihnat ait fait remarquer : « Cela ne peut que nous plaire parce que les gens à Moscou pensaient qu’ils étaient en sécurité. . »

« Nous voyons maintenant que ‘quelque chose’ se passe régulièrement à Moscou », a-t-il ajouté.

Le ministère russe de la Défense a également déclaré qu’il avait arrêté les attaques de drones ukrainiens en Crimée annexée à Moscou. Il a déclaré avoir abattu deux drones près de la ville portuaire de Sébastopol et en avoir bloqué électroniquement neuf qui se sont écrasés dans la mer Noire.

Le Pentagone doit fournir à l’Ukraine 200 millions de dollars supplémentaires en armes et munitions pour aider à soutenir la contre-offensive, selon des responsables américains.

UN HOMME DIT QU’IL A MIS 26,5 LIVRES DE DYNAMITE DANS LES VOITURES D’UN AMI COMME ‘UNE BLAGUE’

L’Ukraine a déjà reçu plus de 43 milliards de dollars des États-Unis depuis l’invasion de la Russie l’année dernière.

Le bureau présidentiel ukrainien a déclaré qu’au moins six civils avaient été tués et 27 blessés entre mercredi et jeudi matin.

Dans la province de Donetsk, dans l’est de l’Ukraine, la Russie a bombardé 16 villes et villages et trois personnes ont été tuées, a rapporté le bureau. À Zaporizhzhia, trois personnes ont été tuées et neuf blessées, dont un bébé de 11 mois.

Pendant ce temps, 12 personnes sont toujours portées disparues après une explosion mercredi dans une usine qui fabrique du matériel optique pour les forces de sécurité russes, a rapporté l’agence de presse d’État russe RIA Novosti, citant des responsables des urgences.

Le ministère russe des urgences a déclaré que 71 personnes avaient besoin d’une assistance médicale après l’explosion.

CLIQUEZ ICI POUR OBTENIR L’APPLICATION FOX NEWS

Les responsables russes n’ont pas proposé de cause présumée de l’explosion à l’usine de Zagorsk dans la région de Moscou, ce qui a ajouté à la nervosité concernant d’éventuelles frappes de drones ukrainiens.

Les retombées de la guerre de la Russie contre l’Ukraine ont suscité des inquiétudes dans les pays voisins, notamment la présence de mercenaires du groupe Wagner lié à la Russie en Biélorussie cet été après leur mutinerie de courte durée en Russie.

Le ministre polonais de la Défense a déclaré jeudi que le pays avait l’intention de déployer 10 000 soldats le long de sa frontière avec la Biélorussie, craignant une augmentation de l’immigration clandestine.

Des responsables polonais ont accusé les autorités biélorusses d’avoir organisé des passages frontaliers illégaux pour perturber et faire pression sur Varsovie, qui, avec d’autres pays de l’OTAN, a apporté son soutien à l’effort de guerre de Kiev.