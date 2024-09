Évacuation d’Afghans : le bureau de Harjit Sajjan invoque la confidentialité

Les libéraux fédéraux ne diront pas si l’ancien ministre de la Défense Harjit Sajjan est intervenu au nom d’autres groupes tentant de fuir l’Afghanistan lorsque Kaboul est tombée aux mains des talibans en 2021.

M. Sajjan a déclaré avoir utilisé les canaux déchiqueté pour transmettre des informations aux Forces armées canadiennes sur l’endroit où se trouve un groupe de plus de 200 sikhs afghans piégés.

Une porte-parole de M. Sajjan, aujourd’hui ministre de la Protection civile, affirme que protéger la vie privée et la sécurité des groupes vulnérables est une pratique courante. Elle explique que cela signifie qu’elle ne peut pas fournir de détails sur les tentatives d’évacuation, notamment si M. Sajjan est intervenu en leur faveur.

Selon des informations rapportées par le Globe and Mail, alors qu’il était ministre de la Défense, Harjit Sajjan aurait transmis l’ordre aux Forces armées canadiennes de sauver un groupe de quelque 225 sikhs en Afghanistan en août 2021, au détriment de citoyens canadiens ou d’Afghans ayant un lien avec le Canada .

Le bureau du ministre affirme qu’au moment des efforts d’évacuation du Canada, M. Sajjan, son personnel et les responsables du ministère recevaient de nombreuses demandes d’aide.

M. Sajjan a dit qu’il a transmis les informations qui lui ont été données sur le groupe sikh, qui n’avait pu entrer en contact directement avec l’armée, et qu’à aucun moment il n’a demandé aux forces de donner la priorité à leur sauvetage plutôt qu’à celui de quiconque.

Aider divers groupes

En plus de faciliter le départ des Canadiens et des citoyens afghans qui avaient aidé le Canada, les pays occidentaux ont tenté d’aider d’autres groupes jugés à risque d’être persécutés par les talibans, notamment des femmes dirigeantes, des défenseurs des droits de la personne, des journalistes et des minorités religieuses.

Le chef de la Défense, le général Wayne Eyre, a déclaré dans une récente entrevue que l’armée suivait les ordres légaux lorsqu’elle a tenté de sauver le groupe de sikhs afghans, car ils figuraient sur une liste de groupes pour lesquels le gouvernement avait approuvé une aide.

Un comité parlementaire qui a enquêté sur les efforts d’évacuation du Canada a finalement découvert que le processus d’évacuation était enlisé dans la bureaucratie et compliqué par le fait que le Canada avait été l’un des premiers pays à retourner son personnel d’ ambassade, laissant ceux qui tentaient de quitter l’Afghanistan avec moins d’aide.