Eva Sereny, qui a photographié des stars de cinéma au travail, décède à 86 ans

La photo de Taylor-Burton était l’une des nombreuses images remarquables de la carrière de plusieurs décennies de Mme Sereny en tant que photographe, principalement sur des centaines de plateaux de tournage à travers le monde. Elle a pris des portraits, des clichés spontanés et des photos publicitaires de stars comme Marlon Brando, Meryl Streep, Vanessa Redgrave, Robert De Niro, Jacqueline Bisset, Clint Eastwood, Audrey Hepburn, Sean Connery et Harrison Ford.

Mme Sereny est décédée le 25 mai dans un hôpital près de son domicile à Londres. Elle avait 86 ans.

La cause en était les complications d’un accident vasculaire cérébral massif, a déclaré Carrie Kania, directrice de la création d’Iconic Images, qui gère les archives de Mme Sereny et, avec ACC Art Books, a publié « À travers son objectif : Les histoires derrière la photographie d’Eva Sereny » en 2018.

Mme Sereny était sur place pour les trois premiers films d’Indiana Jones et a pris un portrait bien connu de M. Ford, qui a joué Jones, et de M. Connery, qui a joué son père, sur le tournage de « Indiana Jones et la dernière croisade ». (1989). Elle était sur l’île de Mykonos pour le tournage de « The Greek Tycoon » en 1978 lorsqu’elle a photographié Anthony Quinn en train de danser au bord de la mer Egée.

Et sur le tournage du drame érotique « Last Tango in Paris » de Bernardo Bertolucci (1972), elle a surmonté la méfiance de Brando envers les photographes et l’a photographié en train de rire, d’allumer la cigarette de M. Bertolucci et de parler à sa co-star, Maria Schneider.