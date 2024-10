Eva Mendes retient ses larmes en révélant la « partie la plus difficile » de la parentalité aux côtés de son mari Ryan Gosling

L’actrice Eva Mendes a admis que son style parental n’était « pas juste » envers ses enfants alors qu’elle parlait des difficultés d’élever ses enfants aux côtés de son mari Ryan Gosling.

La star, 50 ans, partage ses filles Esmeralda, 10 ans, et Amada, huit ans, avec Ryan, 43 ans.

Bien que les poids lourds d’Hollywood soient connus pour être extrêmement discrets lorsqu’il s’agit de leur famille, la star d’Hitch fait désormais part à ses fans de ses défis en tant que maman.

Eva – qui est plongée dans une relation amoureuse avec Ryan depuis 2011 – a levé le voile sur la « partie la plus difficile » de la parentalité et sur la seule chose qu’elle aimerait pouvoir arrêter de faire en parlant à l’hôte de La parentalité et vous podcast, Dr Shefali.

L’actrice a retenu ses larmes en avouant qu’elle « ne s’aime pas » quand elle « crie » après ses enfants – ajoutant qu’elle ne veut pas qu’ils grandissent dans « la peur ».

Eva a révélé qu’elle aime travailler dans la même pièce que ses enfants afin de se sentir « connectée avec eux ».

Cependant, elle a admis que la quantité écrasante de courriels et le besoin constant d’attention de ses enfants mettent parfois sa patience à l’épreuve.

Elle a révélé que même si elle essaie de pratiquer une parentalité douce, elle se retrouve à revenir à la façon dont ses parents l’ont élevée, c’est-à-dire en criant.

«Je ne crie pas quand ils ont besoin de moi. Je ne dis jamais « tais-toi ». Ce n’est pas comme un cri « méchant », mais cela n’a pas d’importance. Je crie. Et c’est ce cri que je trouve si culturel.

« J’ai du mal à passer sans crier. Se précipiter et crier, c’est ce qui est le plus difficile pour moi », a avoué l’actrice.

Eva a admis qu’elle faisait de son mieux pour éviter d’élever la voix contre ses enfants.

Lorsqu’elle ne parvient pas à garder son sang-froid, la mère de deux enfants a révélé qu’elle pensait souvent aux choses qu’elle pourrait faire mieux et au genre de mère qu’elle était.

«Je ne m’aime pas. J’agis comme un bébé », a-t-elle déclaré en se souvenant des moments où elle a crié après ses enfants.

Ses aveux l’ont incitée à revenir sur la façon dont elle a été élevée.

« J’espère que je ne regarderai pas en arrière dans 20 ans et que je ne dirai pas « oh tire », parce que je ne veux vraiment pas me réveiller par peur. C’est celui-là – désolé, je suis ému – parce que ce n’est vraiment pas juste pour les enfants.

« J’espère que je ne leur exerce pas sans le savoir une certaine pression par la peur, comme si j’avais été élevée », a-t-elle noté.

Eva a été élevée par les parents cubains Eva Pérez Suárez et Juan Carlos Méndez.

Même si elle a grandi avec beaucoup d’amour, l’actrice a admis qu’elle ressentait également un sentiment de peur.

Elle a noté qu’avant de devenir parent, elle n’avait jamais voulu être comme sa mère.

‘Je suis choqué [by] à quel point je ressemble à ma mère. Je l’adore. Elle est sur un piédestal… mais oui, ma maison quand j’étais petite était très chaotique, il y avait beaucoup de cris, beaucoup d’anxiété, beaucoup de troubles, même si j’avais une famille aimante », a déclaré l’actrice.

Eva a admis qu’elle avait eu « une enfance très difficile et pleine de traumatismes », avant de noter que « j’ai eu beaucoup de honte parce que je me disais : « Je l’ai tellement bien. Ma mère, elle s’est battue pour arriver ici. le seul né aux États-Unis. Comment oserais-je me plaindre ?

Malgré ses difficultés avec certains aspects de la parentalité, Eva a souligné qu’elle était reconnaissante d’avoir eu des enfants lorsqu’elle était plus âgée.

La star et partenaire depuis 13 ans Ryan est tombé amoureux alors qu’il travaillait sur le film de 2012, The Place Beyond The Pines (vu en 2012)

« Dans la vingtaine, je n’aurais même pas dû côtoyer un enfant. J’étais juste grossier et je fumais. Je n’aurais pas pu élever d’enfants à une autre époque de ma vie, mais maintenant, c’est sûr », a-t-elle déclaré.

À la fin du clip, Eva a réfléchi à sa décision de s’éloigner des projecteurs et de se concentrer sur sa famille.

« La décision la plus simple que j’ai jamais prise. J’étais plus âgée et je savais que mes enfants seraient petits une fois, et que tout ce que je fais ou ne fais pas en ce moment les affectera pour le reste de leur vie », a-t-elle déclaré.

La star et partenaire depuis 13 ans, Ryan, est tombé amoureux alors qu’il travaillait sur le film de 2012, The Place Beyond The Pines.

Depuis, Eva s’est concentrée sur d’autres entreprises après que le couple soit devenu parent et il semble qu’elle n’ait pas l’intention de revenir sur les plateaux de cinéma de si tôt.

Plus tôt cette année, la star de Ghost Rider a révélé qu’elle et Ryan avaient en quelque sorte un « accord non verbal » lorsqu’il s’agissait de renoncer à la comédie et d’être la « maman à plein temps » de leurs deux jeunes filles.

L’acteur canadien a continué à faire des films depuis qu’il a accueilli ses enfants, tandis qu’Eva est passée au second plan.