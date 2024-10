Eva Mendes prend conscience du regrettable Botox et des procédures cosmétiques

Eva Mendès parle de son expérience avec les procédures cosmétiques.

« Je n’ai pas peur d’essayer des choses qui sont sûres, car la plupart de ces petits traitements, disons, sont réversibles », a déclaré Mendes, 50 ans. Le temps du dimanche dans un profil publié le dimanche 20 octobre.

Mendes a admis qu’elle n’a pas toujours aimé le Botox qu’elle a reçu. « Si vous recevez du Botox, cela disparaît si vous ne l’aimez pas », a-t-elle expliqué. « Il y a eu des moments où j’ai regretté quelque chose… et ensuite tu attends que ça se termine. »

Tout en réfléchissant à ses procédures, Mendes a partagé dimanche que sa confiance augmente avec un regard de son partenaire, Ryan Gosling. (Mendes et Gosling, 43 ans, sont ensemble depuis 2012 et partagent les filles Esmeralda, 9 ans, et Amada, 7 ans.)

«Je me sens vraiment sexy par moments», a déclaré Mendes au média. « La façon dont mon homme me regarde est juste… parfois, je me dis : ‘Oh, mon Dieu.' »

Elle a poursuivi: « Cela ne convient peut-être pas aux gens, mais une grande partie de ce que je ressens est le reflet de ce qu’il me donne. Il y a tellement de choses qui peuvent me rendre sexy et je dirais que je me sens plus sexy qu’autrement. Je suppose que c’est parce que je ne me suis jamais considérée comme belle, mais je me suis toujours sentie très sexy.

Au fil des années, Mendes a été franche au sujet de ses procédures. En 2020, Mendes a partagé un regard sur son rendez-vous avec le Dr. Mariana Vergara Hofstetter en téléchargeant un selfie sur Instagram avec les aiguilles sortent de son cou.

« Hé ! @marianalvergara a enfin ouvert sa propre @beautyvillavergara », a-t-elle légendé le message. « Ce spa-chez-soi loin de chez soi est incroyable ! Pas de bureau avec un mauvais éclairage fluorescent. Pas d’ambiance de bureau stérile. C’est mon rendez-vous pour tout ce qui concerne la beauté. Une maison où vous pourrez vous détendre tout en étant torturé par les meilleurs des meilleurs.

Elle a ajouté : « C’est mon endroit heureux ! »

Mendes a expliqué que le traitement s’appelle Mono-Threads, qui augmente la production de collagène et soulage le relâchement. « Je suis tellement excitée de la soutenir en tant que technicienne de beauté qualifiée qui ouvre sa propre entreprise appartenant à une Latina ! » Mendès a poursuivi. « Pa’lante reina! »

Plus tôt cette année-là, Mendes a fait la une des journaux avec sa réponse parfaite à un utilisateur qui a suggéré qu’elle avait l’air « vieille » dans la section commentaires de sa publication Instagram.

« Oui, ton [sic] droite. Dieu merci, je vieillis. Cela signifie que je suis toujours là », a-t-elle écrit. «Je vais bientôt avoir 46 ans et je suis reconnaissante chaque jour de vieillir. Votre commentaire était-il censé me faire du mal ? Ce n’est pas le cas. Cela me rend reconnaissant. Alors merci pour le rappel que je suis toujours là. ❤️❤️❤️.