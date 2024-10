Eva Mendes parle des soins de beauté : « J’ai eu des regrets »

Eva Mendes a parlé franchement de suivre un soin de beauté qu’elle a regretté.

L’actrice de 50 ans est récemment apparue dans une interview avec Le Times Royaume-Uniet a partagé les quelques procédures cosmétiques et le botox qu’elle a effectués dans le passé

« Je n’ai pas peur d’essayer des choses qui sont sûres, car la plupart de ces petits traitements, disons, sont réversibles », L’endroit au-delà des pins dit l’actrice.

« Si vous recevez du Botox, cela disparaît si vous ne l’aimez pas. Il y a eu des moments où j’ai regretté quelque chose… et puis vous attendez », a-t-elle expliqué.

Ailleurs dans la conversation, Mendes a également évoqué la possibilité d’avoir 50 ans cette année.

« C’était tout à fait bien. C’est juste que ce chiffre a l’air fou », a-t-elle déclaré au média. « Je me sens comme une fille à l’intérieur et je me dis, oh mon Dieu, je ne suis plus une fille. »

« J’oublie tout. Je pense que cela fait partie du fait d’avoir 50 ans. Je pense que je regarde le baril des changements hormonaux », a-t-elle ajouté.

« À 50 ans, je définis la beauté comme indéfinissable. Elle peut être tout et n’importe quoi. Elle est tout autour de vous, si vous êtes ouvert à la voir, elle est partout », a déclaré Mendes.