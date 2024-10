Eva Mendes parle de ses 50 ans et des traitements cosmétiques qu’elle a essayés et regrettés

Cinquante semble bien à Eva Mendes.

L’actrice de « Hitch » a célébré son anniversaire en mars et, selon un entretien récent avec le Times UK, elle se sent toujours « f-king sexy parfois », en partie grâce à Ryan Gosling, avec qui elle partage deux enfants.

« La façon dont mon homme me regarde est juste… parfois, je me dis : ‘Oh mon Dieu' », a-t-elle déclaré au média.

« Cela ne convient peut-être pas aux gens, mais une grande partie de ce que je ressens est le reflet de ce qu’il me donne. »

Eva Mendes dit qu’elle se sent « parfois très sexy » dans une interview avec le Times UK. evamendes/Instagram

L’ancien acteur a également parlé de ses 50 ans cette année. Avec l’aimable autorisation de Look Optic/Mega

Elle poursuit : « Il y a tellement de choses qui peuvent me rendre sexy et je dirais que je me sens plus sexy qu’autrement. Je suppose que c’est parce que je ne me suis jamais considérée comme belle, mais je me suis toujours sentie très sexy.

Mendes a également admis avoir pratiqué diverses procédures cosmétiques au fil des ans.

« Je n’ai pas peur d’essayer des choses qui sont sûres, car la plupart de ces petits traitements, disons, sont réversibles », dit-elle. « Si vous recevez du Botox, cela disparaît si vous ne l’aimez pas. Il y a eu des moments où j’ai regretté quelque chose… et ensuite tu attends que ça se termine.

Dernièrement, l’auteur de « Desi, Mami et les soucis sans fin » dit qu’elle a remarqué que sa mâchoire avait l’air « géniale » et qu’elle envisage de suivre un traitement au laser avec la dernière technologie.

Mendes révèle qu’elle a essayé des procédures cosmétiques sûres au fil des ans. Newspix via Getty Images

Elle envisage également de se faire faire une opération au laser sur la mâchoire. Newspix via Getty Images

Dans l’ensemble, elle embrasse ce nouveau chapitre de sa vie après son anniversaire marquant.

«C’était tout à fait bien. C’est juste que ce chiffre semble fou », note-t-elle à propos du grand jour du mois de mars. « Je me sens comme une fille à l’intérieur et je me dis ‘oh mon Dieu’, je ne suis plus une fille. »

Mendes se sent cependant un peu plus planant à cet âge, ajoutant : « J’oublie tout. Je pense que cela fait partie du fait d’avoir 50 ans. Je pense que je regarde le baril des changements hormonaux.

Mendes et Gosling sont ensemble depuis 2011. Ils sont photographiés ici plus tôt cette année. Tom Meinelt / Splash News

Ils partagent deux filles, scolarisées à la maison. Photographié ici en 2013. Dave Allocca/Starpix/Shutterstock

Depuis qu’ils se sont mariés en 2016, Mendes et Gosling ont gardé leur relation relativement à l’écart des projecteurs.

Et on pourrait en dire autant de leurs deux filles, Esmeralda et Amada, qui sont scolarisées à la maison. Les réseaux sociaux et les smartphones sont également interdits aux sœurs, selon l’interview.

« Mettre mon enfant sur Internet et lui dire : « Oh, cherche quelque chose », cela équivaut pour moi à lui dire : « Oh, va dans la rue au milieu de la nuit. Tout ira bien », a déclaré Mendes lors de son entretien. « Je sais que cela semble extrême, mais c’est ce que je ressens. »