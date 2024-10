Eva Mendes ne s’est jamais considérée comme belle mais admet que Ryan Gosling la fait se sentir sexy

Eva Mendes a remercié son beau Ryan Gosling pour l’avoir fait se sentir sexy. Dave Allocca/Starpix/Shutterstock

Dans une interview avec Le temps de Londresl’actrice de « Hitch » s’est confiée sur sa relation avec l’acteur de « Barbie », 43 ans.

«Je me sens vraiment très sexy par moments», a déclaré Mendes, 50 ans, à la publication. « La façon dont mon homme me regarde est juste… parfois, je me dis, oh mon Dieu. »

L’actrice de « Hitch » a parlé de sa relation avec l’acteur de « Barbie », 43 ans. REUTERS

« Cela ne convient peut-être pas aux gens, mais une grande partie de ce que je ressens est le reflet de ce qu’il me donne. »

Mendes a rencontré l’acteur de « The Notebook » alors qu’il travaillait sur « The Place Beyond the Pines » en 2011. Le couple entretient depuis lors une relation amoureuse et est depuis devenu parent de filles Esmeralda, 10 ans, et Amada, 8 ans.

« Il y a tellement de choses qui peuvent me faire me sentir sexy et je dirais que je me sens plus sexy qu’autrement », a-t-elle déclaré. « Je suppose que c’est parce que je ne me suis jamais considérée comme belle, mais je me suis toujours sentie très sexy. »

La mère de deux enfants – qui avait auparavant pris du recul par rapport au métier d’actrice pour se concentrer sur l’éducation de ses enfants – a discuté de son style parental ailleurs dans l’interview.

En plus d’enseigner à la maison à ses enfants, Mendes a révélé qu’elle ne permettait pas à ses enfants d’utiliser les smartphones ou les réseaux sociaux.

Mendes a rencontré l’acteur de « The Notebook » alors qu’il travaillait sur « The Place Beyond the Pines » en 2011. ©Focus Features/Courtesy Everett Collection

« Mettre mon enfant sur Internet et lui dire : « Oh, cherche quelque chose », cela équivaut pour moi à lui dire : « Oh, va dans la rue au milieu de la nuit. Tout ira bien », a-t-elle déclaré.

« Je sais que cela semble extrême, mais c’est ce que je ressens. »

Elle a également ajouté qu’elle essayait de donner à ses enfants une perspective sur leur éducation privilégiée.

Le couple partage des filles Esmeralda, 10 ans, et Amada, 8 ans. AFP via Getty Images

«Je leur explique ce que je n’avais pas, ce que Ryan n’avait pas quand il était petit, à quel point nous avons dû nous battre, les jours sombres où nous étions de chèque de paie en chèque de paie, et ceci et cela, mais ils ne le feront jamais vraiment. Je ne le saurai pas à moins qu’ils n’en fassent l’expérience », a déclaré Mendes.

« J’ai toujours toute cette anxiété et je me vois la transmettre à mes enfants. Inconsciemment, je ne peux pas imaginer ce qu’ils héritent de moi et je ne veux pas qu’ils héritent de moi », a-t-elle ajouté.

Mendes et Gosling sont ensemble depuis 2011. Actualités Splash

Ailleurs dans l’interview, Mendes a parlé de sa carrière d’actrice et a admis qu’elle n’avait « jamais été amoureuse » d’apparaître sur le grand écran.

« Je ne dis pas cela de manière autodérisive, mais je n’étais pas une grande actrice. J’ai eu des moments où je travaillais avec des gens vraiment formidables », a-t-elle expliqué.