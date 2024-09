Eva Mendes incarne parfaitement l’esthétique de la femme de la mafia

Le look léopard et cuir d’Eva Mendes n’était pas un hasard. Un jour seulement après avoir porté une robe à imprimé animal et des bottes à talons aiguilles cette semaine, l’actrice a continué son style de femme de la mafia dans une série de tenues qui rendraient Carmela Soprano fière.

Tout d’abord, Mendes a été photographiée devant la boutique Stella McCartney dans le quartier de Soho à Manhattan (elle est le visage de la campagne automne 2024 de la marque), portant toutes les signatures du mouvement des épouses de la mafia dans une seule tenue. Plutôt que de la vraie fourrure, Mendes a choisi un manteau rose duveteux surdimensionné, superposé sur une robe midi à motifs zébrés noirs et beiges et une paire de bottes en cuir noir à bout pointu. Elle portait une bague géante couleur onyx d’une main et portait le mini sac fourre-tout Fabella de Stella McCartney en noir avec des détails en chaîne argentée dans l’autre.

Getty



Ses cheveux aux reflets caramel étaient portés en grosses boucles balayées sur le côté, tandis que des yeux charbonneux et une douce lèvre rose complétaient son glamour.

Plus tard le même jour, Mendes a été aperçu arrivant à Le Tonight Show avec Jimmy Fallon pour promouvoir son nouveau livre pour enfants Desi, Mami et les soucis sans finet pour l’occasion, elle a opté pour un autre look audacieux avec un manteau à imprimé crocodile. La veste marron chocolat brillante de Mendes était cintrée à la taille et complétait ses lunettes de soleil rouge-orange aux verres teintés. Sous sa veste, la tenue de Mendes faisait plus penser à celle d’une cheffe de la mafia qu’à celle d’une épouse, avec un tailleur-pantalon à carreaux gris et des bijoux en or.

Getty



Getty



Le livre pour enfants de Mendes pourrait être un nouveau tournant pour la carrière de l’actrice. Lors d’une apparition sur Bonjour l’Amérique Mardi, on a demandé à l’auteur si elle reviendrait un jour au métier d’actrice maintenant que ses deux filles et celles de Ryan Gosling – Esmerelda, 10 ans, et Amada, 8 ans – grandissent.

« Je ne sais pas. S’il y a des rôles intéressants », a-t-elle déclaré. « J’avais l’impression d’avoir réussi, vous savez ? Je me suis dit que j’avais travaillé avec Ryan Gosling, qui est le meilleur. Et j’ai eu un tel… je ne sais pas… c’était tellement génial pour ma carrière de travailler avec lui et ce que nous avons créé ensemble que je me suis dit : « C’est le bon moment pour faire Seinfeld et partir ». Alors, qui sait ? »