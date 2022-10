Eva Mendes dit qu’elle n’a pas “arrêté d’agir”, voulait être à la maison avec ses enfants

Eva Mendes a affirmé qu’elle “n’avait jamais arrêté d’agir”.

Mendes, 48 ​​ans, a partagé une vidéo de captures d’écran montrant divers médias disant que l’actrice avait quitté Hollywood.

“Je n’ai jamais arrêté d’agir”, a-t-elle écrit vendredi sur Instagram. “Je voulais être à la maison avec mes bébés et heureusement, mes autres projets commerciaux m’ont permis de le faire plus que d’agir.”

EVA MENDES DIT QU’ELLE “NE FERA PAS DE VIOLENCE” OU DE “SEXUALITÉ” DANS UN POSSIBLE RETOUR À L’ACTION APRÈS PRÈS DE 10 ANS DE PAUSE

“De plus, je n’étais pas enthousiasmé par les rôles stéréotypés qui m’étaient proposés à l’époque. Surtout après avoir travaillé sur le film LOST RIVER – c’était un projet de rêve. C’est un acte difficile à suivre.”

“Quel est l’intérêt de ce message ? Pour changer ce récit”, a-t-elle ajouté avant d’écrire, “je n’ai jamais arrêté.”

Mendes a mentionné son rôle dans “Lost River”, réalisé par son partenaire Ryan Gosling. Les deux ont été liés pour la première fois en 2011 lors du tournage de “The Place Beyond the Pines”.

Depuis lors, Mendes et Gosling ont accueilli deux enfants; Esmeralda Amada, 8 ans, et Amada Lee, 6 ans.

CLIQUEZ ICI POUR VOUS INSCRIRE À LA NEWSLETTER DE DIVERTISSEMENT

L’actrice de “Hitch” avait précédemment révélé pour quel type de projet elle reviendrait jouer lors d’une interview avec “The View”.

“J’ai une si courte liste de ce que je vais faire. Comme avant les enfants, j’étais en quelque sorte prête à tout – je veux dire, si c’était un projet amusant”, a-t-elle déclaré. “Mais maintenant je ne ferai pas de violence, je ne veux pas faire de sexualité, je ne veux pas faire… la liste est courte.”

Mendes a commencé sa carrière dans les années 1990 avec des rôles dans “Children of the Corn V: Fields of Terror” et “Urban Legends: Final Cut”. Le tournant de sa carrière a été “Training Day”.

L’actrice a également eu une carrière de mannequin réussie et est apparue dans plusieurs vidéoclips.

CLIQUEZ ICI POUR OBTENIR L’APPLICATION FOX NEWS