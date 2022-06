Eva Mendes défend le style de poupée Ken de Ryan Gosling pour le prochain film “Barbie”

NOUVEAUVous pouvez désormais écouter les articles de Fox News !

Eva Mendes est venue à la défense de Ryan Gosling pour son style de poupée Ken pour le prochain film “Barbie”.

“Les gens savent qu’il ne joue pas une vraie personne, n’est-ce pas? Il joue une fausse personne”, a déclaré Mendes lors d’une apparition sur “The Talk”.

Warner Bros. a publié un premier regard sur Gosling et sa co-vedette Margot Robbie dans le rôle de Barbie et Ken plus tôt ce mois-ci. Alors que les fans ont adoré Robbie en tant que Barbie, peu ont aimé ce qu’ils ont vu avec Gosling.

Certains ont qualifié son look d'”horrible” tandis que d’autres l’ont qualifié de “pas sexy”.

Cependant, le partenaire de longue date de Gosling, Mendes, avait une opinion différente.

“Eh bien, tout d’abord, j’ai vu la photo et la fille de 14 ans en moi m’a dit : « Ahhh » », a-t-elle expliqué. “Mais vous savez, c’est une photo drôle, et il essaie d’être drôle. Donc ça a marché à tous les niveaux.”

Gosling et Robbie seront dirigés par Greta Gerwig et sont rejoints par Will Ferrell, Michael Cera, America Ferrera et Kate McKinnon.

L’actrice de “Hitch” a continué à s’extasier sur son partenaire de 11 ans.

“Quand je l’ai vu, il me l’a envoyé du travail et j’ai dit : ‘Puis-je avoir ce sous-vêtement s’il vous plaît ? Je ne demande jamais rien.'”

“Donc, de toute façon, je l’ai. Je le porte en ce moment”, a plaisanté Mendes, avant d’ajouter que “il y avait quelque chose dans l’image qui a déclenché [her] petit adolescent [self].”

Mendes et Gosling forment un couple privé d’Hollywood. Les deux se sont rencontrés en 2011 et partagent deux filles, Esmeralda et Amada.